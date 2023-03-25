Кузнецов уже 2 года просит «Вашингтон» об обмене («Матч ТВ»)

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Форвард Евгений Кузнецов хочет уйти из «Вашингтона».

Как сообщает «Матч ТВ», в североамериканских СМИ появилась информация, что клуб может обменять игрока в межсезонье. Однако, по данным телеканала, сам Кузнецов уже второй год через своего агента просит «Кэпиталс» об обмене. Раньше клуб не был на это готов.

На данный момент на счету Кузнецова 52 (12+40) балла в 72 играх сезона НХЛ.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Тарик Эль-Башир: «Люди, принимающие решения в «Вашингтоне», разочарованы сезоном Кузнецова. Они нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед»

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36 комментариев

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waleri
Ответ ottomann
Кузе, нужен новый вызов. Вашингтон в ближайшие 3-5 лет неподходящий для этого клуб
Трактор?
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Вадим Кемеж
Ответ Алексей Никитин
Эксперты хоккея, на сколько котируется Кузнецов в НХЛ. Звездный, не звездный?
Центр для второго звена и то....когда есть настроение у Кузи. Огромный талант, но после победы в КС....забил на все.
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Shamarin
Не зря СКА на него права забрал. Ждём через 2 года. Ему не Вашингтон надоел, а Америка в принципе.
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DVS1
Ответ barbarian1991
дилер переехал что ли?
С юмором у тебя, мягко говоря, конечно не очень, но пробуй еще. Может когда-нибудь и получится действительно пошутить
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Великий Кукурузо
надоело шестерить за барашкой 😬
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hhlg
Знаменитый инсайдер Лысенков? 😂
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Mephi027
Это что же.

Он специально сливает сезон, чтобы его выпихнули?
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Pitts
Ответ Виктор Пьянков
Надо менять летом, хотя особо ценное за него что то не получить, но если так, то он сам понимает что стагнирует и ему нужен вызов новый
Особо ценное - место под кепкой. Этот год показал, насколько это ликвидный актив.
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Александр Базилий
Ответ 2hsjck49rf
И Двуреченский))
Точно! Забыл((
Ну и Игоряна Бобкова бэкапом взять и на третий период выпускать…. Эх
+1
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Александр Базилий
Ответ йозе марино
а тренер Брагин?)
Да😅
+1
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Максим Фомин
Ответ Artem Karev
После Овечкина у Вашингтона будет затяжной кризис очевидно.
как будто до эпохи Ови Вашингтон был великой командой🤭вернутся к истокам,а насколько быстро выйдут из кризиса будет зависить от профессионализма руководства...
+1
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Алексей Никитин
Эксперты хоккея, на сколько котируется Кузнецов в НХЛ. Звездный, не звездный?
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Artem Karev
Ответ 2hsjck49rf
А может и во время
Думаю во время все-таки будет действовать объединяющий момент вокруг исторической фигуры, а вот дальше кризис смысла, а молодежь в полной тени, да кэпс чет и не рекрутят никого.
+2
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Алексей Матыгин
чувак после победного чемпионата забил на хоккей
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йозе марино
Ответ Александр Базилий
в Рейнджерс))) потом Орлова выменять и Кицын подтянется))
а тренер Брагин?)
+4
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руслан язвенко
7,i8, бэкграунд с коксом, возраст...Как, блин, ему обмен????
+1
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Олег Ермолаев
куда же он хочет,наверно в элитный наркозакрытый от посторонних клуб.Когда то был очень приличный хоккеист.ВАШИНГТОН отпусти этот балласт,атмосфера будет чище в команде
+2
-3
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GarbaXosa
Ответ Red.Wings
а ссылку на эти североамериканские СМИ можно?
Ютуб николишина)))
+9
0
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Водяра
Вот это новость.
0
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2hsjck49rf
Ответ Artem Karev
После Овечкина у Вашингтона будет затяжной кризис очевидно.
А может и во время
+3
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ottomann
Кузе, нужен новый вызов.
Вашингтон в ближайшие 3-5 лет неподходящий для этого клуб
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87mores
В «Вегас» хочет?
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Artem Karev
После Овечкина у Вашингтона будет затяжной кризис очевидно.
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pops_79
Видно динамичная психика у парня и он это понимает. Что нужно сменить декорации, а в столице естественно ловить нечего - там парадные проводы эпохи
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alklimov2018
Какое там два... давно уже.
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