Миранчук намерен уйти из «Атланты» зимой после невыхода клуба в плей-офф. Хавбек хочет остаться в МЛС, возвращение в Россию не рассматривается (Sport Baza)

Алексей Миранчук собирается покинуть «Атланту».

Алексей Миранчук намерен уйти из «Атланты Юнайтед » этой зимой, сообщает Sport Baza со ссылкой на окружение футболиста.

Миранчук недоволен тем, что его команда не вышла в плей-офф МЛС. При этом, россиянин хочет остаться в США и продолжать играть в местной лиге.

Сейчас Миранчук изучает различные варианты продолжения карьеры. Хавбек пока не рассматривает возвращение в Россию.

В прошлом сезоне МЛС Миранчук забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах. Его статистика – здесь .