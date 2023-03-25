В школах и ПТУ Санкт-Петербурга за Fan ID предлагают бесплатные билеты на «Зенит» – «Урал» («Фонтанка»)

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Урал Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

В учебных заведениях Санкт-Петербурга предлагают бесплатные билеты на игру «Зенита».

«Фонтанка» опубликовала скриншот из родительского чата одной из средних школ города, присланный в редакцию читательницей.

Учитель предлагает оформить Fan ID и получить право безвозмездно посетить матч 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Урал», назначенный на 1 апреля.

«Судя по всему, ситуация на стадионах из-за Fan ID стала критической. Народ на матчи теперь набирают в школах. Одна из родительниц, работающая в ПТУ, рассказала, что у них тоже такие сообщения рассылают», – сообщила читательница.

Ранее Sports.ru выяснил, что билеты на матч 19-го тура Мир РПЛ против «Химок» на «Газпром Арене» распространялись бесплатно через школы и бюджетные организации Санкт-Петербурга.

Бюджетам клубов РПЛ не важна посещаемость. Они не зависят от продаж билетов

86 комментариев

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Валерий Охотин
Ответ Михаил Максаков
Кто не хочет, всё равно не пойдёт, даже если дать ему билеты в Эрмитаж.
В Эрмитаж пойдут.
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Владислав Романов
Ответ Валерий Охотин
нЕбось пишется ,Владик ну что ты тут умничаешь ,ну тебе какое дело , сиди у себя в деревне.
аналогичный вопрос, Валера
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Владимир Бегляков
А сейчас самые тупые ломанулись в блогеры
скинешь ссылку на свой блог?
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Максим Прокофьев
Не страна а декорация!!!
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Владислав Романов
Ответ Наталья Ларионова
Думаешь, он свой номер палить будет?
😁
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Валерий Охотин
Ответ Igorsm11
ПТУ уже лет 30 нет, но чтобы показать что Россия то загнивает решили так написать. Не стесняйтесь пишите - КАЛЛЕДЖ, оно тоже ПТУ только зарубежное)
Потом в Москве будут ходить , и говорить ,Я закончил Калэдж.
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Интересная личность
Ответ bellyashe
и опять сейчас будут комментарии о позоре Зенита, хотя клуб просто пытается всеми силами затащить людей на футбол) я бы согласился, что это позор, если б эта новость появилась до введения фан айди, но сейчас, хоть убейте, не понимаю, в чём здесь позор именно для клуба))
Может в том, что клуб прогнулся под очевидно дурацкий закон и в порыве угодить власти готов на стадион бомжей с улицы палками загонять?
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Vir_Cotto
Ответ Bugy
совок в головах
веник
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Валерий Охотин
Ответ Владислав Романов
В Питере нибось и новорождённым в роддоме при отрезании пуповины оформляют fan id
нЕбось пишется ,Владик ну что ты тут умничаешь ,ну тебе какое дело , сиди у себя в деревне.
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Igorsm11
ПТУ уже лет 30 нет, но чтобы показать что Россия то загнивает решили так написать. Не стесняйтесь пишите - КАЛЛЕДЖ, оно тоже ПТУ только зарубежное)
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Наталья Ларионова
Ответ Владислав Романов
дай номер, друг спрашивает
Думаешь, он свой номер палить будет?
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optimus primus
Ответ Вадим Григорьев
Деменция
как видишь, и она не преграда
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Владислав Романов
Ответ Ебздрогыч
Самый популярный клуб страны во всей красе!
самый государственный😁
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Владислав Романов
Ответ андрэ
говорят проститутки тоже дают бесплатно по фануйди
дай номер, друг спрашивает
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Валерий Охотин
Ответ Bugy
совок в головах
Лопата у тебя в руках.
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Владислав Романов
В Питере нибось и новорождённым в роддоме при отрезании пуповины оформляют fan id
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Валерий Охотин
Ответ dudkinrs82
Позор
Как Филадельфия ? Не туда зашёл с позором.
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Langi91
Я не считаю, что это какой то позор. я работаю в школе, и на детей часто приходят бесплатные билеты, не только на футбол. но и на волейбол, баскетбол. Тут уже выбор каждого, захотят-офрмят и сходят бесплатно на футбол. Эмоций у детей все равно много, даже от такого похода на футбол.
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dudkinrs82
Позор
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Bugy
совок в головах
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Никому_никабельный
Почему бы ни сделать вход бесплатным всегда и на все матчи? В клубах ведь никто и не думает ни о каком заработке. И так дадут сколько надо. Глядишь народ и повалил бы)
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Честный контроль
Футбол становится "потемкинской деревней".
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Валерий Охотин
Ответ Андрей Андреевич
Позорище, но нам пофиг. Это лютое днище , но движуха уже давно отвегает эту дрянь. Мяч закончился. Жить уже не хочется. Но Зенит-навсегда. Единожды присягнув-до смерти стоять.
Какой мяч закончился ? Что с головушкой ?
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CoMoBo3
Ответ Kyancey
Пошла вербовка бюджетников ))) Классика ))
Предлагать бесплатные билеты равно "затаскивать бюджетников на футбол"? Одно дело, когда эти безвольные на выборах каруселят и будущее своих же детей руинят, но тут-то где криминал? 😎
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Наталья Ларионова
Ответ Dinamik1
Позорище!
https://vk.com/wall-38514064_2629109
Серьёзно??
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