Альба – 12-й игрок «Барсы», у которого 300 матчей в Ла Лиге. Рекорд у Месси – 520
Жорди Альба проводит 300-й матч в Ла Лиге за «Барселону».
33-летний защитник стал 12-м футболистом каталонского клуба, кому покорилась эта отметка.
Стоит отметить, что рекордсменом остается Лионель Месси, у которого 520 матчей в Ла Лиге за «Барселону».
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Вальдес
Алвес - Пике - Пуйоль - Альба
Хави - Бускетс -Иньеста
Рональдиньо - Суарес - Месси