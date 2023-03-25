Томас Тухель: «Бавария» может выиграть все три трофея. Отталкиваемся от созданной Нагельсманном позиции. Нам нравится давление и стресс»
Томас Тухель заявил о желании побороться с «Баварией» за все три трофея в сезоне.
«У нас не так много времени. Я, вероятно, не увижу игроков, которые в своих сборных, до пятницы. Это удивительное время, в том числе и потому, что «Бавария» может выиграть все три турнира.
Так что меньше значит больше, все будет зависеть от деталей. У меня есть представление о том, что можно сделать. И большое предвкушение. Речь идет о борьбе за все трофеи.
Мы должны отталкиваться от той стартовой позиции, которую создал Нагельсманн с командой, у нас есть шанс выиграть трофеи во всех трех турнирах.
Конечно, есть риск. Но нам нравится давление и стресс. Моя любовь к футболу гораздо сильнее любых опасений. Речь идет об уверенном подходе к задаче – мы хотим быть претендентами на все три трофея», – сказал новый тренер «Баварии».
Напомним, «Бавария» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Германии, а также идет 2-й в Бундеслиге, на очко отставая от «Боруссии» Дортмунд.
Бавария с 90% вероятностью выиграет чемпионат и кубок и уже вижу новости, как будут боготворить Тухеля, что снова пришел в клуб в середине сезона и взял 2 трофея