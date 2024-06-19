Корнеев о хорошей форме Роналду: «Перемещаясь в новую страну, он покупает дом, где строит тренажерный зал или поле. Правильно питается и тренируется, хоть 24 часа в день»
Игорь Корнеев рассказал, почему Криштиану Роналду находится в хорошей форме.
Бывший тренер сборной России выразил мнение после победы сборной Португалии над Чехией (2:1) на Евро-2024.
«Почему Роналду в хорошей форме? Когда перемещается в новую страну, то покупает себе дом, где строит себе тренажерный зал специально или футбольное поле.
Он таким образом благоустраивается, что может 24 часа в день, если захочет, заниматься индивидуально. Он правильно питается, правильно тренируется», — сказал Корнеев.
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