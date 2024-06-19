Немецкие чиновники опасаются терактов на Евро-2024, подобных трагедии в «Крокусе»: «Европа под прицелом джихадистских организаций»

В Германии опасаются, что на Евро-2024 могут случится теракты как в «Крокусе».

Об угрозе, подобной теракту в Москве, сообщили немецкие чиновники.

«Европа, а вместе с ней и Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности, ИГИЛ* и «Вилаят Хорасан»*», – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

«Возможный сценарий – крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно видели в Москве. «Вилаят Хорасан»* – определенно самая опасная группировка», – отметил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии (внутренняя разведслужба страны – Спортс) Томас Хальденванг.

Чиновники отмечают, что Евро может стать привлекательной мишенью для террористов-джихадистов. В частности, недавно пропаганда «Вилаят Хорасана»* опубликовала коллаж, на котором изображен боевик с автоматом на футбольном стадионе. Подпись к фото гласила: «Забей последний гол!»

Хальденванг отметил, что «Вилаят Хорасан»* «отправил своих сторонников в Западную Европу под прикрытием отъезда людей из Украины».

По словам чиновника, наибольшей угрозой безопасности являются «волки-одиночки». В пример он привел 25-летнего мужчину из Афганистана, который убил полицейского и ранил еще пятерых человек ножом в Мангейме в начале июня.

* – запрещенные в России террористические организации

В Германии арестовали подозреваемого в связях с ячейкой ИГИЛ*, которая может иметь отношение к теракту в «Крокусе». Мужчина пытался устроиться стюардом на Евро