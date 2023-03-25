Хореограф группы Тутберидзе о Fan ID: «Конечно, нужен – фанаты устраивают погромы, калечат, ломают друг друга. В фигурном катании нет смысла – это довольно мирный вид спорта»

Теги премьер-лига Россия болельщики интернет Этери Тутберидзе стадионы Алексей Железняков Fan ID Футбол

Хореограф группы Этери Тутберидзе считает, что Fan ID необходим российскому футболу. 

«В фигурном катании нет смысла применять Fan ID. Это довольно мирный вид спорта. Фанаты морды друг другу не бьют.

Да, есть отдельные армии фигуристов, но Fan ID здесь не поможет. Здесь должны сами федерации вмешиваться и наказывать тренеров, например, если они что-то неправильно говорят. Или спортсменов, которые провоцируют к травле.

Федерации каждой страны должны прослеживать своих топовых тренеров и спортсменов. Ввели же комиссию по этике – правильно сделали, давно надо было вводить. Главное, чтобы она теперь действительно работала и разбирала ситуации.

Когда болельщики собираются тысячами и устраивают погромы, калечат, ломают друг друга – конечно, Fan ID нужен. А как еще с этим бороться?

В мире фигурного катания нет такого, что после чемпионата мира с ледового дворца выходят фанаты и начинают громить все вокруг. А то, что они в интернете клан на клан постоянно ругаются, это было, есть и будет. Fan ID не исправит ситуацию», – сказал Алексей Железняков

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71 комментарий

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Ракелль
Ага ,конечно мирный.Однажды сумасшедшие загиботы набросились на меня всех толпой ,думала не убегу)))
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карабашка
На наших стадионах настолько спокойно,что уже несколько лет назад оттуда убрали полицию.Зачем нести бред сивой кобылы.
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Iksson
Ответ ЦСКА1960
Да не было вообще никаких страшных погромов, то что в Лужниках когда-то в 90е креслами покатались, это смешно вообще вспоминать.
Ну да, расскажи это Шиннику когда свиньи приехали в кубке играть!!’сказочник
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MstAndreev
Ну, не знаю. Самое отмороженное фанатье как раз на ветках ФК)
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Георгий Михеев
Да ну, сейчас максимум про Е5 и судья тридвараз покричат и все. -)
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Михаил1970
Так запретят хулиганам на футбол ходить и они начнут безобразничать на соревнованиях по фигурному катанию. Для безопасности надо везде фан-иду вводить. Тем боле ее оформление занимает 2 минуты.
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Denisque78
Эх, хорошо набросил
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Mari777
Хореограф это Железняков что ли, умом не отличающийся? Ну еще футболельщиков на Тутберидзе натрави,...
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Kyancey
Ответ Максим Бегун
FanID это дискриминация по отношению к футбольным болельщикам, надо вводить его на все массовые мероприятия, от Юрмалы до кёрлинга, ну и фигурное катание конечно же
Поддерживаю! Фан уйди - это дискриминация любого адекватного человека. Или отменяйте полностью, или уж продвигайте этот бред везде вплоть до шахмат. Что вообще творится?
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smr
Как исключить такие новости , в футбольной ленте?
Ну на кой, сдалось мнение этого персонажа..
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Максим Бегун
FanID это дискриминация по отношению к футбольным болельщикам, надо вводить его на все массовые мероприятия, от Юрмалы до кёрлинга, ну и фигурное катание конечно же
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Andrew Chepaylo
Ответ Дима Берин
Реально, случайно туда бывает заходишь, после кажется, что фаны Рона и Месси братья на век)
Это точно)
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Kyancey
Какие погромы? Кого ломают и калечат? О чём вообще этот фотограф, когда он последний раз на футболе был?
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Maricone
ахахаха, дада, фанатки татарчанки (или кто она) и медведь - самые мирные болельщики...
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Alexander p.
Зачем хуреограф высказывается о футболе?
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Мартинелли
Ответ z3yjyzh29x
Эти люди вообще на футболе когда в последний раз были, несут чушь откровенно и не краснеют. Вспоминают какие-то погромы 20 летней давности
За деньги и не такое скажут
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Алексей Антонов
Они заряженные походу, нести такую ересь.
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Spartakus1984
Нужно писать петиции,что бы ввели фан айди в фигурке,что бы они на себе прочувствовали этот закон а то умничают.
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Eden Hazard
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Достаточно открыть комменты в разделе фигурного катания, чтобы понять насколько там отбитая публика. Вот где действительно нужен FanID, чтобы фаната Алиночки и Женечки не перегрызли друг друга
Попробуй наркоманку наркоманкой назвать, ваще завещание надо будет писать)))
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Григорий Иванченко
это тот самый чудак, который собирался драться с Плющенко, а потом зас.. испугался)) и это ещё что то говорит о мордобитии))
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ПавелАвер
он видимо пересмотрел архивы футбола из 90х
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Совесть Черданцева
Ну-ну)
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Игорь Богомолов
Мне иногда кажется, что есть какой-то список тех, к кому можно обратиться и они не подведут, набросят на вентик и обеспечат под новостью комментов 200 с полыхающими кирпичами. Если сравнить, те, кто за фануйди, обычно набирают больше комментов, чем те, кто против. В этом смысле логика спортса понятна: притянуть негатив в обсуждении и заодно притянуть внимание к этому негативу тех, кто просто читает. Профит.
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Вячеслав Пустохин
Сегодня произошло великое объединение: Железнякова и так ненавидит всё ФК-сообщество, так теперь ещё и футбольное. Фанаты фигурки и футбола объеденены в отвращении к этому созданию. Браво, это нужно так уметь.
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expertmer2020
100 хулиганов - Fan ID для миллионов.

Хулиганов можно за месяц образумить по самое не балуйся - не нужно нагнуть миллионы.
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