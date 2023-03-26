Овечкин забил 822-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 72 шайбы

реализовал большинство в матче с «Питтсбургом» (3:4).

Капитан « » забросил 822-ю шайбу в чемпионатах и по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только – 894 гола.

В 68 играх текущего сезона на счету Овечкина 72 (42+30) балла.