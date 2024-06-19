Месси о Кубке Америки: «Аргентина – фаворит, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем трофей, играя пешком»

Лионель Месси высказался о статусе фаворитов перед Кубком Америки.

«Я всегда говорил и говорю, что Аргентина – фаворит, но знаете, мы по своей натуре всегда считаем себя лучшими, воспринимаем это как должное и из-за этого много раз обжигались.

Сегодня мы действительно можем сказать, что мы фавориты, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем Кубок Америки, играя пешком», – сказал нападающий сборной Аргентины.

стартует 21 июня. В первом матче сыграет с Канадой.