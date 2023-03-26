Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». У него 7 очков в последних 7 играх

Форвард « » забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

22-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Ойлерс» (4:3 ОТ).

В активе нападающего 7 (5+2) очков в 10 матчах в текущем сезоне. Все баллы он набрал в 7 матчах после вызова в основу в марте.

Сегодня Дорофеев (13:51, 1:14 – в большинстве) реализовал 1 из 2 бросков в створ и применил 1 силовой прием.