Президент 2Drots Некит: «Дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС ВЭБ Арена 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Президент 2Drots Некит требует, чтобы команде дали прямую путевку в Мир РПЛ.

«РФС, дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми!» – сказал Некит после второго гола «дротов».

Медиафутбольный клуб 2Drots обыгрывает ЦСКА на «ВЭБ Арене» – 2:1. Идет второй тайм.

«Fan ID – убийца футбола». Фанатские сектора ЦСКА и 2Drots скандируют вместе этот заряд на матче команд

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19 комментариев

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Дмитрий Яруллин
Ответ sp.msk.86
И Мостового тренером, условие: вылетаете - рот больше не открывается.
И вообще закрываетесь
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Зелёный гопник
Ответ Дядя ТУРА
сколько миллионов?)
Не успел придумать сколько миллионов 😃
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Спартак сила
Ответ \ЦВБП/
Спартак нечистая, сгинь)
кони после сегодняшнего позора
вам не советую здесь появляться
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\ЦВБП/
Ответ Спартак сила
Федотов физрук уйди сам
Спартак нечистая, сгинь)
0
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Спартак сила
Федотов физрук уйди сам
0
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В Питере Пять
Почему его зовут Некит, ему что, 12? Просто меня во дворе до 12 лет так называли пацаны.
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В Питере Пять
Ответ Дядя ТУРА
сколько миллионов?)
Столько, сказали же.
+1
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ALMANAC
Федотов аут
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Fooler
Ответ Дядя ТУРА
сколько миллионов?)
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dreamstep
Начните со второй лиги и выйдете в РПЛ, делов то на 2 года если такие сильные.
+1
0
+1
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uchiyamada
Поддерживаю, только пусть со второй лиги начнут, для таких мастеров путь в РПЛ займет не более двух лет и не вызовет особенных трудностей. В конце концов Глазго Рейнджерс не так давно из 4-й лиги поднимался.
+3
0
+3
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Mechel**
Во дворе играйте, ваше место там
0
-1
-1
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a.k.a. DRAGON0928
Ну проходите через низшие лиги, а то будет странный прецедент.
Условно какой-то клуб из ПФЛ выиграет Зенит, и его тоже в РПЛ?
+4
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Карл_Иваныч
Ещё одно никто поделилось гениальной мыслью.
+1
-1
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guten_tag
Обращение выделяется запятыми. Извините.
+4
0
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Пользователь Имени
Да сразу в лигу чемпионов, там и Fan ID нет, полные стадионы, миллионы новых поклонников...осталось договориться с УЕФА
+10
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Давид Agabekyan
миллиардов
+9
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Дядя ТУРА
сколько миллионов?)
+21
-1
+20
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sp.msk.86
И Мостового тренером, условие: вылетаете - рот больше не открывается.
+12
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