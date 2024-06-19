Евро-2024. Хорватия сыграет с Албанией, Германия – с Венгрией, Шотландия против Швейцарии

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В Германии стартует 2-й тур группового этапа Евро-2024.

Сборная Хорватии сыграет с Албанией, Германия примет Венгрию, Шотландия встретится со Швейцарией.

Евро-2024

2-й тур

Группа B

Хорватия – Албания
Дата проведения
19 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа A

Германия – Венгрия
Дата проведения
19 июня, 19.00, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шотландия – Швейцария
Дата проведения
19 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

19 комментариев
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Вторая неделя пошла! 💥
Хорватии 🇭🇷 нужно приходить в себя, очень симпатичная, сыгранная, опытная команда. Пора начинать выигрывать
+5
-2
+3
Удачи сборной Германии ✊.
+5
-2
+3
Удачи Венгрии!
+5
-3
+2
По итогам первого тура больше всего понравились Гюндоган, Канте и де Брюйне. Шикарные матчи от профи
+4
-3
+1
Ответ Алексей Павлов
Таки Испания играет завтра, а не послезавтра) Погрешности календаря, в день всего 3 матча. В группе Е ситуация аналогичная) А в группе А, у Германии с Шотландией на 1 день отдыха больше.
В обоих случаях ещё и временная разница максимальная: первый матч самый ранний, второй самый поздний. То есть разница в 30 часов, а могли бы сделать 18.
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0
Удачи хорватам!
+1
-1
0
Ответ Radik_2.0
я не понял почему Хорватия играет уже сегодня, а их прошлый соперник, Испания, играют только послезавтра? очень странно
Таки Испания играет завтра, а не послезавтра)
Погрешности календаря, в день всего 3 матча.

В группе Е ситуация аналогичная)
А в группе А, у Германии с Шотландией на 1 день отдыха больше.
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🇭🇷 2:0 🇦🇱
🇩🇪 3:0 🇭🇺
🇨🇭 1:1 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
Всем приятного просмотра🔥
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В рейтинге команд занявших третье место уберите, пожалуйста, Португалию.
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Поздравляю всё с началом второго тура!!
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Удачи братской Хорватии, разумеется
+2
-2
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сегодня матчи прям пиршество футбольного духа и феерия кудесников мяча
+1
-1
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я не понял почему Хорватия играет уже сегодня, а их прошлый соперник, Испания, играют только послезавтра? очень странно
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Ну посмотрим что шотландцы то покажут или полные пассажиры на Евро
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Хорватия-Албания: 1:2
Германия-Венгрия: 3:1
Швейцария-Шотландия: 2:0
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Сегодня вновь посмотрим на красотку Ивану Кнолль ! : )
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