Далот о Роналду против Чехии: «Криштиану был очень сосредоточен, здорово готов физически. Он всегда готов забить» 

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 Диогу Далот Футбол

Диегу Далот оценил игру Криштиану Роналду в матче Евро-2024 с Чехией (2:1).

«Мы иногда торопились атаковать и искать свободные зоны, особенно в первом тайме, нервничали в работе с мячом, но после перерыва мы прибавили. Я очень рад победе. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол и редко позволяли им контратаковать».

О Роналду

«Криштиану был очень сосредоточен, здорово готов физически. Он всегда готов забить», – сказал защитник сборной Португалии.

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20 комментариев
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+22
Ответ prada
И что? Виновен во всем?
При чём тут виновен во всём? просто зачем он бьёт все штрафные если не может забить? отдал бы Фернандешу, может и был гол и команда повела бы
+14
-4
+10
ЧМ 2018 Пор-Исп 3:3, посмотри последний гол
+12
-4
+8
Ответ Мирон Шатохин
Гол Испании с штрафного в 18 году шутка для тебя какая-то ?
Да ладно, один раз в год и палка стреляет, но вчера же был заголовок что на Евро Роналду 29 раз бил со штрафных и ни разу не забил, и тогда задаётся вопрос, зачем он не даёт другим, затем, чтобы налить статистику для себя
+9
-3
+6
Ну вот я посмотрел матч, зачем Роналду всё время бьет штрафные? Помню в 2014-м в матче с Германией в котором Португалия проиграла со счётом 0-4 он пробил в стенку с одного человека который был ростом метр с кепкой Филипп Ламм, и попал именно на эту стенку с одного человека, прошло десять лет а он всё никак не уимется, до сих пор никому не отдает штрафные хоть и не может забить
+12
-7
+5
Ответ Юля Убивашка
Кому бить штрафные определяет не Роналдо, а тренерский штаб. Значит он лучше всех бьёт на тренировках
Определяет тренерский штаб, но всё время бьёт Роналду который забивает 1% из 100 , я просто ору из ваших комментов
+6
-1
+5
Ответ Асхат Мусин
Ну вот я посмотрел матч, зачем Роналду всё время бьет штрафные? Помню в 2014-м в матче с Германией в котором Португалия проиграла со счётом 0-4 он пробил в стенку с одного человека который был ростом метр с кепкой Филипп Ламм, и попал именно на эту стенку с одного человека, прошло десять лет а он всё никак не уимется, до сих пор никому не отдает штрафные хоть и не может забить
И что? Виновен во всем?
+6
-5
+1
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