Евро-2024. Хорватия сыграет с Албанией, Германия – с Венгрией, Шотландия против Швейцарии
В Германии стартует 2-й тур группового этапа Евро-2024.
Сборная Хорватии сыграет с Албанией, Германия примет Венгрию, Шотландия встретится со Швейцарией.
Евро-2024
2-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 19 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
Группа A
- Дата проведения
- 19 июня, 19.00, «МХП-Арена»
- Дата проведения
- 19 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хорватии 🇭🇷 нужно приходить в себя, очень симпатичная, сыгранная, опытная команда. Пора начинать выигрывать
Погрешности календаря, в день всего 3 матча.
В группе Е ситуация аналогичная)
А в группе А, у Германии с Шотландией на 1 день отдыха больше.
🇩🇪 3:0 🇭🇺
🇨🇭 1:1 🏴
Всем приятного просмотра🔥
Германия-Венгрия: 3:1
Швейцария-Шотландия: 2:0