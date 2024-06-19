Гендиректор «Химок» о Глушакове: «Переход обсуждается. Окончательное решение примет тренерский штаб» 

Гендиректор «Химок» допустил возвращение Дениса Глушакова в подмосковный клуб.

Сообщалось, что 37-летний хавбек подпишет с «Химками» однолетний контракт.

«Переход Дениса Глушакова обсуждается. Уверен, его возвращение будет тепло воспринято болельщиками клуба.

За время игры за красно‑черных Денис зарекомендовал себя как настоящий профессионал и удостоился вызова в национальную сборную. Если игрок приносит пользу команде, его возраст не имеет значения.

Окончательное решение о возвращении Глушакова в « » примет тренерский штаб», — сказал Николай Оленев.