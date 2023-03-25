РФС предлагал Shaman исполнить гимн России и песню «Я русский» перед матчем с Ираком. Музыкант отказался из-за трудностей с графиком (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) деньги музыка Футбол

Певцу Shaman предлагали исполнить гимн России на матче национальной сборной. 

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, РФС вел переговоры с несколькими исполнителями об участии в шоу-программе к матчу сборных России и Ирака. Акцент был на восточную тематику.

Изначально союз обратился к Сергею Лемоху с предложением исполнить песню «В Багдаде все спокойно», однако певец перестал выходить на связь. 

Позднее РФС предложил Shaman (Ярославу Дронову) исполнить перед матчем гимн России и песню «Я русский». Тот отказался из-за напряженного графика – у него были запланированы съемки на Первом Канале и мероприятие в Тюмени на следующий день. РФС все равно мог организовать выступление музыканта на матчей, выплатив компенсацию предыдущим заказчикам. Но в союзе посчитали, что сумма в 5 миллионов рублей за выступление слишком высока. 

Директор артиста Александр Качан подтвердил факт обращения к нему со стороны РФС, но не подтвердил информацию о сумме в 5 млн рублей. Он сослался на то, что предметных переговоров не велось, так как у Shaman уже было запланировано мероприятие в день матча. 

Также РФС планировал пригласить Jah Khalib, но тот не выступает в Рамадан. HammAli & Navai запросили 5 миллионов рублей за исполнение песни «Прятки». Кроме того, рассматривалось приглашение Bahh Tee с песней «Пройдешь» (артист просил 15, млн рублей) и El’man с треком «Черная любовь» (требовал 1 млн). 

С Михаилом Галустяном велись переговоры насчет исполнения песни «Золото». В данном случае тоже помешал график артиста. 

В итоге РФС принял решение пригласить певца Ramil’. Он исполнит песни «Сияй», «Увидимся» и «Сон». Союз смог снизить стоимость выступления с 3 миллионов рублей до 1,5 млн. 

По задумке организаторов, его выступление должно олицетворять собой синергию Востока и Запада и будет сопровождаться танцем кружащихся дервишей и балерин. 

Ramil выступит на матче Россия – Ирак, Герелло исполнит гимн. На «Газпром Арене» будет атмосфера восточной сказки, на фан-променаде гостей встретят танцовщицы

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27 комментариев

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f0mk4
Фу фу фу
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Кирилл.С-Пб
Ответ Евгений Крюков
Сильный аргумент. Быстро ты расписался в собственной интеллектуальной нищете
А ты мне не тыкай. Долго писать, чтобы мозги вправить
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трахтенберг месть коней
стало стыдно что ли?
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Антон Фалафель
Можно ещё заставить весь стадион петь песни группы Любе🤔🤔🤔
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PobeditelZ
Ответ Евгений Крюков
Господи, скажите мне, что весь этот шквал нелепых новостей - сон
Это прекрасная реальность
+1
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Евгений Крюков
Ответ Кирилл.С-Пб
подрасти
Сильный аргумент. Быстро ты расписался в собственной интеллектуальной нищете
+1
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Ковид 07.10.52
Когда футбол уходит на второй план после политики, тои не таких ""певцов"" подгонят за миллионы денег налогоплатильщиков....Питер рулит, казна не обеднеет....
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Екн Лор
Ну ничего, я надеюсь в будущем Shaman выступит на игре против КНДР. Будет символичнее некуда
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Влад Музалевский
Ответ frol92
Докатились до того, что гимн предлагают спеть не пойми кому, плюс явно националистическую песню сделали символом этого времени. Ну видимо, это много о чем говорит...
Не вижу в этом ничего плохого
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Kyancey
Ответ JealousNobody
Можно говорить что угодно, но вокал у него отменный. Крутой исполнитель.
Бабушки из регионов очень расстроены, что не удалось послушать любимого исполнителя
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Кирилл.С-Пб
Ответ Евгений Крюков
Она националистическая, очевидно. Чуваков с одноимёнными майками призывали к ответственности за национализм
подрасти
0
-2
-2
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Евгений Крюков
Ответ Кирилл.С-Пб
Может патриотическую, россиянин ты наш недалёкий?
Она националистическая, очевидно. Чуваков с одноимёнными майками призывали к ответственности за национализм
+3
0
+3
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Кирилл.С-Пб
Ответ AmanEsen
нет, именно что националистическая, ибо упор делается на нацию. Для жителей России ведь существует определение "россиянин", что включает в себе все национальности в стране - русских, татар, чеченцев и тд. Впринципе не считаю национализм чем то плохим, просто зачем отрицать очевидное? Ну придумали националистическую песню, ну и че?
не нужно путать патриота с националистом
0
-3
-3
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дмитрий ненин
Еще Газманова можно позвать, пусть покувыркается
+4
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Pol Belov
жмоты, патриотизм нынче стоит дорого... санкции, сударь... в других странах за зе и ве в песнях платить не будут ..
+1
0
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AlexZhano__
И они при этом надеются куда-то вернуться...
+11
-2
+9
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Евгений Крюков
Господи, скажите мне, что весь этот шквал нелепых новостей - сон
+5
-1
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AmanEsen
Ответ Кирилл.С-Пб
Может патриотическую, россиянин ты наш недалёкий?
нет, именно что националистическая, ибо упор делается на нацию. Для жителей России ведь существует определение "россиянин", что включает в себе все национальности в стране - русских, татар, чеченцев и тд.

Впринципе не считаю национализм чем то плохим, просто зачем отрицать очевидное? Ну придумали националистическую песню, ну и че?
+18
-4
+14
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bostonKG
А говорят санкции какие то наложили , вот все артисты заняты , еле одного нашли , за несколько млн…
+1
-2
-1
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frol92
Ответ JealousNobody
Можно говорить что угодно, но вокал у него отменный. Крутой исполнитель.
Крутой скорее композитор, исполнитель из него менее приличный. А Шаман этот вовремя просто поймал момент, чтобы бабла схватить, ну или агент у него ушлый. Как исполнитель абсолютно посредственный.
+2
0
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trav
Ответ frol92
Докатились до того, что гимн предлагают спеть не пойми кому, плюс явно националистическую песню сделали символом этого времени. Ну видимо, это много о чем говорит...
ты про Батько наш бандера? согласен
+3
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Кирилл.С-Пб
Ответ frol92
Докатились до того, что гимн предлагают спеть не пойми кому, плюс явно националистическую песню сделали символом этого времени. Ну видимо, это много о чем говорит...
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+3
-16
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igls54
Пусть Гудкова пригласят на замену
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levon.a
читаю и мне смешно, даже не могу понять почему
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Кирилл.С-Пб
Было бы ЭПИЧНО...
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