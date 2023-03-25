Кузнецов уже 2 года просит «Вашингтон» об обмене («Матч ТВ»)

Форвард Евгений Кузнецов хочет уйти из « ».

Как сообщает «Матч ТВ», в североамериканских СМИ появилась информация, что клуб может обменять игрока в межсезонье. Однако, по данным телеканала, сам Кузнецов уже второй год через своего агента просит «Кэпиталс» об обмене. Раньше клуб не был на это готов.

На данный момент на счету Кузнецова 52 (12+40) балла в 72 играх сезона НХЛ.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Тарик Эль-Башир: «Люди, принимающие решения в «Вашингтоне», разочарованы сезоном Кузнецова. Они нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед»