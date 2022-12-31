Альба – 12-й игрок «Барсы», у которого 300 матчей в Ла Лиге. Рекорд у Месси – 520

проводит 300-й матч в Ла Лиге за «Барселону».

33-летний защитник стал 12-м футболистом каталонского клуба, кому покорилась эта отметка.

Стоит отметить, что рекордсменом остается , у которого 520 матчей в за «Барселону».

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