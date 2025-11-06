  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о пиве: «Я его в 25 лет попробовал, за границей – в «Спартаке» боялся, взрослые товарищи запрещали. В странах, где я поиграл, болельщики много пива выпивают, но ведут себя спокойно»
25

Мостовой о пиве: «Я его в 25 лет попробовал, за границей – в «Спартаке» боялся, взрослые товарищи запрещали. В странах, где я поиграл, болельщики много пива выпивают, но ведут себя спокойно»

Александр Мостовой: пиво попробовал в 25 лет, уже за границей.

Александр Мостовой заявил, что в Европе не возникает проблем из-за продажи пива на стадионах.

– Если кто не знает, я вообще пиво попробовал сам в 25 лет.

– В «Спартаке» это было?

– Нет, это было уже за границей. В «Спартаке» я боялся, потому что взрослые товарищи запрещали.

Ну с чем я столкнулся... Когда я уехал в Португалию в 1991 году, первое, что я услышал после тренировки... Заканчивают, мы идем, я говорю: я домой. «Нет, ты не домой, ты с нами. – Зачем? – Ну мы пойдем пить пиво. – Нам же нельзя, у нас нельзя! – Как нельзя? А у нас все можно». Это была смешная такая история, после этого начали привыкать потихонечку.

А если серьезно говорить, в тех странах, где я поиграл – Португалия, Испания, Франция, – около стадиона, во время матчей и после матчей никаких проблем не возникало. Я сам удивлялся, вроде люди много выпивают этого пива, но ведут себя спокойно. Ну «много» – два-три бокала, – сказал на форуме «Россия – спортивная держава» бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
алкоголь и спорт
logoЛа Лига
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСпартак
logoвысшая лига Португалия
logoАлександр Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Зенита»: «Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты»
сегодня, 05:05
«Готовы мы пить коньяк по утрам, но лишь за победу России». Губерниев и Бузова выпустили совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ»
31 октября, 09:05
Главные новости
Газизов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то»
20 минут назад
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром» из-за гола Черникова и неназначенного пенальти в концовке
сегодня, 08:43
ЦСКА готов помочь «Спартаку» на фоне санкций против «Лукойла»: «Если в такой ситуации не объединяться... На поле мы соперники, но в кабинетах должны быть единомышленниками»
сегодня, 08:31
Мусаев – Winline тренер месяца. У «Краснодара» три победы в трех матчах октября
сегодня, 08:13
Генпродюсер «Матч ТВ»: «Паттерн аудитории – болеть за наших против не наших. Хотелось бы Карпину показать цифры – матчи сборной попали в топ‑20 трансляций года»
сегодня, 08:01
Экс-арбитр Бурруль об отмененном голе «Брюгге»: «Не вижу фола. Легкомысленный ход Шченсного – он почувствовал легкий контакт и упал»
сегодня, 07:49
«Кристал Пэлас» в декабре сыграет 4 матча за 9 дней. Гласнер заявил: «Каждый думает о себе, чтобы заработать как можно больше денег. Речь не о благополучии игроков»
сегодня, 07:30
Член совета директоров «Динамо» Гулевский: «Команда будет бороться за чемпионство в 2027 году. Мы верим в тренера»
сегодня, 07:20
Инфантино о том, получит ли Трамп «Премию мира ФИФА»: «Увидите 5 декабря. У Дональда невероятная энергия. Он говорит то, что думают многие, но, возможно, не решаются сказать»
сегодня, 06:55
900-й гол Овечкина, «Барса» чуть не проиграла «Брюгге», «Динамо» победило «Зенит», Дегтярев хочет расширять Fan ID, стратегия РПЛ-2030, Непомнящий вылетел с Кубка мира и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»
5 минут назад
Лига Европы. «Црвена Звезда» примет «Лилль», ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», «Бетис» сыграет с «Лионом»
8 минут назад
У Ямаля самая высокая оценка в «Барсе» за матч с «Брюгге» по Индексу ГОЛа – 8.3. Боржеш с дублем и 8.4 балла – лучший игрок встречи
33 минуты назад
Арсен Венгер: «Виртц попросил «Ливерпуль» играть «десятку» – это разрушило полузащиту команды, Собослаи вынужден быть на фланге. Держать Флориана в центре – стратегическая ошибка»
сегодня, 07:05
Директор «Зенита»: «Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты»
сегодня, 05:05
«Спартак» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 04:30
Экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить «Вулверхэмптон». Его кандидатура рассматривается
сегодня, 02:57
Сергей Юран: «Спартак» волнообразно проводит матчи. Игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняется»
сегодня, 02:35
«Фиорентина» договорилась с экс-тренером «Спартака» Ваноли. Он заменит Пиоли
сегодня, 01:15
Тренер «Брюгге» про 3:3: «Строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барса» использует высокий прессинг – мы хорошо воспользовались пространством»
сегодня, 00:50