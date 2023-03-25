«Барса» попросит Альбу снизить зарплату или продлить контракт для перераспределения выплат, если не сможет расторгнуть с ним соглашение

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жорди Альба деньги Футбол

«Барселона» может попросить Жорди Альбу пойти на снижение зарплаты.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотят расторгнуть контракт с защитником, чтобы вписаться в лимит зарплат, так как в следующем сезоне клуб должен выплатить ему около 38 млн евро зарплаты и отложенных выплат.

Если это не удастся, «блауграна» попросит 34-летнего футболиста существенно снизить зарплату, сообщает Diario Sport.

Также возможен вариант, при котором «Барса» и Альба договорятся о продлении контракта, истекающего в следующем году, чтобы распределить зарплату игрока на несколько сезонов.

По похожей схеме контракт с каталонцами продлил защитник Самюэль Умтити, отказавшийся от части зарплаты.

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ arspurs9
В таком случае легенда может послать к черту клуб и требовать полноценно свои деньги.
Ну к сожалению сейчас у Барсы их нет. Игроки то имеют право требовать свои деньги, кто бы простил такое, да мало кто. Вон Месси торчат лимоны, пока молчит, не знаю что дальше будет. Видимо, вошел в положение клуба, но и если потребует, то что поделать. Барселона сама виновата, что загнала себя в такую яму. Надеюсь выберутся оттуда.
Думаю как раз таки Мадрид спокойно прощается со всеми и выгоняет некоторых, потому что все могут возместить и найти деньги для замены любого. З - зависть 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мужанов Дмитрий Александрович
Сперва маринуют в запасе а потом предлагают либо продлить контракт на очень не выгодных условиях, либо и вовсе разорвать его отказавшись от части выплат в пользу "родного" клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Альба в следующем сезоне будет получать 38 млн,естественно, что с ним хотят сесть за стол переговоров,чтобы сократить зп,клуб и так в яме,а Жорди не является уже основным игроком команды,но и в своей новой роли он приносит очень много пользы команде,он все еще хорош.
Будет конечно хорошо,если ему предложат достойные деньги,чтобы сохранить его,он еще понадобится,а с другой стороны нужно ли ему это? Лишь время покажет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
Ответ nobrainnopain
Ух ты, сколько они задолжали только одному игроку, а ведь он там не один такой☝️
это те суммы, которые он согласился отсрочить чтобы помочь в тяжёлой ситуации клубу.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ AnMe
Странное заявление. Как фанат Барселоны, всегда уважал то, что Мадрид всегда ставил и ставит клуб выше кого-либо. А так некрасивые ситуации, конечно же, есть у всех клубов. Ситуации разные бывают, легендам надо идти на встречу, но опять же, зависит контекст ситуации.
В таком случае легенда может послать к черту клуб и требовать полноценно свои деньги.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Futbol2710
А не проще продать некоторых игроков и просто снизить зарплатную ведомость, вроде у барсы своя академия не плохая ими можно закрыть не хватку
Вроде старички уже не раз шли на понижение зарплаты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hannibal ante portas
Барса» попросит Альбу снизить зарплату в 16 раз
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ sayemlo
1) Летом за спиной Хорди уже провожали в другой клуб, втихую договорившись Сейчас хотят разорвать контракт с ним 2) Пике прям вместе Лапорта и Хави отправили на пенсию перед ЧМ 3) Де Йонга тож чуть ли не пинками и угрозами отправляли в МЮ 4) Третий год по несколько раз заставляют снижать з/п Бускетса и прочих - типа для экономии, а на деле для з/п Левандовскиго и др новичков Но при этом больше чем клуб, ага)) Знатно Барса позорится в плане отношения к своим, брр Ну и при всех этих делах и рычагах, виноват у фанатов Тебас, лол..
Господи, по плюсам к твоему комментарию можно пересчитать местных альтернативно-одаренных.
Пике закончили карьеру это как ?
Ему сказали, что он должен перестать играть в футбол и запретили играть в любом другом клубе, после того как он отказался от контракта и самолично простил всю задолженность клуба перед собой.
Или отказаться от денег, его тоже кто-то заставил?
Или Пике еще мало сказал по этому поводу, чтобы наконец до некоторых дошло, как он относится к клубу и это было его сугубо личное решение на благо клуба в связи с явной потерей игрового уровня, в частности

