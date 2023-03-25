«Барса» попросит Альбу снизить зарплату или продлить контракт для перераспределения выплат, если не сможет расторгнуть с ним соглашение
«Барселона» может попросить Жорди Альбу пойти на снижение зарплаты.
Ранее сообщалось, что каталонцы хотят расторгнуть контракт с защитником, чтобы вписаться в лимит зарплат, так как в следующем сезоне клуб должен выплатить ему около 38 млн евро зарплаты и отложенных выплат.
Если это не удастся, «блауграна» попросит 34-летнего футболиста существенно снизить зарплату, сообщает Diario Sport.
Также возможен вариант, при котором «Барса» и Альба договорятся о продлении контракта, истекающего в следующем году, чтобы распределить зарплату игрока на несколько сезонов.
По похожей схеме контракт с каталонцами продлил защитник Самюэль Умтити, отказавшийся от части зарплаты.
Думаю как раз таки Мадрид спокойно прощается со всеми и выгоняет некоторых, потому что все могут возместить и найти деньги для замены любого. З - зависть 😀
Будет конечно хорошо,если ему предложат достойные деньги,чтобы сохранить его,он еще понадобится,а с другой стороны нужно ли ему это? Лишь время покажет
Вроде старички уже не раз шли на понижение зарплаты
Пике закончили карьеру это как ?
Ему сказали, что он должен перестать играть в футбол и запретили играть в любом другом клубе, после того как он отказался от контракта и самолично простил всю задолженность клуба перед собой.
Или отказаться от денег, его тоже кто-то заставил?
Или Пике еще мало сказал по этому поводу, чтобы наконец до некоторых дошло, как он относится к клубу и это было его сугубо личное решение на благо клуба в связи с явной потерей игрового уровня, в частности
Бускетс чем-то возмущается разве? Его кто-то насильно заставляет соглашаться на новые условия. Человек хотел бы уйти, то давно отказал Барсе и перешел в другой клуб на хорошую зарплату.
Возмущаются по этому поводу только местные хейтерки, как-будто бы они его персональные защитники, пока человек спокойно играет и идет на уступки своему любимому клубу.
Вся твоя претензия по сути заключается в том ,что у Барселоны сейчас финансовый кризис и она вертится как может, балансируя между тем чтобы остаться конкурентоспособной на поле и при этом вписаться в финансовые нормативы лиги.
Когда начнёшь понимать как коррелируют результаты и наличие хороших игроков в команде с её финансовыми показателями , тогда можешь ответить.
Сказки про *несколько лет потерпим и поиграем кем есть, оставь для таких же одаренных или расскажи эту байку условным Милану образца десятых годов или Лиону .
Если клуб кому-то должен из игроков, то он им прощает долг.
Дй и Пике не сказали ни одного плохо слова про руководство, а это что-то значит