Гендиректор «Химок» о Глушакове: «Переход обсуждается. Окончательное решение примет тренерский штаб»
Гендиректор «Химок» допустил возвращение Дениса Глушакова в подмосковный клуб.
Сообщалось, что 37-летний хавбек подпишет с «Химками» однолетний контракт.
«Переход Дениса Глушакова обсуждается. Уверен, его возвращение будет тепло воспринято болельщиками клуба.
За время игры за красно‑черных Денис зарекомендовал себя как настоящий профессионал и удостоился вызова в национальную сборную. Если игрок приносит пользу команде, его возраст не имеет значения.
Окончательное решение о возвращении Глушакова в «Химки» примет тренерский штаб», — сказал Николай Оленев.
Не удивлюсь, если Карпов, запустивший слух про увольнение, агентский заказ выполняет - как раз того же Глушакова