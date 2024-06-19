Корнеев о хорошей форме Роналду: «Перемещаясь в новую страну, он покупает дом, где строит тренажерный зал или поле. Правильно питается и тренируется, хоть 24 часа в день» 

Теги Игорь Корнеев Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Здоровье Футбол

Игорь Корнеев рассказал, почему Криштиану Роналду находится в хорошей форме.

Бывший тренер сборной России выразил мнение после победы сборной Португалии над Чехией (2:1) на Евро-2024.

«Почему Роналду в хорошей форме? Когда перемещается в новую страну, то покупает себе дом, где строит себе тренажерный зал специально или футбольное поле. 

Он таким образом благоустраивается, что может 24 часа в день, если захочет, заниматься индивидуально. Он правильно питается, правильно тренируется», — сказал Корнеев.

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10 комментариев
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Ответ доктор Ливси
Я тоже могу правильно питаться хоть 24 часа в день.
не можешь )
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Кейн быстро бегает ?
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Надо признать Рон удивил хорошей формой, на ЧМ он был мешком. а вчера хорошо играл. Голы придут в следующих играх
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Вообще не поклонник Рона, от слова совсем, но вчера был неплох, даже хорош, посмотрим что будет дальше конечно, но пока хаять не за что, давайте всё-таки ребята относится по спортивному принципу к человеку, он далеко не ангел, заносчив и одержим своей статистикой, но характера и воли к победе у него не отнять, поэтому чуть мягче с ним, он тоже очень хороший футболист, а кто лучший мы и сами знаем и он на другом турнире совсем скоро сыграет!!)
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Мешок, не мешок, но визуально фигура Роналду просто топ, жилистая и профильно очерчена. Ни капли жира. А опыт дает ему невероятные бонусы. Я никогда не пропускаю игры с ним, и ставку делаю практически всегда, большую часть по линии олимпбет.
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