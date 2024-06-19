Дешам подтвердил, что Мбаппе перенесет операцию на носу после Евро: «Хирургическое вмешательство ему придется пройти, даже если это будет не сразу»
Дидье Дешам заявил, что Килиан Мбаппе перенесет операцию на носу после Евро.
Нападающий сборной Франции сломал нос в столкновении с Кевином Данзо во время матча против Австрии на Евро-2024 (1:0).
«Будут еще обследования в среду, дальше будем смотреть. Очевидно, удар был сильным. Медперсонал сделал все необходимое, чтобы свести последствия к минимуму», – сказал главный тренер сборной Франции.
Дешам также подтвердил, что Мбаппе придется перенести операцию на носу после Евро.
«Даже если это будет не сразу, хирургическое вмешательство ему придется пройти. Уже во вторник утром ему стало немного лучше, так что посмотрим. Мы будем внимательно следить за этим каждый день», – добавил Дешам.