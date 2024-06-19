Тренер «Ариса» о Шуманском: «Талантлив, сумасшедшее завершение с обеих ног, настырный и хладнокровный, с крутым характером. Это усиление для ЦСКА» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Арис высшая лига Кипр Алексей Шпилевский Артем Шуманский Футбол

Алексей Шпилевский рассказал о сильных качествах Артема Шуманского.

19-летний форвард перешел из «Ариса» в ЦСКА за 1,5 млн евро.

«Шуманский, несомненно, обладает талантом. У него сумасшедшее завершение с обеих ног, с любой ударной позиции. Он не боится, наглый характером, настырный и хладнокровный. 

Был момент, когда в игре с АПОЭЛ на последней минуте взял мяч у Кокорина и пробил пенальти сам. В 19 лет в такой ситуации поступить так — это говорит об уверенности. И это классно.

Слабости есть у каждого. Есть Месси и Роналду, а так у любого футболиста есть минусы. И у Артема они есть, но не хочу их описывать. Это уже задача главного тренера ЦСКА — работать над ними, развивать качества. 

Главное, что у Артема отличный характер. Думаю, у него все получится и он заиграет в ЦСКА. Это усиление для клуба», — сказал главный тренер «Ариса».

— Писали, что за ним следили скауты «Челси», действительно ли это так?

— Насколько знаю — да. Скауты «Челси» за ним следили и следят, потому что он интересный вариант для большого клуба. Парень в 19 лет переходит в ЦСКА, играет в сборной, забивает. 

Мы за него в юном возрасте заплатили деньги. Все это говорит о потенциале. Важно, чтобы он рос и оставался голодным. Иметь потенциал — такое было у многих, но малое количество футболистов вырастают и держат уровень, переходят в более сильные чемпионаты. Нужно работать над слабыми и сильными сторонами.

Уверен, Артем зацепится в ЦСКА. Желаю ему всего самого наилучшего и здоровья. Шуманский — крутой парень с крутым характером, — добавил Шпилевский.

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37 комментариев
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3 гола в 18 матчах за 2 сезона не дадут соврать.
+61
-2
+59
Меня всегда умиляет как тренеры или селекционеры описывают каких-то игроков типа нереальное завершение ,сумасшедший дриблинг и т.п. а когда смотришь ,то полено поленом.
+40
-2
+38
А кто-то ещё собирает идеального футболиста типа "левая нога Месси, правая Роналду, техника Зидана, интеллект Крооса" и тд, зачем?! Вот же, найден идеальный футболист - Шуманскый!!!
+17
-1
+16
Ответ Алексей Полиенков
3 гола в 18 матчах за 2 сезона не дадут соврать.
Просто, не всегда получалось отнимать мячи перед пенальти
+15
0
+15
Почитать надо было как Мудрика его «бывшие» описывали…
+12
-2
+10
Ответ Милдронат Бромантанов
А кто-то ещё собирает идеального футболиста типа "левая нога Месси, правая Роналду, техника Зидана, интеллект Крооса" и тд, зачем?! Вот же, найден идеальный футболист - Шуманскый!!!
Ну так тренер сказал же что есть минусы.... может аут плохо кидает 🤷
+8
0
+8
Ответ Алексей Полиенков
3 гола в 18 матчах за 2 сезона не дадут соврать.
Когда твой главный соперник за место в составе Кокориньо - это отличная стата!
+6
-1
+5
Поэтому ты его на скамейке держал?
+5
-2
+3
По стате он даже в третьесортном чемпионате Кипра далеко не лучший, откуда такая реклама непонятно🤷‍♂️
+3
-1
+2
Но был последним выбором на замену в атаку.
И момент с пенальти описан неверно: это Кокорин отдал мяч Шуманскому, у которого в тот день ДР. Это запомнилось и восхищались именно поступком Кокорина.
+2
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+2
Ответ naxerger
так вот оно какое - сумасшедшее завершение с обеих ног
а третий гол чем забил тогда?
+2
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+2
зато про Зе все желчные комменты, типа хорошо что ушел. он рвал за ЦСКА, душу отдавал.
+2
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+2
Ответ Алексей Полиенков
3 гола в 18 матчах за 2 сезона не дадут соврать.
Там во всех трёх случаях было сумасшедшее завершение
+2
0
+2
Купили за 400, просидел год на скамейке, продали за 1500. Попахивает распилом.
+3
-1
+2
лучше и не скажешь, аплодирую стоя!!! это прорыв для селекции цска!!!
+2
-1
+1
Мяч крутится, бабосики мутятся, распили ли и забыли.
0
0
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Ответ Алексей Полиенков
3 гола в 18 матчах за 2 сезона не дадут соврать.
так вот оно какое - сумасшедшее завершение с обеих ног
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Ответ лицемерный гнус
Игрок из середняка чемпионата Кипра, это усиление для середняка РПЛ.. Приехали называется..
Ну не середняк, у Ариса 2 место в этом чемпионате было, в прошлом они чемпионами были. Другой вопрос, что сам Шуманский на Кипре не особо блистал
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Ответ Алексей Полиенков
3 гола в 18 матчах за 2 сезона не дадут соврать.
Левандовски в его возрасте забил 6 голов в 31 матче,дальше что?Сейчас бы только на статистику внимание обращать,попанская оценка у вас.
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Ответ Алексей Зимин
Ну так тренер сказал же что есть минусы.... может аут плохо кидает 🤷
:-DDD
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Ответ Матвей Суицидин
В прошлом году КС Карпицкого взяли, до этого ЦСКА Шкурина. Что-то не раскрываются у нас молодые белорусы. Парню удачи, конечно.
В Урале тоже все белорусы провалились, кроме опытного Филипенко.
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Ответ Olajuvon
Отобрал мяч у Кокорина, действительно наглый!
Был бы действительно наглый - отнял бы стул
0
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Ответ лицемерный гнус
Игрок из середняка чемпионата Кипра, это усиление для середняка РПЛ.. Приехали называется..
К сожалению, объективно ЦСКА сейчас и есть середняк ...
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А третий самый бомба был!
Сначала он мяч вертел, а потом как вдарил! 😁
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поэтому мы его и продали
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Был момент, когда в игре с АПОЭЛ на последней минуте взял мяч у Кокорина и пробил пенальти сам. В 19 лет в такой ситуации поступить так — это говорит об уверенности. И это классно.
...
Уже писали про этот момент, вроде как Кокорин сам ему разрешил пробить.
Ну и расписал конечно.. Такая корова нужна бы самому))
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Слишком много лестных слов=ложь!
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Особенно статистика говорит о том какой это зверь 😂🤣😂🤣😂
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Давида вилью из барсы описал
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Батя Шпионского - агент)
Сам по себе он вроде как хороший тренер, но вот в плане селекции я бы его советам не доверял
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