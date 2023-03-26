Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». У него 7 очков в последних 7 играх

Теги Эдмонтон НХЛ Вегас Павел Дорофеев Хоккей

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном».

22-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (4:3 ОТ). 

В активе нападающего 7 (5+2) очков в 10 матчах в текущем сезоне. Все баллы он набрал в 7 матчах после вызова в основу в марте. 

Сегодня Дорофеев (13:51, 1:14 – в большинстве) реализовал 1 из 2 бросков в створ и применил 1 силовой прием. 

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4 комментария

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Aleksandr
Напоминает Даллас и пулеметные очереди Гурьянова, вот бы закрепился надолго во втором звене!
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Макс Фет
Ответ igoraks24_2003@mail.ru
Дорофей очень хорошие шансы имеет с места в карьер) у Вегаса огромный потенциал на завоевание кубка Стэнли в этом году
вообще никаких шансов у них, есть много команд сильнее, а уж вратари у Вегаса это вообще смех
+1
-1
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Zomourning33
5 голов в 10 матчах - сильно.
+6
0
+6
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igoraks24_2003@mail.ru
Дорофей очень хорошие шансы имеет с места в карьер) у Вегаса огромный потенциал на завоевание кубка Стэнли в этом году
+5
0
+5
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