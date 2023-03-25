На игру ЦСКА с 2Drots пришло 15,5 тысячи зрителей. На матче армейцев с «Зенитом» было меньше 10 тысяч

Матч ЦСКА с 2Drots посетило в полтора раза больше зрителей, чем игру армейцев с «Зенитом».

Как сообщили .ru в пресс-службе московского клуба Мир , на товарищескую игру на « » пришло 15,5 тысячи человек. Fan ID для прохода на стадион не требовался.

На матч ЦСКА с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России посетили 9974 зрителя.

ЦСКА проиграл 2Drots – и это правда событие. Почему?

Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В 1,5 раза больше, чем на «Зените»