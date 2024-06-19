Тухель получит 10 млн евро неустойки от «Баварии». Сумма уменьшится, если он найдет работу до лета 2025-го
«Бавария» и Томас Тухель договорились о схеме выплат неустойки.
Тренер покинул мюнхенский клуб по окончании сезона. Ранее сообщалось, что специалисту выплатят больше 10 млн евро.
По информации Bild, Тухель получит около 10 млн евро. Однако, если Томас возглавит другую команду до конца срока контракта с «Баварией» (до 30 июня 2025 года), часть суммы будет аннулирована.
Размер сокращения зависит от того, сколько времени останется до конца контракта с «Баварией».
А тут оказывается Бавария ему десятку мультов заплатит, если он клуб до следующего лета не найдет, он даже и не пытался найти работу, просто слетал поболтать с Ретклиффом)))
Еще есть такая фишка, как "трудовой договор", который нельзя в одностороннем порядке разорвать, как у нас часто происходит. Тут ты должен его соблюдать. В данном случае, Тухелю должны выплатить всю ЗП за оставшийся период, если он не трудоустроится на новое место.
Забавно при этом, что если ты работаешь в Германии на позиции Ген. Дира, то ты НИКТО. Могут просто выкинуть одним днем без каких-либо выплат. Их государство практически не защищает) Такая, расстрельная позиция.