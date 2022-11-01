«Барса» хочет подписать Месси или Бернарду в 2023-м. Для этого могут активировать еще один рычаг

Жоан Лапорта хочет, чтобы подписала или Бернарду Силву.

Как пишет Diario Sport, руководство каталонского клуба хочет подписать еще одну звезду мирового уровня. После вылета из Лиги чемпионов боссам «Барселоны» стало очевидно, что команде не хватает опытных футболистов – в составе много хороших молодых игроков, но разницу способен делать только Роберт Левандовски.

В связи с этим «Барселона» хочет либо вернуть Лионеля Месси, сейчас выступающего за «ПСЖ», либо подписать полузащитника Бернарду Силву.

Чтобы иметь реальную возможность подписать футболиста такого масштаба, «Барсе» предстоит провести большую работу. Во-первых, клубу нужно будет расстаться с тремя капитанами – Серджи Бускетсом, Жераром Пике и Жорди Альбой. Во-вторых, «Барсе» нужна будет крупная продажа, и в этом контексте клуб вновь обратит внимание на Френки де Йонга. В-третьих, «Барселона» может активировать последний из возможных финансовых рычагов, продав права на подразделение Barca Licensing and Merchandising (BLM), которое отвечает за продажу футболок, кружек и прочих сувениров.

«Барселона» хочет подписать Месси или Силву зимой, пока у клуба нет ограничений от Ла Лиги на траты. После активации экономических рычагов с «Барсы» были сняты финансовые ограничения – если раньше к ней применялось правило 1/4 (финансовое ограничение, согласно которому клуб , превысивший свой лимит зарплаты, может потратить только 1 евро из 4 сэкономленных – Sports.ru), то с лета на клуб распространяется правило 1/1 (можно тратить каждый заработанный евро). Со следующего лета в отношении «Барселоны» вновь будет действовать правило 1/4.

Однако в «Барселоне» понимают, что осуществить трансфер такого масштаба зимой практически невозможно. Летом же заканчивается срок действия контракта Месси с , а Бернарду будет давить на «Манчестер Сити». В связи с этим «Барселона» хочет финансово подготовиться к лету и считает, что сможет достичь финансового положения, при котором трансфер Месси или Силвы будет возможен.

В январе «Барселона» хочет подписать правого защитника и хавбека, который заменит Серджи Бускетса.