Месси о Кубке Америки: «Аргентина – фаворит, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем трофей, играя пешком»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки чемпионат мира ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о статусе фаворитов перед Кубком Америки.

«Я всегда говорил и говорю, что Аргентина – фаворит, но знаете, мы по своей натуре всегда считаем себя лучшими, воспринимаем это как должное и из-за этого много раз обжигались.

Сегодня мы действительно можем сказать, что мы фавориты, потому что мы последние чемпионы мира, но это не значит, что мы возьмем Кубок Америки, играя пешком», – сказал нападающий сборной Аргентины.

Кубок Америки стартует 21 июня. В первом матче Аргентина сыграет с Канадой.

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48 комментариев
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Пешком можно только мне, - добавил Месси.
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Ответ Игорь Чекунов
Месси пешком, а остальным придется отрабатывать в прессинге
Аргентина при пешеходе Месси — 3 серебра (ЧМ и 2 Копы), 1 бронза, 2 золота.

6 престижных медалей за 10 лет — успешнее сборной за этот период нет, это одна из сильнейших команд в истории.

Пусть отрабатывают сколько надо и продолжают лучшее время в истории сборной Аргентины ;)
+66
-14
+52
Месси пешком, а остальным придется отрабатывать в прессинге
+56
-17
+39
Ответ Гамарджоба Генацвале
Пешком можно только мне, - добавил Месси.
Если он продолжит так вскрывать, как Нидерланды, или взрываться, как против Гвардиола, то партнёры с удовольствием выгрызут за него всё поле и даже часть трибун🤓
+37
-8
+29
Ответ Фарид Харисов
Аргентина при пешеходе Месси — 3 серебра (ЧМ и 2 Копы), 1 бронза, 2 золота. 6 престижных медалей за 10 лет — успешнее сборной за этот период нет, это одна из сильнейших команд в истории. Пусть отрабатывают сколько надо и продолжают лучшее время в истории сборной Аргентины ;)
В Аргентине выросший на его играх молодняк, готовый и без титулов умирать за кумира на поле. А им кроме счастья совместной игры ещё и все доступные титулы упали. Не навесы в офсайд, но тоже ничего🤓
Так что лишних вопросов и проблем с мотивацией ноль😎
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Месси пешком игру показывает, то, что бегунки не могут показать. роналдуфилы, согласитесь, Месси же круть.
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Месси конечно снизил требования к себе, но на КА он не позволит себе играть так же как в МЛС. Очевидно
+4
-1
+3
Месси даже пешком в несколько раз лучше играет чем рональду
+5
-3
+2
Фруктовые всё ещё плачут после ЧМ 🤣🤣🤣
Хотя их кумир вчера лучший матч жизни показал с 0+0 😂😂😂
+10
-8
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Если он продолжит так вскрывать, как Нидерланды, или взрываться, как против Гвардиола, то партнёры с удовольствием выгрызут за него всё поле и даже часть трибун🤓
один ведет игру своей сборной, разгоняет атаки с центра, вскрывает ювелирными пасами оборону, выкладывает идеально под удар, да еще и забивает сам. да, он не отрабатывает сзади, силы надо беречь, но за него готовы другие носить рояль - т.к. он даёт результат, в чем мы могли убедится по последним медалям сборной. а другой - и это вчера отлично показал матч с чехами - просто пасется то у ворот, чтобы прострелить в пустые ногой/головой, то на линии офсайда, чтобы сделать рывок для выхода - правда силенок уже не хватает в силу возраста. Один - лидер. Другой - престарелый замыкатель, занявший место в основе, и делающий свою сборную только слабее.
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Месси угрожает бегом)
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аххахаххахахаххахахах
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И судьи нам в помощь - тихо добавил Месси.
Вроде взрослый мужик если верить в инфорцию но бегает за плюсиками как Corazon Blanco. Если получает минусы то сразу и удаляет комент. Какой игрок такие же и фанаты))
+4
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+1
Ответ Фарид Харисов
Аргентина при пешеходе Месси — 3 серебра (ЧМ и 2 Копы), 1 бронза, 2 золота. 6 престижных медалей за 10 лет — успешнее сборной за этот период нет, это одна из сильнейших команд в истории. Пусть отрабатывают сколько надо и продолжают лучшее время в истории сборной Аргентины ;)
ух, ну какой же гений этот месси! дух захватывает!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Как и вчера португалам?.. Хе..
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И судьи нам в помощь - тихо добавил Месси.
59 лет а комментарии в стиле рамки и артемки?
Неужели роналду может притягивать только недалеких?
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Чемпионы Катара по пенальтям вы.
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Ответ 5t1ck
Уже не выйдет на уровень даже ЧМ, максимум будет передачи раскидывать,но такие рывки как с Гвардиолом в прошлом, даже раз за игру
до ЧМ так говорили... парень ещё могеет
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Лёля о Кубке Америки: «Аргентина – фаворит, потому что нам помогают купленные судьи»
Комментарий удален пользователем
Ответ Вальдано
Тен Хаг подтвердил это, заставляя балласта Авейру прессинговать.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
То ли дело аппетитный Мартинес. Просто просит постоять в офсайде, чтоб без проблем отполировать дверь в Марокко до блеска своей же лысины🥰
+2
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0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Пешком можно только мне, - добавил Месси.
Тен Хаг подтвердил это, заставляя балласта Авейру прессинговать.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Ответ Голый абьюзер
4 СЕРЕБРА! На копе: 2007, 2015, 2016, и ЧМ 2014
Копа каждый год проходит что ли🤣
0
0
0
Ответ Фарид Харисов
Аргентина при пешеходе Месси — 3 серебра (ЧМ и 2 Копы), 1 бронза, 2 золота. 6 престижных медалей за 10 лет — успешнее сборной за этот период нет, это одна из сильнейших команд в истории. Пусть отрабатывают сколько надо и продолжают лучшее время в истории сборной Аргентины ;)
4 СЕРЕБРА! На копе: 2007, 2015, 2016, и ЧМ 2014
0
0
0
Комментарий удален пользователем
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