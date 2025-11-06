Миранчук намерен уйти из «Атланты» зимой после невыхода клуба в плей-офф. Хавбек хочет остаться в МЛС, возвращение в Россию не рассматривается (Sport Baza)
Алексей Миранчук собирается покинуть «Атланту».
Алексей Миранчук намерен уйти из «Атланты Юнайтед» этой зимой, сообщает Sport Baza со ссылкой на окружение футболиста.
Миранчук недоволен тем, что его команда не вышла в плей-офф МЛС. При этом, россиянин хочет остаться в США и продолжать играть в местной лиге.
Сейчас Миранчук изучает различные варианты продолжения карьеры. Хавбек пока не рассматривает возвращение в Россию.
В прошлом сезоне МЛС Миранчук забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
