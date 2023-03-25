Шансы «Баварии» на трансфер Кейна возросли в связи с приходом Тухеля (Кристиан Фальк)

может присоединиться к «Баварии» после назначения .

По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, с приходом 49-летнего тренера шансы мюнхенского клуба на трансфер форварда возросли.

«У Тухеля будет одна попытка – она может обойтись недешево! Сейчас ей может стать трансфер Хрри Кейна.

Когда приходит новый тренер, конечно, есть вероятность, что игроки будут не только приходить, но и уходить. Ему нужно много игроков, поэтому они должны вкладывать деньги.

В конечном счете, теперь, когда Тухель присоединился к клубу, шансов заполучить Кейна стало больше, и я думаю, что летом что-то произойдет», – написал Фальк в своей колонке.

В текущем сезоне АПЛ Кейн провел 28 матчей за « » и забил 21 гол. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.

Статистику 29-летнего нападающего можно найти здесь.