Тренер «Ариса» о Шуманском: «Талантлив, сумасшедшее завершение с обеих ног, настырный и хладнокровный, с крутым характером. Это усиление для ЦСКА» 

Алексей Шпилевский рассказал о сильных качествах Артема Шуманского.

19-летний форвард перешел из « » в за 1,5 млн евро.

«Шуманский, несомненно, обладает талантом. У него сумасшедшее завершение с обеих ног, с любой ударной позиции. Он не боится, наглый характером, настырный и хладнокровный.

Был момент, когда в игре с АПОЭЛ на последней минуте взял мяч у Кокорина и пробил пенальти сам. В 19 лет в такой ситуации поступить так — это говорит об уверенности. И это классно.

Слабости есть у каждого. Есть Месси и Роналду, а так у любого футболиста есть минусы. И у Артема они есть, но не хочу их описывать. Это уже задача главного тренера ЦСКА — работать над ними, развивать качества.

Главное, что у Артема отличный характер. Думаю, у него все получится и он заиграет в ЦСКА. Это усиление для клуба», — сказал главный тренер «Ариса».

— Писали, что за ним следили скауты «Челси», действительно ли это так?

— Насколько знаю — да. Скауты «Челси» за ним следили и следят, потому что он интересный вариант для большого клуба. Парень в 19 лет переходит в ЦСКА, играет в сборной, забивает.

Мы за него в юном возрасте заплатили деньги. Все это говорит о потенциале. Важно, чтобы он рос и оставался голодным. Иметь потенциал — такое было у многих, но малое количество футболистов вырастают и держат уровень, переходят в более сильные чемпионаты. Нужно работать над слабыми и сильными сторонами.

Уверен, Артем зацепится в ЦСКА. Желаю ему всего самого наилучшего и здоровья. — крутой парень с крутым характером, — добавил .