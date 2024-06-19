Хесус Медина: «Спартак» будет бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки, новый тренер, который выигрывал титулы»

Хесус Медина заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне.

– Способен ли « » в новом сезоне бороться за чемпионство?

– Да. Мы будем бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки, новый тренер, который выигрывал титулы.

Будем стараться выиграть каждую игру и выступить лучше, чем в прошлом сезоне. «Спартак» всегда должен бороться за все трофеи, – сказал полузащитник «Спартака».

В мае красно‑белых возглавил сербский специалист , ранее работавший в «Ференцвароше» и «Црвене Звезде».