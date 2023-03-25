На игру ЦСКА с 2Drots пришло 15,5 тысячи зрителей. На матче армейцев с «Зенитом» было меньше 10 тысяч

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики Sports.ru ВЭБ Арена Fan ID 2Drots Winline Медиалига Футбол

Матч ЦСКА с 2Drots посетило в полтора раза больше зрителей, чем игру армейцев с «Зенитом».

Как сообщили Sports.ru в пресс-службе московского клуба Мир РПЛ, на товарищескую игру на «ВЭБ Арене» пришло 15,5 тысячи человек. Fan ID для прохода на стадион не требовался.

На матч ЦСКА с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России посетили 9974 зрителя.

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Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В 1,5 раза больше, чем на «Зените»

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16 комментариев

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Michael Boldyrev
Вообще, здесь получается не убедительно. Сначала спортс нам долго и навязчиво рассказывает, что Медиалига - это супер-пупер-популярно; потом рассказывает, что на РПЛ не ходят из-за FanID.

И вот случается "комбо". Ну, так терюшковы вам сейчас реально wild-card для блогеров продавят, лишь бы FanID не отменять))

P.S. Так что, кликбейтчики чертовы, реально пишите про Ротор-Черноморец. Там действительно 14 544 болельщика было.
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Pb-SE
В Зените на кого смотреть? То ли дело 2дротс.
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Pb-SE
Ответ Давид Agabekyan
на матч второй лиги Ротор-Черноморец пришло 14к зрителей. Новость будет?
Там холодно, дачный сезон ещё не открыт.
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Arty K.
Хорошая попытка, медиашуты, но НЕТ
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Mihail0910
Скоро менты будут вылавливать на улицах и отводить в МФЦ, а потом на стадион.
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grom55
Ответ evil
2дроты популярнее нашего зенита, м-да, дела
при чем тут Зенит? Задроты в Москве ваще популярнее футбола. Тем более, что пкскают всех подряд.
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Alexandr Tarakanoff
Так это разве не 11летние ультрас 2д в большинстве своём? Про каких фанатов цска речь идет, не пойму? Взрослые мужики или фан сектор ходили на это? Я тоже против фанайди, но не надо его всюду приплетать, пожалуйста)
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evil
2дроты популярнее нашего зенита, м-да, дела
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Дим Димыч
ща и там фууйди оперативно влепят🤦‍♂️🤦‍♂️🤣🤣🤣🤣
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Александр Игнатов
Прямое доказательство, что тут думать? Отменяйте дилетанты!
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Олег Мохов
просто зенит-очень слабый клуб
+6
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Royal Watcher
Эффект FAN ID…
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инок
Болельщики пришли на футбол, на ЦСКА. Просто купили билет и пришли, не заморачиваясь с фан-уйди. Ну и поорали вдоволь, те кто хотел. Молодцы.
+11
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Олег Поддубный
Айди на хиди!
+3
0
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Давид Agabekyan
на матч второй лиги Ротор-Черноморец пришло 14к зрителей. Новость будет?
+25
-4
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Ебздрогыч
Что и требовалось доказать
+14
-2
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