Бускетс чем-то возмущается разве? Его кто-то насильно заставляет соглашаться на новые условия. Человек хотел бы уйти, то давно отказал Барсе и перешел в другой клуб на хорошую зарплату.
Возмущаются по этому поводу только местные хейтерки, как-будто бы они его персональные защитники, пока человек спокойно играет и идет на уступки своему любимому клубу.
Вся твоя претензия по сути заключается в том ,что у Барселоны сейчас финансовый кризис и она вертится как может, балансируя между тем чтобы остаться конкурентоспособной на поле и при этом вписаться в финансовые нормативы лиги.
Когда начнёшь понимать как коррелируют результаты и наличие хороших игроков в команде с её финансовыми показателями , тогда можешь ответить.
Сказки про *несколько лет потерпим и поиграем кем есть, оставь для таких же одаренных или расскажи эту байку условным Милану образца десятых годов или Лиону .
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Ja BRITER
Когда-то фаны Барсы смеялись над Реалом, мол Мадрид плохо обходится с легендами. Оказывается, каталонцы не лучше. Альбе бежать надо, хоть в Интер, хоть в Л-А Гэлакси
Странное заявление. Как фанат Барселоны, всегда уважал то, что Мадрид всегда ставил и ставит клуб выше кого-либо. А так некрасивые ситуации, конечно же, есть у всех клубов. Ситуации разные бывают, легендам надо идти на встречу, но опять же, зависит контекст ситуации.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФК Пушкино
Ответ sayemlo
ух, вот же этот тебас!! обонкротил нашу барселонушку
Ты хоть без ошибок научись писать, друже)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Как можно все про…ть так за несколько лет? Еще хотят Месси купить и дать ему процент. В надежде что он потом откажется от этого?!). Месси не такой. Выбьет все до копейки с клуба.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
А некоторые всерьез верят, что алчный аргентинец вернется в Барсу за тарелку супа играть)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Senin0
Ответ sayemlo
1) Летом за спиной Хорди уже провожали в другой клуб, втихую договорившись Сейчас хотят разорвать контракт с ним 2) Пике прям вместе Лапорта и Хави отправили на пенсию перед ЧМ 3) Де Йонга тож чуть ли не пинками и угрозами отправляли в МЮ 4) Третий год по несколько раз заставляют снижать з/п Бускетса и прочих - типа для экономии, а на деле для з/п Левандовскиго и др новичков Но при этом больше чем клуб, ага)) Знатно Барса позорится в плане отношения к своим, брр Ну и при всех этих делах и рычагах, виноват у фанатов Тебас, лол..
ты меньше газеты читай)))))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Левандовски напрягся)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Eden Hazard
Так они ж все равно за прошлые такие темы о продлении ему должны. Что то про 48 млн к следующему году. Они вообще не хотят платить что ли?
Рабочая схема. Зачем платить, если они сами уходят и прощают долги?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Eden Hazard
Так они ж все равно за прошлые такие темы о продлении ему должны. Что то про 48 млн к следующему году. Они вообще не хотят платить что ли?
В Барсе считают, что если любишь клуб, должен играть бесплатно.
Если клуб кому-то должен из игроков, то он им прощает долг.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
фк рычаг
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ sayemlo
болелы барсы: во всем виноват тебас!!!!!
Почему он позволял выдавать такие контракты, раз так волнуется за финансы лиги?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ sayemlo
1) Летом за спиной Хорди уже провожали в другой клуб, втихую договорившись Сейчас хотят разорвать контракт с ним 2) Пике прям вместе Лапорта и Хави отправили на пенсию перед ЧМ 3) Де Йонга тож чуть ли не пинками и угрозами отправляли в МЮ 4) Третий год по несколько раз заставляют снижать з/п Бускетса и прочих - типа для экономии, а на деле для з/п Левандовскиго и др новичков Но при этом больше чем клуб, ага)) Знатно Барса позорится в плане отношения к своим, брр Ну и при всех этих делах и рычагах, виноват у фанатов Тебас, лол..
Заставляют снижать?) это как?)
Дй и Пике не сказали ни одного плохо слова про руководство, а это что-то значит
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ja BRITER
Ответ Сурхай Лукманов
Лапорта тут причем? он наверное давал такие контракты ?🤦
он продал многие клубные активы, деньги спустил на трансферы. теперь мучается с контрактами, кое-как регистрирует игроков. жить надо по средствам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ sayemlo
1) Летом за спиной Хорди уже провожали в другой клуб, втихую договорившись Сейчас хотят разорвать контракт с ним 2) Пике прям вместе Лапорта и Хави отправили на пенсию перед ЧМ 3) Де Йонга тож чуть ли не пинками и угрозами отправляли в МЮ 4) Третий год по несколько раз заставляют снижать з/п Бускетса и прочих - типа для экономии, а на деле для з/п Левандовскиго и др новичков Но при этом больше чем клуб, ага)) Знатно Барса позорится в плане отношения к своим, брр Ну и при всех этих делах и рычагах, виноват у фанатов Тебас, лол..
Не надоело одно и то же писать?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Manola
Блин, это не предел, предлагаю следующий вариант, чтобы сами футболисты платили за то, что играют за барселону. Ведь это больше чем просто клуб. Берем воспитанника продаем в другой клуб, там он зарабатывает деньги, и вернувшись в барск по окончанию контракта сам платит барсе за то, что носит их майку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ sayemlo
реал хоть выплачивал деньги по контракту. а Барса хочет, чтоб игроки играли бесплатно или свалили из клуба 😂😂😂
При этом свалил и отказался от того что ему за годы должны.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Ja BRITER
Тебас - самодур, но виноваты Лапорта, Бартомеу и прочие люди в руководстве
Лапорта тут причем? он наверное давал такие контракты ?🤦
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Так они ж все равно за прошлые такие темы о продлении ему должны. Что то про 48 млн к следующему году. Они вообще не хотят платить что ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий