Обамеянг согласен на серьезное снижение зарплаты ради игры за «Барселону». Предложения от других клубов ему не так интересны

Теги Челси Барселона Ла Лига возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг готов жертвовать деньгами ради выступлений за «Барселону».

По данным Diario Sport, форвард так хочет вернуться в команду, что готов согласиться на такую зарплату, которая впишется под потолок, сколь мала она ни была.

Он считает, что сможет набрать в «блаугране» былую форму, и отдает приоритет именно каталонской команде, несмотря на предложения от других клубов. Нападающий согласен на расторжение контракта с «Челси».

При этом на данный момент приоритетная цель «Барселоны» – бразильский нападающий Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»).

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28 комментариев

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Timati Beweers
Он однозначно выше классом Фати и Торреса
Ауба Лева Дембеле - неплохо
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Любезный Коссутий
Ответ falkao2013
Так выкинула,что он просится обратно) А по факту Обама сам захотел в Лондон,а для Барселоны только плюс. Зарплата (хотя она и не была огромной), освободили место для Левандовски.
сплошные плюсы для нашей Барсы. пришел к ним свободным агентом, полгода поиграл, под сказки про "центр проекта", потом втолкали за ненадобностью, ибо зп большая, и надо освободить ведомость
теперь опять назад просится))
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Billy_Shears
В барсу сейчас берут тех, кто согласен играть за еду..
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Joey Ramone
Ответ G-Karen
Длинный сезон? Из ЛЧ вылетели, чемпионат практически выигран. Остался один серьёзный матч - с Реалом в кубке
Уже трансферное окно открылось?
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melmi
Ответ G-Karen
Длинный сезон? Из ЛЧ вылетели, чемпионат практически выигран. Остался один серьёзный матч - с Реалом в кубке
Тебя не смущает что речь про летнее трансферное окно ? Ты сейчас в ночи что-то не то написал 😄
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Ya_Mama
Ответ G-Karen
Длинный сезон? Из ЛЧ вылетели, чемпионат практически выигран. Остался один серьёзный матч - с Реалом в кубке
Это какая-то постирония или юзеры спортса не знают про существование трансферных окон?
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Men77
Ответ Любезный Коссутий
и что с ним сделала Барса? выкинула нахер, при первой возможности. давай, напиши, что это не так
выкинула в топ клуб апл, который недавно выигрывал ЛЧ. Вот это Барса загубила бедного игрока, просто изверги🤣
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Roman Konstantinovich
Арсенал - провал, Барса провал, Челси провал - Фенербахче?
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svft
мне все равно лишь бы с вами, ребята ! (с)
сдутый Обамеянг любит себя в футболе
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grek087
Ответ Экспертное мнение
Барса действительно больше чем клуб, игроки готовы на все, чтобы играть там, их даже слухи и скандалы вокруг клуба не останавливают, угрозы исключения не почём, ведь лучше играть в великой Барсе, но в Сегунде, чем в АПЛ, но в Челси
Что за бред. Величие Барсы в персоналиях и определенных безусловно великих эпохах и командах. Но чтобы прям с таким пафосом об этом говорит. Безусловно большой клуб, но я клубов 5-7 назову в которых могут играть топовые игроки, не смотря в сторону прозябающей в сегунде Барсы. Бавария, МЮ, Ливерпуль, Милан, Ювентус, Реал. Вот где не меньше величие как минимум. Это я ещё про денежные мешки молчу, в которых щас в принципе все хотят играть из-за условий контрактов и других факторов. Какая сегунда вообще. Может у Обамеянга там недвига? И в этом вся причина? Нет?
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G-Karen
Ответ melmi
Сегодня уже писал и повторюсь - думаю Обама Барсе не помешает. Игрок адаптирован к клубу, тренеру, коллективу. У него будет возможность играть и он принесет пользу. Один Левандовски впереди -это мало. Травмы, возраст. Нужна подмены. А сезон длинный. Так что это было бы разумный переход с обеих сторон.
Длинный сезон? Из ЛЧ вылетели, чемпионат практически выигран. Остался один серьёзный матч - с Реалом в кубке
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umnik3
Ответ Инженер Управляющий
Просто очень сильно хочет медаль за первое место, Челси вряд ли в ближайшее время будет претендовать на чемпионство, а другие топв не позовут
Должун щас вздрогнул
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melmi
Сегодня уже писал и повторюсь - думаю Обама Барсе не помешает. Игрок адаптирован к клубу, тренеру, коллективу. У него будет возможность играть и он принесет пользу. Один Левандовски впереди -это мало. Травмы, возраст. Нужна подмены. А сезон длинный. Так что это было бы разумный переход с обеих сторон.
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umnik3
Ответ Иван Петров
Да кому ты нужен. 33года ни скорости, ничего, в середняки беги, подойдешь как замыкала
Реалу воткнет парочку, как минимум
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falkao2013
Ответ Любезный Коссутий
и что с ним сделала Барса? выкинула нахер, при первой возможности. давай, напиши, что это не так
Так выкинула,что он просится обратно) А по факту Обама сам захотел в Лондон,а для Барселоны только плюс. Зарплата (хотя она и не была огромной), освободили место для Левандовски.
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Рустам Микогазиев
агентишки пусть успокаиваются, он Барсе ни к чему
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Любезный Коссутий
Ответ falkao2013
Похоронил?) 11 мячей за 17 игр. Он за Арсенал столько не забивал в последние сезоны.
и что с ним сделала Барса?
выкинула нахер, при первой возможности.
давай, напиши, что это не так
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FCB1991
Ответ Иван Петров
Да кому ты нужен. 33года ни скорости, ничего, в середняки беги, подойдешь как замыкала
Ну у польского бревна то всё перечисленное есть же, правда? =)
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falkao2013
Ответ Любезный Коссутий
на что только не пойдешь, лишь бы и там сидеть на лавке. по сути, похоронил карьеру своим первым заходом в Барсу
Похоронил?) 11 мячей за 17 игр. Он за Арсенал столько не забивал в последние сезоны.
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Иван Петров
Да кому ты нужен.
33года ни скорости, ничего, в середняки беги, подойдешь как замыкала
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ariuntrius
Лишним точно не будет , толком и форвардов у барсы все равно нет.
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denisques
Ответ Любезный Коссутий
на что только не пойдешь, лишь бы и там сидеть на лавке. по сути, похоронил карьеру своим первым заходом в Барсу
боже что ты несешь 😂
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Инженер Управляющий
Просто очень сильно хочет медаль за первое место, Челси вряд ли в ближайшее время будет претендовать на чемпионство, а другие топв не позовут
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Любезный Коссутий
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Jan Paskel
это сюрреализм уже на яву
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