Германия — Венгрия, 19.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

19 июня сборные Германии и Венгрии, выступающие в квартете А, проведут матч второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдет в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (- 1,5); ТБ 2,5.

Германия

Хозяева турнира начали свое выступление мощно — в Мюнхене немцы разгромили сборную Шотландии 5:1. Такой счет стал самым крупным во всех матчах-открытия континентального первенства за всю его историю.

Также такой результат придал оптимизма болельщикам сборной Германии. Все-таки опасения были, и их нельзя назвать надуманными: немцы провалили три последних крупных турнира, а уже при подготовке к домашнему чемпионату Европы были вынуждены сменить главного тренера из-за ужасающих результатов в товарищеских матчах.

Ханса-Дитера Флика, который уже нашел новую работу и будет тренировать «Барселону», в спешном порядке заменил Юлиан Нагельсманн, который тоже уже вошел в историю, став самым молодым тренером за всю историю финальной части Евро.

Но в первой игре в Мюнхене немцы выглядели потрясающе, решив исход встречи еще в первом тайме. Хозяева забили трижды, а первый гол на этом чемпионате Европы забил полузащитник новоиспеченного чемпиона Германии Флориан Виртц из леверкузенского «Байера».

Свои мячи в ворота шотландцев также забили Джамал Мусиала и Кай Хавертц. Вдобавок ко всему Шотландия еще и осталась в меньшинстве после прямой красной карточки защитники «Уотфорда» Райана Портеуса. Он сбил в штрафной площади Илкая Гюндогана, а Хавертц реализовал пенальти.

Во втором тайме свой гол забил вышедший на замену Никлас Фюллькруг, и довел дело до 4:0. Он мог оформить и дубль, но его второй гол не засчитали из-за офсайда.

Незадолго до финального свистка Антонио Рюдигер срезал мяч в свои ворота, а уже в компенсированное время Эмре Джан из дортмундской «Боруссии» поставил точку в этом матче — 5:1. Удивительно, но Джан попал в заявку своей сборной в последний момент, заменив заболевшего тонзиллитом Александара Павловича.

В истории Евро до этого был только один случай, когда в матче-открытия хозяева крупно выиграли — на прошлом Евро итальянцы в Риме разгромили Турцию 3:0 и затем выиграли и весь турнир. Так что немцы видят в этом символизм и уже причисляют свою сборную к главным фаворитам.

Венгрия

Венгры в своем стартовом матче группового этапа уступили Швейцарии со счетом 1:3 и сильно усложнили себе задачу выхода в плей-офф. Впереди у команды матч с Германией, и тяжело представить, что ей удастся отобрать очки у хозяев Евро. По сути решающей для венгров будет игра против Шотландии в последнем туре, и, скорее всего, за третье место в группе, которое дает шанс попасть в ⅛ финала.

Венгры в матче с швейцарцами провалили первый тайм, позволив сопернику дважды забить в свои ворота. После перерыва Барнабаш Варга сократил отставание в счете, но в компенсированное время команда Мурата Якина похоронила шансы венгров на ничью.

Тренер венгерской команды Марко Росси отметил, что его подопечные играли очень пассивно, за что и были наказаны. Тем не менее, он надеется ,что с Германией его команда как минимум сможет показать более достойный футбол.

Прогноз на матч

Букмекерская компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч второго тура группового этапа:

победа Германии — 1.28

ничья — 6.40

победа Венгрии — 11.0

Как видим, аналитики уверены, что немцы снова уверенно выиграют и практически гарантируют себе выход в плей-офф.

Скорее всего, так и будет, и при своих зрителях сборная Германии постарается снова сыграть результативно. Так что можно поставить на их победу с форой – 1,5 за 1.76.

Также должна пройти ставка ТБ 2,5 за 1.61.

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