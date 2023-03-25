Шансы «Баварии» на трансфер Кейна возросли в связи с приходом Тухеля (Кристиан Фальк)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Харри Кейн может присоединиться к «Баварии» после назначения Томаса Тухеля

По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, с приходом 49-летнего тренера шансы мюнхенского клуба на трансфер форварда возросли. 

«У Тухеля будет одна попытка – она может обойтись недешево! Сейчас ей может стать трансфер Хрри Кейна. 

Когда приходит новый тренер, конечно, есть вероятность, что игроки будут не только приходить, но и уходить. Ему нужно много игроков, поэтому они должны вкладывать деньги.

В конечном счете, теперь, когда Тухель присоединился к клубу, шансов заполучить Кейна стало больше, и я думаю, что летом что-то произойдет», – написал Фальк в своей колонке. 

В текущем сезоне АПЛ Кейн провел 28 матчей за «Тоттенхэм» и забил 21 гол. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. 

Статистику 29-летнего нападающего можно найти здесь

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16 комментариев

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zzzeeerrrooo
Не купят они его
Есть бесплатный Тюрам или того же Коло-Муани лучше взять
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Spaten
А вдруг Кейн принесёт с собой удачу Тоттенхэма?))
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Артём Толоконников
Ответ melmi
Мюнхен всегда говорил и говорит , что не совершает сделок от 100+ млн Если за Кейна Леви попросит меньше 100-то еще возможен трансфер , если больше -Бавария не пойдет на такой трансфер ( даже ради Тухеля) Стратегия клуба важнее тренера у мюнхенцев( а история с Нагельсманном это только подтверждает )
Могут поменяться с доплатой
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QWertY
Кейн сорвет куш, если удастся перейти в Баварию. Но зная Леви не особо в это верится
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петрович сектор1
Вот значит зачем увольняли Нагеля и брали Тухеля))
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DolJun
скорее шансы на обамеянга)
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Born is the King
Если и кого покупать то Маунта. Вертикальный игрок как раз под интенсивный атакующий футбол
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Эмиль Абдусалямов
А что если Бавария уволила Наггельсмана , что бы тот ушел в Тоттенхем, посадил Кейна на лавку, и они его продали в Баварию 🤔
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Акира_1
Тухель эксперт в том, как насолить Тоттенхэму. Что на поле их рвал постоянно, что теперь тренером Баварии отказал им и скоро заберт их звезду.
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-2
-2
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<~Inter~>
А в чем связь то?
+3
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+3
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melmi
Мюнхен всегда говорил и говорит , что не совершает сделок от 100+ млн
Если за Кейна Леви попросит меньше 100-то еще возможен трансфер , если больше -Бавария не пойдет на такой трансфер ( даже ради Тухеля)
Стратегия клуба важнее тренера у мюнхенцев( а история с Нагельсманном это только подтверждает )
+4
-2
+2
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Александр Бялт
назначение Тухеля открыло ящик Пандоры. а для Спортса это просто анлим трафик и бесконечное количество новостей на тему: "Бавария хочет купить", "Бавария хочет продать".
+3
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Антон Чугунов
Сейчас начнутся бесконечные слухи, что Мюнхен хочет купить всех. Я удивлён, что первым в этом списке не упоминается Мбаппе, который работал с Тухелем в Париже
+9
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+6
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error505
Кейн все ближе к свободе и трофеям
+10
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Bashibuzuck
Это был бы бомбический трансфер😃
+18
-5
+13
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Потолковый Лампонюх™
Не перейдёт пока вечный рекорд по голам не побьет в Апл
0
-4
-4
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