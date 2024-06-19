Газзаев о ЦСКА: «Клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Шуманского берут на перспективу, а нужны те, кто способен бороться за чемпионство» 

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Артем Шуманский Футбол

Валерий Газзаев оценил переход Артема Шуманского в ЦСКА.

«Думаю, Шуманского берут на перспективу. Посмотрим, как он себя проявит.

Что касается комплектования команды, то давайте откроем турнирную таблицу. Какое место занял ЦСКА в прошлом сезоне? Шестое. К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Нужно приглашать к себе футболистов, которые способны бороться за чемпионство.

ЦСКА всегда являлся одним из грандов российского футбола. Да, клуб сменил тренера, но пока я не понимаю, почему это должно улучшить результаты. Чтобы бороться за чемпионство, надо проводить грамотную трансферную политику. 

ЦСКА всегда боролся за первое место, второе место воспринималось как провал, а третья строчка – как катастрофа. Сегодня у армейцев как будто изменилась психология. Такое чувство, что игроков устраивает то, что они не борются за первое место. Такого в ЦСКА быть не должно!» – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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20 комментариев
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Сейчас не 2005й год, ясно же, что ЦСКА пытается жить по средствам
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Роналду тоже когда-то брали в МЮ на перспективу))
Но как стрельнул))
А насчет ЦСКА Газзаев прав - нельзя никогда сдавать позиции, даже если ты слаб.
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Берут того, кого могут позволить. Молодой, выстрелит - отлично, если нет, то ничего страшного не произойдёт
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Ответ alexey102rus
Берут того, кого могут позволить. Молодой, выстрелит - отлично, если нет, то ничего страшного не произойдёт
За 5 лямов, берут очередной распил типо Гайча . Пока Бабаев пригрел карман, ничего хорошего по трансферам ожидать не приходиться
+2
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Ответ Иван Булкин
За 5 лямов, берут очередной распил типо Гайча . Пока Бабаев пригрел карман, ничего хорошего по трансферам ожидать не приходиться
5 лямов это изначально требовали, а заплатили вроде только 1,5млн
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Ответ baikal000
Шуманский явно не Роналду.
Роналду тоже был не Пеле))
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Вот ты бы подкинул миллионов 200-300 евро, глядишь и взяли бы кого под результат.
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С языка сняли, Георгич.
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Георгиевич, амбиции велики, как и раньше, вот откуда только, взяться их подтверждению,откуда?
Состав по стоимости какой в лиге и насколько упала стоимость с золотых времён?
Покупки? Да откуда им взяться при такой системе управления клубом, бардаке в селекционном отделе, раньше все трансферы были под строжайшим секретом, что давало диведенты, теперь же..
Непонятная система формированием бюджета, персональными санкциями в отношении клуба, помимо санкций в отношении страны, деньги при покупке игроков возят чуть ли ни в труселях. Плюсуем сюда чехарду с тренерами, которая раньше вообще была не свойственна, отсутствие главного источника доходов от еврокубков, а также ограниченность в выборе покупателей закордонных, поскольку могут не заплатить за игрока, как было с Влашичем.
А насколько сложнее стало убедить игрока переехать в нашу страну?
Последний трансфер белоруса не понятен почти всем, но надо признать где мы находимся в данный момент и честно себе в этом признаться.
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Прав!
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Его еще найти надо было 😅
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Ответ alexey102rus
5 лямов это изначально требовали, а заплатили вроде только 1,5млн
Все равно много, за пресловутого Шкурина отдали 300 тыс., так тот хоть в статусе лучшего бомбардира перешёл. А тут?
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Ответ Ксюша Каблукова
Роналду тоже когда-то брали в МЮ на перспективу)) Но как стрельнул)) А насчет ЦСКА Газзаев прав - нельзя никогда сдавать позиции, даже если ты слаб.
Шуманский явно не Роналду.
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Ответ Ксюша Каблукова
Роналду тоже когда-то брали в МЮ на перспективу)) Но как стрельнул)) А насчет ЦСКА Газзаев прав - нельзя никогда сдавать позиции, даже если ты слаб.
Можно, нельзя, а факт и не стоит тешить себя иллюзиями.(
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Ответ Некорректный туберкулез
Можно, нельзя, а факт и не стоит тешить себя иллюзиями.(
Факт это когда ты миришься со своим положением, а никто кроме Федотова не мирился, поэтому не факт))
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