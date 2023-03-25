Шансы «Баварии» на трансфер Кейна возросли в связи с приходом Тухеля (Кристиан Фальк)
Харри Кейн может присоединиться к «Баварии» после назначения Томаса Тухеля.
По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, с приходом 49-летнего тренера шансы мюнхенского клуба на трансфер форварда возросли.
«У Тухеля будет одна попытка – она может обойтись недешево! Сейчас ей может стать трансфер Хрри Кейна.
Когда приходит новый тренер, конечно, есть вероятность, что игроки будут не только приходить, но и уходить. Ему нужно много игроков, поэтому они должны вкладывать деньги.
В конечном счете, теперь, когда Тухель присоединился к клубу, шансов заполучить Кейна стало больше, и я думаю, что летом что-то произойдет», – написал Фальк в своей колонке.
В текущем сезоне АПЛ Кейн провел 28 матчей за «Тоттенхэм» и забил 21 гол. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.
Статистику 29-летнего нападающего можно найти здесь.
Есть бесплатный Тюрам или того же Коло-Муани лучше взять
Если за Кейна Леви попросит меньше 100-то еще возможен трансфер , если больше -Бавария не пойдет на такой трансфер ( даже ради Тухеля)
Стратегия клуба важнее тренера у мюнхенцев( а история с Нагельсманном это только подтверждает )