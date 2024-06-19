Тухель получит 10 млн евро неустойки от «Баварии». Сумма уменьшится, если он найдет работу до лета 2025-го

«Бавария» и Томас Тухель договорились о схеме выплат неустойки.

Тренер покинул мюнхенский клуб по окончании сезона. Ранее сообщалось, что специалисту выплатят больше 10 млн евро.

По информации Bild, Тухель получит около 10 млн евро. Однако, если возглавит другую команду до конца срока контракта с «Баварией» (до 30 июня 2025 года), часть суммы будет аннулирована.

Размер сокращения зависит от того, сколько времени останется до конца контракта с «Баварией».