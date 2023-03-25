Томас Тухель: «Бавария» может выиграть все три трофея. Отталкиваемся от созданной Нагельсманном позиции. Нам нравится давление и стресс»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель заявил о желании побороться с «Баварией» за все три трофея в сезоне.

«У нас не так много времени. Я, вероятно, не увижу игроков, которые в своих сборных, до пятницы. Это удивительное время, в том числе и потому, что «Бавария» может выиграть все три турнира.

Так что меньше значит больше, все будет зависеть от деталей. У меня есть представление о том, что можно сделать. И большое предвкушение. Речь идет о борьбе за все трофеи.

Мы должны отталкиваться от той стартовой позиции, которую создал Нагельсманн с командой, у нас есть шанс выиграть трофеи во всех трех турнирах.

Конечно, есть риск. Но нам нравится давление и стресс. Моя любовь к футболу гораздо сильнее любых опасений. Речь идет об уверенном подходе к задаче – мы хотим быть претендентами на все три трофея», – сказал новый тренер «Баварии».

Напомним, «Бавария» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Германии, а также идет 2-й в Бундеслиге, на очко отставая от «Боруссии» Дортмунд.

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8 комментариев

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Le_Mogul
Хорошо что обозначил Нагельсманна. В полне могут взять требл. Игра с Ман Сити все покажет.
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FCRSM1930
Надеюсь Тухель выиграет в этом году всё и сразу уволится, всё равно с Хасаном он не сработается
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red hikkikomori
Желаю Тухелю квадрупл ливерпульский)
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Ramin Mamedov
смешно
Бавария с 90% вероятностью выиграет чемпионат и кубок и уже вижу новости, как будут боготворить Тухеля, что снова пришел в клуб в середине сезона и взял 2 трофея
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Sevuska
А вот и слова уважения и поддержки Томаса Юлиану . Благодарность за высокую стартовую позицию с перспективой взять требль 👍
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udiekemen
После того как завершили сезон без трофеев: нам это нравится, мы любим стресс и давление
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QWertY
Бавария может офомить свой 3й требл. Невероятно
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Пирс Морган
Если пролетит мимо трех трофеев: "Конечно, был риск. Но так бывает"
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