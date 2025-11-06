Мостовой о пиве: «Я его в 25 лет попробовал, за границей – в «Спартаке» боялся, взрослые товарищи запрещали. В странах, где я поиграл, болельщики много пива выпивают, но ведут себя спокойно»

Александр Мостовой: пиво попробовал в 25 лет, уже за границей.

Александр Мостовой заявил, что в Европе не возникает проблем из-за продажи пива на стадионах.

– Если кто не знает, я вообще пиво попробовал сам в 25 лет.

– В «Спартаке» это было?

– Нет, это было уже за границей. В «Спартаке» я боялся, потому что взрослые товарищи запрещали.

Ну с чем я столкнулся... Когда я уехал в Португалию в 1991 году, первое, что я услышал после тренировки... Заканчивают, мы идем, я говорю: я домой. «Нет, ты не домой, ты с нами. – Зачем? – Ну мы пойдем пить пиво. – Нам же нельзя, у нас нельзя! – Как нельзя? А у нас все можно». Это была смешная такая история, после этого начали привыкать потихонечку.

А если серьезно говорить, в тех странах, где я поиграл – Португалия, Испания , Франция, – около стадиона, во время матчей и после матчей никаких проблем не возникало. Я сам удивлялся, вроде люди много выпивают этого пива, но ведут себя спокойно. Ну «много» – два-три бокала, – сказал на форуме «Россия – спортивная держава» бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России.