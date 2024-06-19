38-летний Гильерме: «Планирую еще играть. Не хочу завершать карьеру» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия Гильерме Матч ТВ Футбол

Гильерме заявил, что пока не собирается завершать игровую карьеру.

Контракт 38‑летнего вратаря с «Локомотивом» рассчитан до конца июня и не будет продлен. Сообщалось, что Гильерме может перейти в «Пари НН».

«Пока сейчас не могу ничего сказать про свое будущее, но скоро все станет понятно, и вы все узнаете. Есть много нюансов.

Но я планирую еще играть. Хочу еще поиграть в футбол, не хочу завершать карьеру. Пока такой план», — сказал Гильерме.

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18 комментариев
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Надо на пенсию заработать, пока есть возможность.
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Ответ Леонид Вилькин
До пенсии далеко,а кушать вкусно хоцецся ))
он за свою жизнь столько заработал, что ещё его внукам вкусно покушать останется
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в любом случае уважающий вратарь Локо
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Ответ Только Крылья
А до этого он бесплатно играл? За тарелку супа?
Нет конечно,просто ещё подзаработает.
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+8
Химки!
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+7
До пенсии далеко,а кушать вкусно хоцецся ))
+4
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Директором вагона - ресторана.
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Молодец, Маринато!
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Ответ Чётко_как_чечётка
Уважаемый вратарь Локомотива или вратарь уважающий Локо?
уважаемый вратарь Локомотива
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Ответ ractorosan527@gmail.com
в любом случае уважающий вратарь Локо
Уважаемый вратарь Локомотива или вратарь уважающий Локо?
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Неплохо стричь бабло не поднимаясь с лавки.
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В приставочку поиграй
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Кормушек у нас хватает, как и тех кто возле них суетится, пристроят где-нибудь.
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Гиля, тебе пора к Палычу на дачу, карасей ловить
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Удачи, бро. Спасибо за всё!🔥
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Ответ Vatikan
Химки!
Буффон!
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Ответ IceDushman
Надо на пенсию заработать, пока есть возможность.
А до этого он бесплатно играл? За тарелку супа?
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