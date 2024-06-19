Дешам подтвердил, что Мбаппе перенесет операцию на носу после Евро: «Хирургическое вмешательство ему придется пройти, даже если это будет не сразу»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Здоровье Футбол

Дидье Дешам заявил, что Килиан Мбаппе перенесет операцию на носу после Евро.

Нападающий сборной Франции сломал нос в столкновении с Кевином Данзо во время матча против Австрии на Евро-2024 (1:0).

«Будут еще обследования в среду, дальше будем смотреть. Очевидно, удар был сильным. Медперсонал сделал все необходимое, чтобы свести последствия к минимуму», – сказал главный тренер сборной Франции.

Дешам также подтвердил, что Мбаппе придется перенести операцию на носу после Евро.

«Даже если это будет не сразу, хирургическое вмешательство ему придется пройти. Уже во вторник утром ему стало немного лучше, так что посмотрим. Мы будем внимательно следить за этим каждый день», – добавил Дешам.

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11 комментариев
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Ответ NIK7478
Дешам немного не в курсе: если операция нужна, то ее делают сразу, а не после Евро, когда там все срастется неправильно как-то! Т.е.: либо не будут операцию делать вовсе, либо будут делать в ближайшее время! Непонятно в любом случае одно: зачем рисковать Мбаппе, когда маска все равно не даст 100%-й защиты?!
Если кость неправильно срастаеться ее просто ломают и собирают снова. Обычная практика
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Сейчас Дон Флорентино поправит и Дешама и Мбаппе и нос Мбаппе
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Забавно читать про мешок от глора арабского недоразумения. Как только арабу надоест игрушка или поменяется политически ситуация в мире ТСЖ займёт своё законное место после Лиона и марсельского Олимпика.
+6
-3
+3
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Ну как раз вместо отдыха он будет операцию делать, а к предсезонке вернется, или ты думаешь у него нос, как кресты, восстанавливаться будет - 9 месяцев?
+3
0
+3
Ответ NIK7478
Дешам немного не в курсе: если операция нужна, то ее делают сразу, а не после Евро, когда там все срастется неправильно как-то! Т.е.: либо не будут операцию делать вовсе, либо будут делать в ближайшее время! Непонятно в любом случае одно: зачем рисковать Мбаппе, когда маска все равно не даст 100%-й защиты?!
Он как раз таки все правильно понимает. Репозиция хрящевой ткани проводится не зависимо от срока давности травмы. Никто ( да и она сам на это не пойдёт) не будет его оперировать в первую неделю после травмы в ущерб ЧЕ, который у Мбаппе явно в приоритете, чтобы закрыть гештальд по титулам.
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Горчичник ему аннулируют за пропуск матчей?)
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Ответ Knife707
Сейчас Дон Флорентино поправит и Дешама и Мбаппе и нос Мбаппе
Аминь
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Дешам немного не в курсе: если операция нужна, то ее делают сразу, а не после Евро, когда там все срастется неправильно как-то! Т.е.: либо не будут операцию делать вовсе, либо будут делать в ближайшее время! Непонятно в любом случае одно: зачем рисковать Мбаппе, когда маска все равно не даст 100%-й защиты?!
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Комментарий удален пользователем
Нос Дешама теперь тоже под угрозой))
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Про 250 мультов подписного с ПСЖ? Да, развел парижский мешок знатно.
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Ответ igorkruglov
Ну как раз вместо отдыха он будет операцию делать, а к предсезонке вернется, или ты думаешь у него нос, как кресты, восстанавливаться будет - 9 месяцев?
Ну как раз Олимпиаду пропустит - всё по плану (макрона послать с его олимпикгеймс)!
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