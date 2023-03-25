НБА. «Денвер» примет «Милуоки», «Финикс» встретится с «Филадельфией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
Во встрече лидеров конференций «Денвер» примет на своей арене «Милуоки». Проигравший три матча подряд «Финикс» встретится дома с «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 марта, 00.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 26 марта, 03.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 26 марта, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 26 марта, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 26 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 26 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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