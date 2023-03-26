Овечкин забил 822-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 72 шайбы
Александр Овечкин реализовал большинство в матче с «Питтсбургом» (3:4).
Капитан «Вашингтона» забросил 822-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.
В 68 играх текущего сезона на счету Овечкина 72 (42+30) балла.
-6983-й бросок в створ в РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023)
-3447 -й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3679,1-й Кэл Клаттербак-3726)
-4076-й хит в КС и РС(2-й, ,1-й Мартин -4128, 3-й Браун-4069)
-1482-е очко в РС, 822+660 (16-й, 15-й Кросби -1494,14-й Коффи-1531, 1-й Гретцки-2857)
-1482-е очко в РС, за одну команду (8-й, 7-й Кросби-1494, 6-й Бурк-1506, ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809)
-1623-е очко в РС и КС, 894+728, (17-й, 16-й Курри-1631, 1-е Гретцки – 3 239)действующие: Кросби-1695(13-й)
-39-я шайба и 71-е очко в 72-й игре с Питтсбургом в РС , 342-й бросок в створ,
-Кэйси ДеСмит стал 77-м вратарем лиги пропустившим от Ови 4 и более шайб,( в его воротах побывали: 619, 707, 812 и 822-я шайбы Ови) в 6 играх при 23 бросках в створ
-93-й праймери Джона Карлсона на Ови(с его передач были заброшены: 272, 292, 294, 299, 354, 357, 365, 389, 390, 397, 410, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 438, 461, 466, 473, 474, 475, 486, 489, 508, 510, 523, 530, 531, 536, 538, 543, 546, 553, 570, 577, 581, 582, 585, 586, 587, 591, 595, 596, 597, 599, 602, 603, 612, 613, 615, 618, 619, 622, 624, 631, 635, 647, 648, 649, 650, 658, 659, 660, 661, 664, 672, 676, 684, 687, 691. 695. 697, 698, 702, 704,720, 726, 729, 730, 743, 750, 760, 763, 764, 770, 773, 774, 783, 798 и 822 -я шайбы Ови),2-й показатель в Вашингтоне, 1-й показатель у Бэкстрема -136
- 822-я за одну команду(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -548(12-й)
-621-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-445
-418-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-250)
-299-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-194(22-й))
-150-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), преследователь Стэмкос - 85
-302-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -180
-894-я в РС и КС, Ови 822+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -619(26-й)
- 347-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-251(20-й)
-116-я Ови после 35 лет(19-й, 18-й Беливо-120, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),100 шайб забросили после 35 лет только 26 игроков НХЛ, преследователь Павелски-87(31-й)
-92-я после 36 лет(20-й, 19-й Игинла-95, скоро Ови станет 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-73( 30-й)
-42-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, преследователь Павелски-48(28-й)
-42-я в возрасте 37 лет(1-й, обновил свой рекорд НХЛ, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- пока 42),
-144-я в марте(самый урожайный месяц) в 242 игре РС (1-й, повторил рекорд Гретцки ) преследователь -Кросби -101
Думаю, в следующих сезонах уже архисложно будет на такую цифру замахнуться, поэтому надо сейчас.
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 822 ( 1342 матча ) - 0, 612 за игру.