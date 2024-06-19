Паршивлюк завершил карьеру в 35 лет. Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» войдет в штаб Лички

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру.

«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб », – сообщили в пресс-службе московского клуба.

– воспитанник « », где он начал карьеру и выступал до 2016 года. Также 35-летний футболист играл за « » и « ». Провел 3 матча за сборную России.

В завершившемся сезоне Мир РПЛ Паршивлюк провел 15 матчей. Его статистику можно изучить здесь.