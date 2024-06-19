Тадич извинился за критику тренера после непопадания в старт Сербии. Душан заявлял, что он лучший игрок сборной
Душан Тадич извинился перед сборной Сербии за эмоциональное высказывание.
Сербская команда проиграла сборной Англии (0:1) в матче группового этапа Евро-2024.
35-летний полузащитник сборной Сербии Душан Тадич не попал в стартовой состав команды. Хавбек появился на поле во втором тайме на 61-й минуте.
После игры футболист «Фенербахче заявил: «Я лидер, капитан и лучший игрок команды. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут – пусть будет так».
Тадич публично извинился перед Драганом Стойковичем и командой на тренировке, сообщил Футбольный союз Сербии.
«Капитан сборной Душан Тадич воспользовался возможностью извиниться перед тренером Стойковичем и товарищами по команде за опрометчивые высказывания после матча с Англией», – говорится в сообщении.
Очень жаль, у меня лично всегда большие ожидания от Сербов, но увы.