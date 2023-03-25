« » может попросить пойти на снижение зарплаты.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотят расторгнуть контракт с защитником, чтобы вписаться в лимит зарплат, так как в следующем сезоне клуб должен выплатить ему около 38 млн евро зарплаты и отложенных выплат.

Если это не удастся, «блауграна» попросит 34-летнего футболиста существенно снизить зарплату, сообщает Diario Sport.

Также возможен вариант, при котором «Барса» и Альба договорятся о продлении контракта, истекающего в следующем году, чтобы распределить зарплату игрока на несколько сезонов.

По похожей схеме контракт с каталонцами продлил защитник Самюэль Умтити, отказавшийся от части зарплаты.