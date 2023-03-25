РФС предлагал Shaman исполнить гимн России и песню «Я русский» перед матчем с Ираком. Музыкант отказался из-за трудностей с графиком (Иван Карпов)

Певцу Shaman предлагали исполнить гимн России на матче национальной сборной.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, РФС вел переговоры с несколькими исполнителями об участии в шоу-программе к матчу сборных России и . Акцент был на восточную тематику.

Изначально союз обратился к Сергею Лемоху с предложением исполнить песню «В Багдаде все спокойно», однако певец перестал выходить на связь.

Позднее РФС предложил Shaman (Ярославу Дронову) исполнить перед матчем гимн России и песню «Я русский». Тот отказался из-за напряженного графика – у него были запланированы съемки на Первом Канале и мероприятие в Тюмени на следующий день. РФС все равно мог организовать выступление музыканта на матчей, выплатив компенсацию предыдущим заказчикам. Но в союзе посчитали, что сумма в 5 миллионов рублей за выступление слишком высока.

Директор артиста Александр Качан подтвердил факт обращения к нему со стороны РФС, но не подтвердил информацию о сумме в 5 млн рублей. Он сослался на то, что предметных переговоров не велось, так как у Shaman уже было запланировано мероприятие в день матча.

Также РФС планировал пригласить Jah Khalib, но тот не выступает в Рамадан. HammAli & Navai запросили 5 миллионов рублей за исполнение песни «Прятки». Кроме того, рассматривалось приглашение Bahh Tee с песней «Пройдешь» (артист просил 15, млн рублей) и El’man с треком «Черная любовь» (требовал 1 млн).

С Михаилом Галустяном велись переговоры насчет исполнения песни «Золото». В данном случае тоже помешал график артиста.

В итоге РФС принял решение пригласить певца Ramil’. Он исполнит песни «Сияй», «Увидимся» и «Сон». Союз смог снизить стоимость выступления с 3 миллионов рублей до 1,5 млн.

По задумке организаторов, его выступление должно олицетворять собой синергию Востока и Запада и будет сопровождаться танцем кружащихся дервишей и балерин.

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