Германия — Венгрия, 19.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

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19 июня сборные Германии и Венгрии, выступающие в квартете А, проведут матч второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдет в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (- 1,5); ТБ 2,5.

Германия

 

Хозяева турнира начали свое выступление мощно — в Мюнхене немцы разгромили сборную Шотландии 5:1. Такой счет стал самым крупным во всех матчах-открытия континентального первенства за всю его историю.

Также такой результат придал оптимизма болельщикам сборной Германии. Все-таки опасения были, и их нельзя назвать надуманными: немцы провалили три последних крупных турнира, а уже при подготовке к домашнему чемпионату Европы были вынуждены сменить главного тренера из-за ужасающих результатов в товарищеских матчах.

Ханса-Дитера Флика, который уже нашел новую работу и будет тренировать «Барселону», в спешном порядке заменил Юлиан Нагельсманн, который тоже уже вошел в историю, став самым молодым тренером за всю историю финальной части Евро.

Но в первой игре в Мюнхене немцы выглядели потрясающе, решив исход встречи еще в первом тайме. Хозяева забили трижды, а первый гол на этом чемпионате Европы забил полузащитник новоиспеченного чемпиона Германии Флориан Виртц из леверкузенского «Байера».

Свои мячи в ворота шотландцев также забили Джамал Мусиала и Кай Хавертц. Вдобавок ко всему Шотландия еще и осталась в меньшинстве после прямой красной карточки защитники «Уотфорда» Райана Портеуса. Он сбил в штрафной площади Илкая Гюндогана, а Хавертц реализовал пенальти.

Во втором тайме свой гол забил вышедший на замену Никлас Фюллькруг, и довел дело до 4:0. Он мог оформить и дубль, но его второй гол не засчитали из-за офсайда.

Незадолго до финального свистка Антонио Рюдигер срезал мяч в свои ворота, а уже в компенсированное время Эмре Джан из дортмундской «Боруссии» поставил точку в этом матче — 5:1. Удивительно, но Джан попал в заявку своей сборной в последний момент, заменив заболевшего тонзиллитом Александара Павловича.

В истории Евро до этого был только один случай, когда в матче-открытия хозяева крупно выиграли — на прошлом Евро итальянцы в Риме разгромили Турцию 3:0 и затем выиграли и весь турнир. Так что немцы видят в этом символизм и уже причисляют свою сборную к главным фаворитам.

Венгрия

 

Венгры в своем стартовом матче группового этапа уступили Швейцарии со счетом 1:3 и сильно усложнили себе задачу выхода в плей-офф. Впереди у команды матч с Германией, и тяжело представить, что ей удастся отобрать очки у хозяев Евро. По сути решающей для венгров будет игра против Шотландии в последнем туре, и, скорее всего, за третье место в группе, которое дает шанс попасть в ⅛ финала.

Венгры в матче с швейцарцами провалили первый тайм, позволив сопернику дважды забить в свои ворота. После перерыва Барнабаш Варга сократил отставание в счете, но в компенсированное время команда Мурата Якина похоронила шансы венгров на ничью.

Тренер венгерской команды Марко Росси отметил, что его подопечные играли очень пассивно, за что и были наказаны. Тем не менее, он надеется ,что с Германией его команда как минимум сможет показать более достойный футбол.

Прогноз на матч

 

Букмекерская компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч второго тура группового этапа:

  • победа Германии — 1.28
  • ничья — 6.40
  • победа Венгрии — 11.0

Как видим, аналитики уверены, что немцы снова уверенно выиграют и практически гарантируют себе выход в плей-офф.

Скорее всего, так и будет, и при своих зрителях сборная Германии постарается снова сыграть результативно. Так что можно поставить на их победу с форой – 1,5 за 1.76.

Также должна пройти ставка ТБ 2,5 за 1.61.

Германия – Венгрия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
19 июня, 19.00, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22 Мусиала, 2:0 – 67 Гюндоган.
ГерманияНойер, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос, Гюндоган (Ундав, 84), Андрих (Джан, 72), Виртц (Сане, 58), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 58), Мусиала (Фюрих, 72).
ВенгрияГулачи, Болла (Адам, 75), Фиола, Орбан, Дардаи, Керкез (Надь, 75), Шаллаи (Чобот, 87), Надь (Кляйнхайслер, 64), Собослаи, Шафер, Варга (Газдаг, 87).
Предупреждения:
Варга (23), Рюдигер (27), Миттельштедт (89), Собослаи (90+3).

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽

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