Тадич извинился за критику тренера после непопадания в старт Сербии. Душан заявлял, что он лучший игрок сборной

Душан Тадич извинился перед сборной Сербии за эмоциональное высказывание.

Сербская команда проиграла сборной Англии (0:1) в матче группового этапа .

35-летний полузащитник сборной Сербии Душан Тадич не попал в стартовой состав команды. Хавбек появился на поле во втором тайме на 61-й минуте.

После игры футболист « заявил: «Я лидер, капитан и лучший игрок команды. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут – пусть будет так».

Тадич публично извинился перед и командой на тренировке, сообщил Футбольный союз Сербии.

«Капитан сборной Душан Тадич воспользовался возможностью извиниться перед тренером Стойковичем и товарищами по команде за опрометчивые высказывания после матча с Англией», – говорится в сообщении.