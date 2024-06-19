Бабаев о Шуманском: «Разносторонний игрок. Надеемся, уже в ближайшее время начнет приносить реальную пользу ЦСКА» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Артем Шуманский Футбол

Роман Бабаев оценил переход Артема Шуманского в ЦСКА.

«Артем — молодой и перспективный нападающий, он давно находился в наших селекционных списках. В рамках текущего трансферного окна было принято решение заполучить его в свои ряды. 

Уже сейчас он может бороться за игровые минуты. При этом Артем довольно давно является ценным активом на трансферном рынке, поэтому мы убеждены в правильности решения подписать с ним долгосрочный контракт. Также мы очень довольны тем, что удалось серьезно снизить сумму трансфера с изначально озвученной коллегами из «Ариса».

Клуб всячески поможет Артему в скорейшей адаптации и, будем надеяться, что уже в ближайшее время он начнет приносить реальную пользу команде, являясь, безусловно, разносторонним игроком», – сказал гендиректор ЦСКА.

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6 комментариев
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Главное чтобы Шкурой не оказался.
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новый боллбой для игр чемпионата
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Чего уж так мелочиться - перспективный, талантливый, Роман Юрьевич, сразу говорите -новый Обамеянг
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Ну а что он еще может сказать. Хорошо если окажется прав, а так есть ощущение, что футбол для администрации ЦСКА, где то очень далеко. Главное купить подешевле и продать подороже.
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новый шкурин, скриньте
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как под копирку,про всех одно и то же
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