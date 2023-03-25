Хореограф группы Тутберидзе о Fan ID: «Конечно, нужен – фанаты устраивают погромы, калечат, ломают друг друга. В фигурном катании нет смысла – это довольно мирный вид спорта»

Хореограф группы Этери Тутберидзе считает, что необходим российскому футболу.

«В фигурном катании нет смысла применять Fan ID. Это довольно мирный вид спорта. Фанаты морды друг другу не бьют.

Да, есть отдельные армии фигуристов, но Fan ID здесь не поможет. Здесь должны сами федерации вмешиваться и наказывать тренеров, например, если они что-то неправильно говорят. Или спортсменов, которые провоцируют к травле.

Федерации каждой страны должны прослеживать своих топовых тренеров и спортсменов. Ввели же комиссию по этике – правильно сделали, давно надо было вводить. Главное, чтобы она теперь действительно работала и разбирала ситуации.

Когда болельщики собираются тысячами и устраивают погромы, калечат, ломают друг друга – конечно, Fan ID нужен. А как еще с этим бороться?

В мире фигурного катания нет такого, что после чемпионата мира с ледового дворца выходят фанаты и начинают громить все вокруг. А то, что они в интернете клан на клан постоянно ругаются, это было, есть и будет. Fan ID не исправит ситуацию», – сказал Алексей Железняков.

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Fan ID делает наш футбол заложником