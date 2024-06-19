Далот о Роналду против Чехии: «Криштиану был очень сосредоточен, здорово готов физически. Он всегда готов забить» 

Диегу Далот оценил игру Криштиану Роналду в матче Евро-2024 с Чехией (2:1).

«Мы иногда торопились атаковать и искать свободные зоны, особенно в первом тайме, нервничали в работе с мячом, но после перерыва мы прибавили. Я очень рад победе. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол и редко позволяли им контратаковать».

О Роналду

« был очень сосредоточен, здорово готов физически. Он всегда готов забить», – сказал защитник сборной .

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