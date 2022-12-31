Альба – 12-й игрок «Барсы», у которого 300 матчей в Ла Лиге. Рекорд у Месси – 520

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жорди Альба Футбол

Жорди Альба проводит 300-й матч в Ла Лиге за «Барселону».

33-летний защитник стал 12-м футболистом каталонского клуба, кому покорилась эта отметка.

Стоит отметить, что рекордсменом остается Лионель Месси, у которого 520 матчей в Ла Лиге за «Барселону».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инна витенберг
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что будет делать барса лишившись игрока который постоянно навешивает в никуда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Бубенцов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ashan Sorokin
..... И что бы судейка какой нибудь левый пенальти дал в ворота соперника пробить.....
Для этого, на банке будет сидеть Роналду. Как раз выйдет чтобы с 11 метров положить дугу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashan Sorokin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Юрана
Месси как величайший футболист как минимум 21го века должен провести свой последний матч за Барсу!
..... И что бы судейка какой нибудь левый пенальти дал в ворота соперника пробить.....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ alexis2020
Я думаю, было бы здорово собрать сборную звёзд, с кем играл Месси)
Если бы составлял я, было бы такая команда:)

Вальдес

Алвес - Пике - Пуйоль - Альба

Хави - Бускетс -Иньеста

Рональдиньо - Суарес - Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Юрана
Месси как величайший футболист как минимум 21го века должен провести свой последний матч за Барсу!
Как минимум в истории футбола, бро!:)👍👀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Классный латераль, легенда Барсы.
Лучший левый защитник 21 века!:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Месси одни рекорды!:) Лучший в истории!:) Просто футболист из будущего!:)🇦🇷🥇👏🥳👍👀
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Классный латераль, легенда Барсы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даниэль Алисса Алисса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Юрана
Месси как величайший футболист как минимум 21го века должен провести свой последний матч за Барсу!
Так он с ПСЖ скоро продлит контракт,и ещё Месси не хочется играть в ЛЕ
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Юрана
Месси как величайший футболист как минимум 21го века должен провести свой последний матч за Барсу!
Я думаю, было бы здорово собрать сборную звёзд, с кем играл Месси)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси как величайший футболист как минимум 21го века должен провести свой последний матч за Барсу!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий