Тухель получит 10 млн евро неустойки от «Баварии». Сумма уменьшится, если он найдет работу до лета 2025-го

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель деньги Футбол

«Бавария» и Томас Тухель договорились о схеме выплат неустойки.

Тренер покинул мюнхенский клуб по окончании сезона. Ранее сообщалось, что специалисту выплатят больше 10 млн евро.

По информации Bild, Тухель получит около 10 млн евро. Однако, если Томас возглавит другую команду до конца срока контракта с «Баварией» (до 30 июня 2025 года), часть суммы будет аннулирована.

Размер сокращения зависит от того, сколько времени останется до конца контракта с «Баварией».

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20 комментариев
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Здорово они контракты заключают. Тебя уволили - дали 10 лямов. Жаль что на заводах так не проходит.
+30
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+25
Ответ Jerry Lee
Здорово они контракты заключают. Тебя уволили - дали 10 лямов. Жаль что на заводах так не проходит.
Уверен, ген менеджеру крупнейшего завода страны тоже платят огромную неустойку. Или вы думаете, что у всех тренеров 5х дивизионов такая же?
+22
-2
+20
Ну теперь хоть понятно, почему он тренировать не хочет, а то писали как помпезно, что он разочаровался, что в МЮ не взяли)))

А тут оказывается Бавария ему десятку мультов заплатит, если он клуб до следующего лета не найдет, он даже и не пытался найти работу, просто слетал поболтать с Ретклиффом)))
+11
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+11
Шикарный повод не искать работу год как минимум))
+6
-1
+5
баварушка конкретно поплыла
+5
-1
+4
Ответ Jerry Lee
Здорово они контракты заключают. Тебя уволили - дали 10 лямов. Жаль что на заводах так не проходит.
Если инициатива увольнения со стороны компании, они платят неустойку 3 зарплаты. А дальше зависит от компании. Могут и 5-10 дать. Могут ничего 🤷‍♂️
+4
-1
+3
Работать и получить 5-10 млн или отдохнуть и получить 10))
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0
+2
Ответ Tun
Уверен, ген менеджеру крупнейшего завода страны тоже платят огромную неустойку. Или вы думаете, что у всех тренеров 5х дивизионов такая же?
Только это не неустойка называется, а золотой парашют. А так да, топ-менеджменту его выплачивают постоянно при увольнении
+2
0
+2
Вот бы всем такие условия когда можно ключить режим "А я ни-ку-да не тороплюсь."
+1
0
+1
Ответ BillShen
Я бы на месте Тухеля в кругосветное путешествие поехал бы. Посетил бы тучу стран, культура, эмоции. Потом вернулся - бац и бонус прилетел, а там можно и оффер принять, явно он у него будет и от клуба уровня ЛЧ.
Нет гарантии, после такого путешествия и 10 лямов на счете, сложно все заново начинать.
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Ответ a2wai
Ну теперь хоть понятно, почему он тренировать не хочет, а то писали как помпезно, что он разочаровался, что в МЮ не взяли))) А тут оказывается Бавария ему десятку мультов заплатит, если он клуб до следующего лета не найдет, он даже и не пытался найти работу, просто слетал поболтать с Ретклиффом)))
Надо считать что выгоднее. Не работать или пойти на работу и там заработать больше.
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Ответ a2wai
Ну теперь хоть понятно, почему он тренировать не хочет, а то писали как помпезно, что он разочаровался, что в МЮ не взяли))) А тут оказывается Бавария ему десятку мультов заплатит, если он клуб до следующего лета не найдет, он даже и не пытался найти работу, просто слетал поболтать с Ретклиффом)))
Ему клуб в любом случае несколько лямов заплатит
+1
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0
Ответ Jerry Lee
Здорово они контракты заключают. Тебя уволили - дали 10 лямов. Жаль что на заводах так не проходит.
Парни, там все сложнее в Германии)) Зависит от того, сколько ты в компании работаешь и на какой позиции. Это не золотые парашюты называется, это называется - защита работника со стороны государства. Если ты в компании 15 лет отпахал, то тебя будет очень "дорого" уволить работодателю. Там много факторов, но выплаты при увольнении могут составить 12 или 18 ежемесячных окладов (иногда и больше). А т.к. в стране высокие налоги, то компании это обходится еще дороже. Поэтому тут часто при увольнении пытаются "договориться" и уменьшить суммы выплат.
Еще есть такая фишка, как "трудовой договор", который нельзя в одностороннем порядке разорвать, как у нас часто происходит. Тут ты должен его соблюдать. В данном случае, Тухелю должны выплатить всю ЗП за оставшийся период, если он не трудоустроится на новое место.

Забавно при этом, что если ты работаешь в Германии на позиции Ген. Дира, то ты НИКТО. Могут просто выкинуть одним днем без каких-либо выплат. Их государство практически не защищает) Такая, расстрельная позиция.
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Ответ Jerry Lee
Здорово они контракты заключают. Тебя уволили - дали 10 лямов. Жаль что на заводах так не проходит.
Вообще не жаль.
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Ответ Carasa
Только это не неустойка называется, а золотой парашют. А так да, топ-менеджменту его выплачивают постоянно при увольнении
Какая разница? Смысл тот же)
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Тухель если появится интересная работа плюнет на эти деньги….он фанат футбола….
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Химки ждут
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Самое сложно, это забраться на определенную орбиту после которой, хоть работой, хоть не работой, деньги рекой текут. Возможно еще от Челси что-то до сих пор получает.
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Я бы на месте Тухеля в кругосветное путешествие поехал бы. Посетил бы тучу стран, культура, эмоции. Потом вернулся - бац и бонус прилетел, а там можно и оффер принять, явно он у него будет и от клуба уровня ЛЧ.
+1
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Неустойка за то, что он отказался тренировать год по контракту. Менеджмент Баварии в последние годы 9/10
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