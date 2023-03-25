На игру ЦСКА с 2Drots пришло 15,5 тысячи зрителей. На матче армейцев с «Зенитом» было меньше 10 тысяч
Матч ЦСКА с 2Drots посетило в полтора раза больше зрителей, чем игру армейцев с «Зенитом».
Как сообщили Sports.ru в пресс-службе московского клуба Мир РПЛ, на товарищескую игру на «ВЭБ Арене» пришло 15,5 тысячи человек. Fan ID для прохода на стадион не требовался.
На матч ЦСКА с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России посетили 9974 зрителя.
ЦСКА проиграл 2Drots – и это правда событие. Почему?
Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В 1,5 раза больше, чем на «Зените»
И вот случается "комбо". Ну, так терюшковы вам сейчас реально wild-card для блогеров продавят, лишь бы FanID не отменять))
P.S. Так что, кликбейтчики чертовы, реально пишите про Ротор-Черноморец. Там действительно 14 544 болельщика было.