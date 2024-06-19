Хорватия упустила победу над Албанией – 2:2! Гьясула забил в свои на 76-й и сравнял на 95-й

Сборная Хорватии сыграла вничью с Албанией (2:2) во 2-м туре Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кязим Лячи открыл счет на 11-й минуте ударом головой. Андрей Крамарич на 74-й забил ответный мяч, а еще через две минуты Клаус Гьясула отправил мяч в свои ворота после удара Луки Сучича. На 95-й Гьясула сравнял счет.

В 1-м туре Хорватия уступила Испании (0:3), а Албания проиграла Италии (1:2).

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