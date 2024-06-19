Тадич извинился за критику тренера после непопадания в старт Сербии. Душан заявлял, что он лучший игрок сборной

Теги Фенербахче Сборная Турции по футболу Сборная Сербии по футболу Драган Стойкович Евро-2024 Душан Тадич Футбол

Душан Тадич извинился перед сборной Сербии за эмоциональное высказывание.

Сербская команда проиграла сборной Англии (0:1) в матче группового этапа Евро-2024.

35-летний полузащитник сборной Сербии Душан Тадич не попал в стартовой состав команды. Хавбек появился на поле во втором тайме на 61-й минуте.

После игры футболист «Фенербахче заявил: «Я лидер, капитан и лучший игрок команды. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут – пусть будет так».

Тадич публично извинился перед Драганом Стойковичем и командой на тренировке, сообщил Футбольный союз Сербии.

«Капитан сборной Душан Тадич воспользовался возможностью извиниться перед тренером Стойковичем и товарищами по команде за опрометчивые высказывания после матча с Англией», – говорится в сообщении.

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10 комментариев
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Вот наверное поэтому Сербия и проваливается на каждом крупном турнире. У них потрясающий состав, по именам, они не хуже той же Хорватии. Но какие результаты у Хорватов за последние годы, а какие у Сербов...
Очень жаль, у меня лично всегда большие ожидания от Сербов, но увы.
+19
-1
+18
Ответ LIv93
Вот наверное поэтому Сербия и проваливается на каждом крупном турнире. У них потрясающий состав, по именам, они не хуже той же Хорватии. Но какие результаты у Хорватов за последние годы, а какие у Сербов... Очень жаль, у меня лично всегда большие ожидания от Сербов, но увы.
Всегда такие же мысли. У Сербии отличные игроки, но всегда никакущая команда
+10
-1
+9
Типичное поведение для сербских игроков! Это называется одним словом непрофессионализм! От которого все беды сборной Сербии, хотя потенциал подтоп, не слабее нынешней Бельгии, Хорватии, Дании, Швейцарии
+7
-2
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Может сборной Сербии найти нового тренера не серба ?
Албанца?
+1
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+1
дичь
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Может сборной Сербии найти нового тренера не серба ?
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0
Ответ LIv93
Вот наверное поэтому Сербия и проваливается на каждом крупном турнире. У них потрясающий состав, по именам, они не хуже той же Хорватии. Но какие результаты у Хорватов за последние годы, а какие у Сербов... Очень жаль, у меня лично всегда большие ожидания от Сербов, но увы.
Тренера нормального им не хватает, притом нормального во всех смыслах. Чтобы и в головах порядок навёл, чтобы таких вот "лидеров" в кулаке держал одним своим авторитетом, ну и тактически прибавить уже давно пора
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Ответ LIv93
Вот наверное поэтому Сербия и проваливается на каждом крупном турнире. У них потрясающий состав, по именам, они не хуже той же Хорватии. Но какие результаты у Хорватов за последние годы, а какие у Сербов... Очень жаль, у меня лично всегда большие ожидания от Сербов, но увы.
Их тренер - пустое место. Они должны были не с этим чудаком переподписывать , а Черчесова подписать.
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Ответ SmilingBy
Албанца?
Черчесова - чтобы сразу отвёл в душевую.
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