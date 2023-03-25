В школах и ПТУ Санкт-Петербурга за Fan ID предлагают бесплатные билеты на «Зенит» – «Урал» («Фонтанка»)
В учебных заведениях Санкт-Петербурга предлагают бесплатные билеты на игру «Зенита».
«Фонтанка» опубликовала скриншот из родительского чата одной из средних школ города, присланный в редакцию читательницей.
Учитель предлагает оформить Fan ID и получить право безвозмездно посетить матч 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Урал», назначенный на 1 апреля.
«Судя по всему, ситуация на стадионах из-за Fan ID стала критической. Народ на матчи теперь набирают в школах. Одна из родительниц, работающая в ПТУ, рассказала, что у них тоже такие сообщения рассылают», – сообщила читательница.
Ранее Sports.ru выяснил, что билеты на матч 19-го тура Мир РПЛ против «Химок» на «Газпром Арене» распространялись бесплатно через школы и бюджетные организации Санкт-Петербурга.
Бюджетам клубов РПЛ не важна посещаемость. Они не зависят от продаж билетов
Серьёзно??