Монтелла после 3:1 с Грузией: «Теперь Турция хочет выиграть следующий матч и выйти в плей-офф» 

Винченцо Монтелла заявил о желании сборной Турции выйти в плей-офф Евро-2024.

Главный тренер турок высказался после победы над Грузией (3:1).

«Мы нанесли 22 удара по воротам. Где-то могли сыграть аккуратнее, но в целом мне понравилось то, что я увидел. Мы немного расслабились после того, как ВАР не засчитал второй гол, но такое случается.

– физически крепкая, хорошо организованная команда. Эта команда знает свои сильные и слабые стороны и играет соответственно. Она не случайно попала в финальную стадию.

Мы впервые выиграли стартовый матч на Евро. На последних трех мы вылетали уже на групповом этапе, в прошлый раз мы не набрали ни одного очка.

Нашей первой целью была победа в этом матче. Мы его выиграли, теперь хотим выиграть следующий и выйти в плей-офф», – сказал главный тренер сборной .

Во 2-м туре Турция сыграет 22 июня с Португалией.