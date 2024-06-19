Газзаев о ЦСКА: «Клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Шуманского берут на перспективу, а нужны те, кто способен бороться за чемпионство»
Валерий Газзаев оценил переход Артема Шуманского в ЦСКА.
«Думаю, Шуманского берут на перспективу. Посмотрим, как он себя проявит.
Что касается комплектования команды, то давайте откроем турнирную таблицу. Какое место занял ЦСКА в прошлом сезоне? Шестое. К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Нужно приглашать к себе футболистов, которые способны бороться за чемпионство.
ЦСКА всегда являлся одним из грандов российского футбола. Да, клуб сменил тренера, но пока я не понимаю, почему это должно улучшить результаты. Чтобы бороться за чемпионство, надо проводить грамотную трансферную политику.
ЦСКА всегда боролся за первое место, второе место воспринималось как провал, а третья строчка – как катастрофа. Сегодня у армейцев как будто изменилась психология. Такое чувство, что игроков устраивает то, что они не борются за первое место. Такого в ЦСКА быть не должно!» – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Но как стрельнул))
А насчет ЦСКА Газзаев прав - нельзя никогда сдавать позиции, даже если ты слаб.
Состав по стоимости какой в лиге и насколько упала стоимость с золотых времён?
Покупки? Да откуда им взяться при такой системе управления клубом, бардаке в селекционном отделе, раньше все трансферы были под строжайшим секретом, что давало диведенты, теперь же..
Непонятная система формированием бюджета, персональными санкциями в отношении клуба, помимо санкций в отношении страны, деньги при покупке игроков возят чуть ли ни в труселях. Плюсуем сюда чехарду с тренерами, которая раньше вообще была не свойственна, отсутствие главного источника доходов от еврокубков, а также ограниченность в выборе покупателей закордонных, поскольку могут не заплатить за игрока, как было с Влашичем.
А насколько сложнее стало убедить игрока переехать в нашу страну?
Последний трансфер белоруса не понятен почти всем, но надо признать где мы находимся в данный момент и честно себе в этом признаться.