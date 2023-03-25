Томас Тухель: «Бавария» может выиграть все три трофея. Отталкиваемся от созданной Нагельсманном позиции. Нам нравится давление и стресс»

заявил о желании побороться с «Баварией» за все три трофея в сезоне.

«У нас не так много времени. Я, вероятно, не увижу игроков, которые в своих сборных, до пятницы. Это удивительное время, в том числе и потому, что « » может выиграть все три турнира.

Так что меньше значит больше, все будет зависеть от деталей. У меня есть представление о том, что можно сделать. И большое предвкушение. Речь идет о борьбе за все трофеи.

Мы должны отталкиваться от той стартовой позиции, которую создал с командой, у нас есть шанс выиграть трофеи во всех трех турнирах.

Конечно, есть риск. Но нам нравится давление и стресс. Моя любовь к футболу гораздо сильнее любых опасений. Речь идет об уверенном подходе к задаче – мы хотим быть претендентами на все три трофея», – сказал новый тренер «Баварии».

Напомним, «Бавария» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Германии, а также идет 2-й в Бундеслиге, на очко отставая от «Боруссии» Дортмунд.