Президент 2Drots Некит: «Дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми!»

Президент 2Drots Некит требует, чтобы команде дали прямую путевку в Мир .

« , дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми!» – сказал Некит после второго гола «дротов».

Медиафутбольный клуб 2Drots обыгрывает ЦСКА на « » – 2:1. Идет второй тайм.

«Fan ID – убийца футбола». Фанатские сектора ЦСКА и 2Drots скандируют вместе этот заряд на матче команд