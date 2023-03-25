Президент 2Drots Некит: «Дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми!»
Президент 2Drots Некит требует, чтобы команде дали прямую путевку в Мир РПЛ.
«РФС, дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми!» – сказал Некит после второго гола «дротов».
Медиафутбольный клуб 2Drots обыгрывает ЦСКА на «ВЭБ Арене» – 2:1. Идет второй тайм.
«Fan ID – убийца футбола». Фанатские сектора ЦСКА и 2Drots скандируют вместе этот заряд на матче команд
вам не советую здесь появляться
Условно какой-то клуб из ПФЛ выиграет Зенит, и его тоже в РПЛ?