  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миранчук намерен уйти из «Атланты» зимой после невыхода клуба в плей-офф. Хавбек хочет остаться в МЛС, возвращение в Россию не рассматривается (Sport Baza)
3

Миранчук намерен уйти из «Атланты» зимой после невыхода клуба в плей-офф. Хавбек хочет остаться в МЛС, возвращение в Россию не рассматривается (Sport Baza)

Алексей Миранчук собирается покинуть «Атланту».

Алексей Миранчук намерен уйти из «Атланты Юнайтед» этой зимой, сообщает Sport Baza со ссылкой на окружение футболиста.

Миранчук недоволен тем, что его команда не вышла в плей-офф МЛС. При этом, россиянин хочет остаться в США и продолжать играть в местной лиге.

Сейчас Миранчук изучает различные варианты продолжения карьеры. Хавбек пока не рассматривает возвращение в Россию. 

В прошлом сезоне МЛС Миранчук забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах. Его статистика – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
logoАлексей Миранчук
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»
45 минут назад
Газизов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то»
сегодня, 09:23
Мостовой о пиве: «Я его в 25 лет попробовал, за границей – в «Спартаке» боялся, взрослые товарищи запрещали. В странах, где я поиграл, болельщики много пива выпивают, но ведут себя спокойно»
сегодня, 09:13
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром» из-за гола Черникова и неназначенного пенальти в концовке
сегодня, 08:43
ЦСКА готов помочь «Спартаку» на фоне санкций против «Лукойла»: «Если в такой ситуации не объединяться... На поле мы соперники, но в кабинетах должны быть единомышленниками»
сегодня, 08:31
Мусаев – Winline тренер месяца. У «Краснодара» три победы в трех матчах октября
сегодня, 08:13
Генпродюсер «Матч ТВ»: «Паттерн аудитории – болеть за наших против не наших. Хотелось бы Карпину показать цифры – матчи сборной попали в топ‑20 трансляций года»
сегодня, 08:01
Экс-арбитр Бурруль об отмененном голе «Брюгге»: «Не вижу фола. Легкомысленный ход Шченсного – он почувствовал легкий контакт и упал»
сегодня, 07:49
«Кристал Пэлас» в декабре сыграет 4 матча за 9 дней. Гласнер заявил: «Каждый думает о себе, чтобы заработать как можно больше денег. Речь не о благополучии игроков»
сегодня, 07:30
Член совета директоров «Динамо» Гулевский: «Команда будет бороться за чемпионство в 2027 году. Мы верим в тренера»
сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» обратился в ЭСК по удалению Мелкадзе и неназначению пенальти в матче с «Балтикой»
13 минут назад
В ПАОК опровергли слухи о желании расстаться с Чаловым зимой: «Это неправда»
30 минут назад
У Ямаля самая высокая оценка в «Барсе» за матч с «Брюгге» по Индексу ГОЛа – 8.3. Боржеш с дублем и 8.4 балла – лучший игрок встречи
сегодня, 09:10
Арсен Венгер: «Виртц попросил «Ливерпуль» играть «десятку» – это разрушило полузащиту команды, Собослаи вынужден быть на фланге. Держать Флориана в центре – стратегическая ошибка»
сегодня, 07:05
Директор «Зенита»: «Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты»
сегодня, 05:05
«Спартак» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 04:30
Экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить «Вулверхэмптон». Его кандидатура рассматривается
сегодня, 02:57
Сергей Юран: «Спартак» волнообразно проводит матчи. Игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняется»
сегодня, 02:35
«Фиорентина» договорилась с экс-тренером «Спартака» Ваноли. Он заменит Пиоли
сегодня, 01:15
Тренер «Брюгге» про 3:3: «Строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барса» использует высокий прессинг – мы хорошо воспользовались пространством»
сегодня, 00:50