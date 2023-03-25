НБА. «Денвер» примет «Милуоки», «Финикс» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

Теги результаты Атланта Денвер Индиана Клипперс Майами Милуоки Бруклин Новый Орлеан Филадельфия Финикс Сакраменто НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Во встрече лидеров конференций «Денвер» примет на своей арене «Милуоки». Проигравший три матча подряд «Финикс» встретится дома с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Индиана
Дата проведения
26 марта, 00.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Майами – Бруклин
Дата проведения
26 марта, 03.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Денвер – Милуоки
Дата проведения
26 марта, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Финикс – Филадельфия
Дата проведения
26 марта, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Юта
Дата проведения
26 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Клипперс – Новый Орлеан
Дата проведения
26 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Jan Paskel
Если Финикс проиграет, Юта и НО выиграют, то интрига на Западе будет реально круче всех сериалов вместе взятых.

Но так бывает только в мокрых снах ставочников 😀
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ДИКАНЬ
Сан Антонио сегодня не проиграют хотя бы. Нужна передышка)
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