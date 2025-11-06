Экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить «Вулверхэмптон». Его кандидатура рассматривается
Руй Витория может возглавить «Вулверхэмптон».
55-летний Руй Витория рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера «Вулверхэмптона».
Португальский специалист, ранее возглавлявший «Спартак», может сменить уволенного Витора Перейру.
Витория ранее работал в греческом «Панатинаикосе» – с октября 2024 года по сентябрь 2025 года.
«Вулверхэмптон» на данный момент занимает 20-ю позицию в таблице АПЛ, имея в активе 2 балла в 10 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
