Хорватия упустила победу над Албанией – 2:2! Гьясула забил в свои на 76-й и сравнял на 95-й
Сборная Хорватии сыграла вничью с Албанией (2:2) во 2-м туре Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кязим Лячи открыл счет на 11-й минуте ударом головой. Андрей Крамарич на 74-й забил ответный мяч, а еще через две минуты Клаус Гьясула отправил мяч в свои ворота после удара Луки Сучича. На 95-й Гьясула сравнял счет.
В 1-м туре Хорватия уступила Испании (0:3), а Албания проиграла Италии (1:2).
- Дата проведения
- 19 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
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Хорватия –
Ливакович, Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич (Соса, 84), Модрич, Ковачич, Брозович (Пашалич, 46), Маер (Сучич, 46), Крамарич (Батурина, 85), Петкович (Будимир, 69).
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Албания –
Стракоша, Хюсай, Джимшити, Айети, Митай, Лячи (Гьясула, 72), Байрами, Рамадани (Ходжа, 85), Аслани, Асани (Сефери, 64), Манай (Даку, 85).
если раньше Хорватя где-то и за счет удачи проходила дальше (ЧМ2022 с Бразилией / ЧМ 2018 с Англией), то похоже сейчас возвращается
P.s. Из групп послабее, Албания вполне могла бы выйти. Не повезло им с группой.
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