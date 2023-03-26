Обамеянг согласен на серьезное снижение зарплаты ради игры за «Барселону». Предложения от других клубов ему не так интересны

готов жертвовать деньгами ради выступлений за «Барселону».

По данным Diario Sport, форвард так хочет вернуться в команду, что готов согласиться на такую зарплату, которая впишется под потолок, сколь мала она ни была.

Он считает, что сможет набрать в «блаугране» былую форму, и отдает приоритет именно каталонской команде, несмотря на предложения от других клубов. Нападающий согласен на расторжение контракта с « ».

При этом на данный момент приоритетная цель «Барселоны» – бразильский нападающий Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»).