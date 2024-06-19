Хорватия упустила победу над Албанией – 2:2! Гьясула забил в свои на 76-й и сравнял на 95-й

Теги Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Андрей Крамарич Кязим Лячи Клаус Гьясула Лука Сучич онлайны Футбол

Сборная Хорватии сыграла вничью с Албанией (2:2) во 2-м туре Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кязим Лячи открыл счет на 11-й минуте ударом головой. Андрей Крамарич на 74-й забил ответный мяч, а еще через две минуты Клаус Гьясула отправил мяч в свои ворота после удара Луки Сучича. На 95-й Гьясула сравнял счет.

В 1-м туре Хорватия уступила Испании (0:3), а Албания проиграла Италии (1:2).

Хорватия – Албания 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
19 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Лячи, 1:1 – 74 Крамарич, 2:1 – 76, автогол Гьясула, 2:2 – 90+5 Гьясула.
ХорватияЛивакович, Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич (Соса, 84), Модрич, Ковачич, Брозович (Пашалич, 46), Маер (Сучич, 46), Крамарич (Батурина, 85), Петкович (Будимир, 69).
АлбанияСтракоша, Хюсай, Джимшити, Айети, Митай, Лячи (Гьясула, 72), Байрами, Рамадани (Ходжа, 85), Аслани, Асани (Сефери, 64), Манай (Даку, 85).
Предупреждения:
Хюсай (76), Ивушич (87), Даку (90+3), Гьясула (90+7).

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

111 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как же приятно слушать Стогниенко после всяких фриков
+97
-5
+92
Скуфы в атаке. Обожаю Стогниенко)
+58
-4
+54
Хорватия ужасна на этом ЧЕ + плюс порой неудача
если раньше Хорватя где-то и за счет удачи проходила дальше (ЧМ2022 с Бразилией / ЧМ 2018 с Англией), то похоже сейчас возвращается
+46
-8
+38
Ответ доломит
Хорватия ужасна на этом ЧЕ + плюс порой неудача если раньше Хорватя где-то и за счет удачи проходила дальше (ЧМ2022 с Бразилией / ЧМ 2018 с Англией), то похоже сейчас возвращается
С Англией хорваты просто лучше сыграли. Не надо обесценивать
+34
-2
+32
Вполне заслуженный итог- албанцы не заслужили проигрыш, хорваты не заслужили выигрыш....
+27
0
+27
А албанцы то лучше пока играют)
+16
0
+16
Албания была сильно лучше, жаль потеряли очки, эта хорватская сборная уже на последнем издыхании, пора перезагружать команду, думаю 4е место займут в группе.
+11
-1
+10
пока у хорватов скорость 0, мысли 0, желания 0
+8
0
+8
Хорватия нереально слабая сборная) Просто ужас. Забили какие-то дешевые голы, кое-как вышли вперед... Так они даже не могут удержать чудом получившийся победный счет 2-1 в свою пользу. Ничья справедливый исход, на победу Хорватия не наиграла, как и Албания не наиграла на поражение.

P.s. Из групп послабее, Албания вполне могла бы выйти. Не повезло им с группой.
+8
-1
+7
Смотрел последние 15 минут. Хорваты еле по полю передвигались. Ладно бы Модрич. Вся команда! С физикой проблемы. Албанцы додавили, мололцы!!
+6
0
+6
Что творят албанцы…
+6
0
+6
Ответ JokeJoe
Комментарий скрыт
Шнякин, мы тебя узнали
+7
-1
+6
Ответ Евгений Овчаренко
Скуфы в атаке. Обожаю Стогниенко)
И про решение теоремы Эскобара тоже было очень смешно
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Рабко
Ничего. А что вам сделала плохого Хорватия и что хорошего Албания ?
а что ему по болеть за албанцев нельзя?
+6
-1
+5
Ответ доломит
Хорватия ужасна на этом ЧЕ + плюс порой неудача если раньше Хорватя где-то и за счет удачи проходила дальше (ЧМ2022 с Бразилией / ЧМ 2018 с Англией), то похоже сейчас возвращается
А с Англией-то почему за счет удачи?
+11
-6
+5
Что изобразил номер 6 хорватов в эпизоде с вторым голом? Сыграл так, будто мяч впервые видит
+5
0
+5
Теперь думаю всем понятно, почему победу Испании над этой Хорватией лучше не переоценивать...
+7
-2
+5
Ответ onsigne
Как же приятно слушать Стогниенко после всяких фриков
Это точно ! Особенно по сравнению с некоторыми нынешними из матч тв ).
+6
-1
+5
Албанцы на этом Евро заставляют соперников нервничать.
+5
0
+5
Ответ Си Эм Панк
А албанцы то лучше пока играют)
И намного лучше играют
+4
0
+4
Я думаю обе команды вылетят с чемпионата
Испанцы порвут албанцев
Итальянцы хорватов разнесут
+4
0
+4
Пенсионеры собирайте вещи и езжайте домой... Пешеходы отскочили. Албанцы красавцы!
+4
0
+4
Вышел на замену при 1-0 в пользу своей команды, оформил дубль. Счет? 2-2
+3
0
+3
Ответ Artuom Batishev
Теперь думаю всем понятно, почему победу Испании над этой Хорватией лучше не переоценивать...
Хорватия там моментов создала не меньше, чем Испания)
+3
0
+3
По игре Хорватия не упустила победу, а вырвала ничью.
+3
0
+3
Албанцы заслужили ничью, так что все по делу
+3
0
+3
Ответ onsigne
Как же приятно слушать Стогниенко после всяких фриков
Особенно в сравнении с Шнякиным! Согласен полностью
+3
0
+3
Это конец поколения. Когда-то должно было случиться. Грустно, но неизбежно.
+4
-1
+3
Это поколение хорватов сломалось, несите следующее
+2
0
+2
Это закат хорватов
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий