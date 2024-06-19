Прогноз Палагина на матч Хорватия – Албания: «Команды обязаны рисковать, чтобы сохранить шансы на плей-офф»

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Слава Палагин сделал ставку на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Хорватией и Албанией.

Автор Спортса поставил на тотал больше 2,5 с коэффициентом 2.00.

«Набрав ноль в первом туре, теперь обязаны рисковать, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Для Албании матч и так виделся лучшей возможностью зацепиться за очки в группе.

Для Хорватии игра – возможность поправить разницу, которая сильно пострадала в прошлом туре. Отсиживаться в обороне нет смысла. Играть на ничью, учитывая положение и сложность соперников в финальной игре, – тоже», – считает Палагин.

Ставки на Спортсе

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