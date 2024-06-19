Паршивлюк завершил карьеру в 35 лет. Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» войдет в штаб Лички
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру.
«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб Марцела Лички», – сообщили в пресс-службе московского клуба.
Паршивлюк – воспитанник «Спартака», где он начал карьеру и выступал до 2016 года. Также 35-летний футболист играл за «Анжи» и «Ростов». Провел 3 матча за сборную России.
В завершившемся сезоне Мир РПЛ Паршивлюк провел 15 матчей. Его статистику можно изучить здесь.
Помню как дебютировал - Черчесов его выпустил справа в защите из-за чьей то травмы (Шишкина вроде) на пластиковых Лужниках, будто пару лет назад.
PS
Недавно видел пару комментов, что Спартаку надо давать шансы молодежи вроде Игнатова, Зиньковского, посмотрел - ему скоро 25 лет будет, Зиньковскому - 29. А Павленко - 40, помните такого вечно перспективного?)
Федотов умел работать с молодыми.
Слышал мнение, что через 2-3 года может стать хорошим крайком и закрепиться в основе на много лет.
Эхх, если не та травма, карьера могла бы быть совсем другой. Помню даже капитаном Спартака был одно время.
Сам по себе вроде хороший человек, скандалов не помню никаких.