В школах и ПТУ Санкт-Петербурга за Fan ID предлагают бесплатные билеты на «Зенит» – «Урал» («Фонтанка»)

В учебных заведениях Санкт-Петербурга предлагают бесплатные билеты на игру « ».

«Фонтанка» опубликовала скриншот из родительского чата одной из средних школ города, присланный в редакцию читательницей.

Учитель предлагает оформить Fan ID и получить право безвозмездно посетить матч 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» – « », назначенный на 1 апреля.

«Судя по всему, ситуация на стадионах из-за Fan ID стала критической. Народ на матчи теперь набирают в школах. Одна из родительниц, работающая в ПТУ, рассказала, что у них тоже такие сообщения рассылают», – сообщила читательница.

Ранее Sports.ru выяснил, что билеты на матч 19-го тура Мир РПЛ против «Химок» на « » распространялись бесплатно через школы и бюджетные организации Санкт-Петербурга.

Бюджетам клубов РПЛ не важна посещаемость. Они не зависят от продаж билетов