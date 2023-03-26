Обамеянг согласен на серьезное снижение зарплаты ради игры за «Барселону». Предложения от других клубов ему не так интересны
Пьер-Эмерик Обамеянг готов жертвовать деньгами ради выступлений за «Барселону».
По данным Diario Sport, форвард так хочет вернуться в команду, что готов согласиться на такую зарплату, которая впишется под потолок, сколь мала она ни была.
Он считает, что сможет набрать в «блаугране» былую форму, и отдает приоритет именно каталонской команде, несмотря на предложения от других клубов. Нападающий согласен на расторжение контракта с «Челси».
При этом на данный момент приоритетная цель «Барселоны» – бразильский нападающий Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»).
Ауба Лева Дембеле - неплохо
теперь опять назад просится))
сдутый Обамеянг любит себя в футболе
выкинула нахер, при первой возможности.
давай, напиши, что это не так
33года ни скорости, ничего, в середняки беги, подойдешь как замыкала