Паршивлюк завершил карьеру в 35 лет. Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» войдет в штаб Лички

Теги Спартак Ростов Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия Динамо Москва Анжи Марцел Личка Футбол

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру.

«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб Марцела Лички», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

Паршивлюк – воспитанник «Спартака», где он начал карьеру и выступал до 2016 года. Также 35-летний футболист играл за «Анжи» и «Ростов». Провел 3 матча за сборную России.

В завершившемся сезоне Мир РПЛ Паршивлюк провел 15 матчей. Его статистику можно изучить здесь.

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51 комментарий
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В памяти так и остался 20 летним пацаном из Спартака
+86
-7
+79
Эх Серёга, в альтернативной идеализированной реальности он не получил ту самую злополучную травму не ушёл из Спартака , закрыл правую бровку и стал капитаном на долгие годы. Достойный человек!
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-1
+40
Спасибо тебе за все ! Удачи в будущем !
+31
-2
+29
Ответ Великий Алонсо
В памяти так и остался 20 летним пацаном из Спартака
Время летит настолько быстро что такие новости порой шокируют.
Помню как дебютировал - Черчесов его выпустил справа в защите из-за чьей то травмы (Шишкина вроде) на пластиковых Лужниках, будто пару лет назад.
PS
Недавно видел пару комментов, что Спартаку надо давать шансы молодежи вроде Игнатова, Зиньковского, посмотрел - ему скоро 25 лет будет, Зиньковскому - 29. А Павленко - 40, помните такого вечно перспективного?)
+21
0
+21
Ответ Виталий Плевако
Теперь как тренер будет красные карточки получать?
Матч против Краснодара у него, конечно, не задался, но вам ли не знать, что Парш - максимально адекватный человек. Так что не будет. Удачи ему в вашем клубе, теперь в другой роли
+21
0
+21
Ответ Netto Brutto
Время летит настолько быстро что такие новости порой шокируют. Помню как дебютировал - Черчесов его выпустил справа в защите из-за чьей то травмы (Шишкина вроде) на пластиковых Лужниках, будто пару лет назад. PS Недавно видел пару комментов, что Спартаку надо давать шансы молодежи вроде Игнатова, Зиньковского, посмотрел - ему скоро 25 лет будет, Зиньковскому - 29. А Павленко - 40, помните такого вечно перспективного?)
не помним, Данишевский вот знаем, вот-вот заиграет и Прудников на подходе, все хорошо
+16
0
+16
Для меня он вечно молодой и вечно перспективный)
+14
-2
+12
Серёге - удачи! Спасибо за все. Боец на поле, хороший человек за его пределами
+9
0
+9
Ответ murmus
Для меня он вечно молодой и вечно перспективный)
Это было 17 лет назад)Кудряшов, Иванов, Ребко, Дзюба, Прудников, и Серёга...
Федотов умел работать с молодыми.
+10
-2
+8
Теперь как тренер будет красные карточки получать?
+12
-5
+7
Хороший человек! Жаль травмы в молодости загубили карьеру в Спартаке! Удачи в тренерстве!
+5
-1
+4
Ответ Мудринич
не помним, Данишевский вот знаем, вот-вот заиграет и Прудников на подходе, все хорошо
Что думаешь о перспективах молодого 28-летнего Зиньковского?
Слышал мнение, что через 2-3 года может стать хорошим крайком и закрепиться в основе на много лет.
+4
0
+4
Жаль парня, в молодости до травмы был очень перспективным, если кто помнит
+5
-2
+3
Ответ Роман
Это было 17 лет назад)Кудряшов, Иванов, Ребко, Дзюба, Прудников, и Серёга... Федотов умел работать с молодыми.
И правда, 17 лет, как будто вчера
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Ответ Титюля
Как-то бесславно всю карьеру пропылил на своей бровке.
Его сгубила травма полученная уже не помню в каком году - потом он потерял место в составе и в целом он не был уже тем Паршем который был до этого
+2
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Офигеть, а я помню как он начинал(((

Эхх, если не та травма, карьера могла бы быть совсем другой. Помню даже капитаном Спартака был одно время.

Сам по себе вроде хороший человек, скандалов не помню никаких.
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мог бы еще пару-тройку лет поиграть в Химках например ...
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Спасибо за карьеру🫶кресты в Новосибирске порвал знатно.
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Легенда!
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А казалось только недавно за Спартак дебютировал
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Своё имя Сергей Паршивлюк вписал в историю российского футбола. Удачи на тренерском поприще!
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Серёга,удачи во всех начинаниях!
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мог еще играть,или на лавке
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Спасибо за карьеру🫶слышал как твои кресты рвались на уебанск…ом новосибирском стадионе.
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Ответ Radmirufa
Эх Серёга, в альтернативной идеализированной реальности он не получил ту самую злополучную травму не ушёл из Спартака , закрыл правую бровку и стал капитаном на долгие годы. Достойный человек!
Как-то бесславно всю карьеру пропылил на своей бровке.
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0
Ответ Netto Brutto
Что думаешь о перспективах молодого 28-летнего Зиньковского? Слышал мнение, что через 2-3 года может стать хорошим крайком и закрепиться в основе на много лет.
Думаю рановато еще давать такие смелые авансы, ему расти и расти еще. У нас вот свой самородок растет, Сашка Ерохин, молимся, все идет к тому, что таки заиграет
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Надо отдать должное Сергею, отказал он в целом достойно ( не берём в зачёт его матч с Краснодаром). Клуб сделал правильно, он пользовался уважением в команде.
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Мог бы ведь еще
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Ответ murmus
Для меня он вечно молодой и вечно перспективный)
Берущий интервью у людей на улицах и заряжающий на трибуне
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В Динамо выступал как игрок ротации, но уважение заслужил. Хоть и не усилил оборону Динамо в целом. Мя《с》ные его пусть расцеловывают, а так спасибо за профессиональное отношение к делу.
+1
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