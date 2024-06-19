38-летний Гильерме: «Планирую еще играть. Не хочу завершать карьеру» 

Гильерме заявил, что пока не собирается завершать игровую карьеру.

Контракт 38‑летнего вратаря с « » рассчитан до конца июня и не будет продлен. Сообщалось, что Гильерме может перейти в «Пари НН».

«Пока сейчас не могу ничего сказать про свое будущее, но скоро все станет понятно, и вы все узнаете. Есть много нюансов.

Но я планирую еще играть. Хочу еще поиграть в футбол, не хочу завершать карьеру. Пока такой план», — сказал .