Гендиректор «Химок» о Глушакове: «Переход обсуждается. Окончательное решение примет тренерский штаб» 

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Футбол

Гендиректор «Химок» допустил возвращение Дениса Глушакова в подмосковный клуб.

Сообщалось, что 37-летний хавбек подпишет с «Химками» однолетний контракт.

«Переход Дениса Глушакова обсуждается. Уверен, его возвращение будет тепло воспринято болельщиками клуба.

За время игры за красно‑черных Денис зарекомендовал себя как настоящий профессионал и удостоился вызова в национальную сборную. Если игрок приносит пользу команде, его возраст не имеет значения. 

Окончательное решение о возвращении Глушакова в «Химки» примет тренерский штаб», — сказал Николай Оленев.

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17 комментариев
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А у Химок есть тренерский штаб?
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Они друг друга стоят
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У Химок есть болельщики?
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Ответ Никому_никабельный
А у Химок есть тренерский штаб?
Там Санта Барбара продолжается, официально Талалаева никто не увольнял.
Не удивлюсь, если Карпов, запустивший слух про увольнение, агентский заказ выполняет - как раз того же Глушакова
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Ответ Olajuvon
У Химок есть болельщики?
Садыговы же
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Быстро не получится трансфер оформить, с чехами посоветоваться надо и с Лавровым.
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В Химках семь пятниц на неделе и тренерский штаб как временное правительство...
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Бессмысленный клуб , нужен только чтобы бабки мыть
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Ответ Dmitriii
Бессмысленный клуб , нужен только чтобы бабки мыть
а также предоставлять рабочее место Садыгову-джуниору
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Я бы с Химками не связывался бы, но в 37 лет может и не так плохо сезон еще поиграть, что-то заработать.
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Какой из?)
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Так сразу Глушакова тренером и поставьте
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Болельщики? Тренерский штаб? Это точно про Химки новость?
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Этот Олень кого имел в виду под "Тренерский штаб"? Штаб Талалаева или штаб нового тренера под названием "Что изволите, ГД"?! ))
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