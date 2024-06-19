Победа Португалии и поражение Грузии, Смолов вернулся в «Краснодар», Макдэвид тащит «Эдмонтон» в финале НХЛ, Медведев едет на Олимпиаду и другие новости

1. Пятый день Евро-2024 украсили два ярких матча. Турция и Грузия выдали концерт (3:1) с красивыми голами – Гюлер из «Реала» забил в дальнюю девятку из-за штрафной, фанаты подрались на трибунах. Португалия одержала волевую победу над Чехией (2:1) с голом на 92-й минуте.

Роналду не забил, но очень старался. Криштиану стал первым футболистом, сыгравшим на 6 чемпионатах Европы. 41-летний Пепе – самый возрастной игрок в истории Евро.

2. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» обыграл «Флориду» в гостях (5:3) и продлил финальную серию. Макдэвид во втором матче подряд набрал 4 очка (рекорд финалов НХЛ), 39-летний Перри забросил победную шайбу (и стал первым игроком в истории лиги, забивавшим в финалах за 5 команд), Бобровский пропустил 4 шайбы после 23 бросков.

3. Трансферы. Смолов вернулся в «Краснодар». ЦСКА объявил об уходе Заболотного и подписал форварда сборной Беларуси и «Ариса» Шуманского. Лунев перешел в «Динамо».

Горшков подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года, защитник переходит из «Крыльев» за 120 млн рублей. «Краснодар» до 120 млн рублей увеличил предложение «Балтике» по Козлову, «Зенит» хочет вернуть хавбека за 60 млн. «Реал» и «Бавария» обсудят переход Дэвиса, мюнхенцы отозвали предложение защитнику о продлении контракта.

4. Федерация тенниса России объявила состав на Олимпиаду в Париже: Медведев сыграет в одиночке и паре, Звонарева пропустит турнир. Возможно, Медведев и Андреева также сыграют в миксте.

5. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

6. Украинская фехтовальщица Кривицкая, которая родилась в России, отказалась пожимать руку сопернице из Грузии, которая тоже родилась в России. Гучмазова ответила: «Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии».

7. Конор Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024. Боец может выиграть 900 000.

8. АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25: «Ман Сити» сыграет с «Челси» в 1-м туре, «Ливерпуль» – с «Ипсвичем», «МЮ» – с «Фулхэмом». Ла Лига опубликовала календарь на сезон-2024/25: «Реал» и «Барса» встретятся 27 октября и 11 мая.

9. «Рейнджерс» поместили ассистента капитана Барклая Гудроу на драфт отказов. Зарплата канадского форварда – 3,64 млн долларов в год.

10. Килиан Мбаппе точно пропустит матч с Нидерландами после перелома носа. Форвард сборной Франции будет играть в маске до конца Евро-2024. Игрок «Реала» спросил подписчиков: «Есть идеи насчет маски?🎭😅 »

Цитаты дня:

Экс-ведущая СКА ТВ Зухра об алкоголе: «Человек уже подбуханный придет на стадион, если хочет напиться. Почему пить могут только в VIP-ложах? Даже в театре наливают коньяк и шампанское»

Александр Филин: «Все европейцы вальяжные, ленивые. У нас люди впахивают, как лошади, а они больше ценят личный комфорт. После переезда я стал еще большим патриотом России»

Хвича о Грузии: «У нас все самое лучшее – самая вкусная еда, лучшая музыка. Спросите у грузина, кто выиграет Евро – на вас посмотрят как на сумасшедшего. Грузия, конечно!»

Владислав Радимов: «В 16 лет тренер сказал, что я не буду играть в футбол. Через два года я попал в сборную и ответил: «Ну, что ты, ###? Смотрел вчера футбол?»

Прыгун в воду Кузнецов: «Западные политики – чистые клоуны. Они не могут никак нас сломить, и как бы ни старались, ничего у них не получится»

Павел Колобков: «Спорт претерпевает большие изменения. Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований»

Лука Дончич не стал использовать травмы для оправдания поражения в финале: «Я играл, но этого оказалось недостаточно»