Месси о Кубке Америки: «Аргентина – фаворит, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем трофей, играя пешком»
Лионель Месси высказался о статусе фаворитов перед Кубком Америки.
«Я всегда говорил и говорю, что Аргентина – фаворит, но знаете, мы по своей натуре всегда считаем себя лучшими, воспринимаем это как должное и из-за этого много раз обжигались.
Сегодня мы действительно можем сказать, что мы фавориты, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем Кубок Америки, играя пешком», – сказал нападающий сборной Аргентины.
Кубок Америки стартует 21 июня. В первом матче Аргентина сыграет с Канадой.
6 престижных медалей за 10 лет — успешнее сборной за этот период нет, это одна из сильнейших команд в истории.
Пусть отрабатывают сколько надо и продолжают лучшее время в истории сборной Аргентины ;)
Так что лишних вопросов и проблем с мотивацией ноль😎
Хотя их кумир вчера лучший матч жизни показал с 0+0 😂😂😂
Неужели роналду может притягивать только недалеких?