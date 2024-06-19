Монтелла после 3:1 с Грузией: «Теперь Турция хочет выиграть следующий матч и выйти в плей-офф» 

Теги Сборная Португалии по футболу Винченцо Монтелла Сборная Турции по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Футбол

Винченцо Монтелла заявил о желании сборной Турции выйти в плей-офф Евро-2024.

Главный тренер турок высказался после победы над Грузией (3:1).

«Мы нанесли 22 удара по воротам. Где-то могли сыграть аккуратнее, но в целом мне понравилось то, что я увидел. Мы немного расслабились после того, как ВАР не засчитал второй гол, но такое случается.

Грузия – физически крепкая, хорошо организованная команда. Эта команда знает свои сильные и слабые стороны и играет соответственно. Она не случайно попала в финальную стадию.

Мы впервые выиграли стартовый матч на Евро. На последних трех Евро мы вылетали уже на групповом этапе, в прошлый раз мы не набрали ни одного очка. 

Нашей первой целью была победа в этом матче. Мы его выиграли, теперь хотим выиграть следующий и выйти в плей-офф», – сказал главный тренер сборной Турции.

Во 2-м туре Турция сыграет 22 июня с Португалией.

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11 комментариев
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Если будут играть как с Грузией, шансов нет.Защита проходной двор.
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-3
+7
Ответ vladimir.kostrichko
2 случайных гола а третий из-за выхода вратаря....Грузия вчера явно не заслуживала проигрыш...Туркам дико повезло.
Случайных? Турки возили грузин 85 минут из 90
+6
0
+6
ребята против нас будут играть Роналду, Бернарду Сильва,Леао, и другие звезды
так что будет ой как не легко
+4
-2
+2
2 случайных гола а третий из-за выхода вратаря....Грузия вчера явно не заслуживала проигрыш...Туркам дико повезло.
+3
-3
0
Аэроплан разогнался как... ))
0
0
0
Ответ Mesut Ozil
ребята против нас будут играть Роналду, Бернарду Сильва,Леао, и другие звезды так что будет ой как не легко
вся надежда на Роналду
+3
-3
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Ответ Капибарбер
Вся Армения будет за Турцию, верим
Армения будет против Турции?
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Ответ Savvy Stranger
Случайных? Турки возили грузин 85 минут из 90
В оставшиеся 5 грузины имели все шансы на ничью минимум.
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Ответ Savvy Stranger
Случайных? Турки возили грузин 85 минут из 90
Почему сразу 85 из 90 а не 89 ищз 90...Да по владению мячом были лучше,но уверяю вас по моментам грузины были лучше.
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