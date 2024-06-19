Хесус Медина: «Спартак» будет бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки, новый тренер, который выигрывал титулы»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Хесус Медина заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне.

Способен ли «Спартак» в новом сезоне бороться за чемпионство?

– Да. Мы будем бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки, новый тренер, который выигрывал титулы.

Будем стараться выиграть каждую игру и выступить лучше, чем в прошлом сезоне. «Спартак» всегда должен бороться за все трофеи, – сказал полузащитник «Спартака».

В мае красно‑белых возглавил сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в «Ференцвароше» и «Црвене Звезде».

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41 комментарий
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Старт цикла
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В этом сезоне возьмут чемпионство за 2 тура, приятного просмотра.)
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Ответ serzhzh
Каждый год это слышым
жИ шИ пиши с буквой И 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+18
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До третьего тура точно поборятся!
+15
-6
+9
Вангую.

Из-за неудовлетворительных результатов, Станковича уволят в ноябре, в перерыве на игры сборной.
+14
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Ответ Иван Новиков
Вся страна ждёт чемпионство Спартака.
Еще один, ты как чиновники, за всю страну говоришь.
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Банальные дежурные фразы от никчемного пешехода.
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Ответ Иван Новиков
Вся страна ждёт чемпионство Спартака.
Меня чемпионство Зенита абсолютно устраивает! Я тот, который не в "твоей стране". 😂🙏🙏
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Спартак всегда борется за чемпионство, просто иногда это делает в середине таблицы
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Ну, посмотрим, посмотрим... К третьему туру уже ясно будет.
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Хотят побить рекорд прошлого сезона и стать чемпионами 2 туров.🤷
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Ответ Magic13
В этом сезоне возьмут чемпионство за 2 тура, приятного просмотра.)
Попрошу без спойлеров.
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Тренер, бравший титулы как игрок ничего еще не значит.
Есть Пеп и Карло, а есть Гаттузо и Лэмпард
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чемпион уже с первого тура известен, вся наша жизнь - борьба
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Так у этого тренера и опыт вылета в низшие лиги имеется. Причем, надежно с запасом.
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С такой бездарностью ни один тренер ни чего не добьётся.
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Будет бороться, но займёт 11ое место
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Бороться за 3-е место - да, возможно. За 1-е - нет. Необходимо усиление, как в защите, так и в нападении. И главное - у вас не тот тренер, который имеет опыт борьбы в качестве тренера в таком чемпионате, как РПЛ! ))
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Я не устану повторять..
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До 3 тура
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Ответ Groznyi2024
Старт цикла
Не знал что ты девушка 😃
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Перед каждым сезоном это декларируют, а в итоге - швах. 😄
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А потом наступит 4 тур )))
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Каждый год это слышым
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Ответ Magic13
Есть исключения, но не в данном случае)).
Для минусующих: Исключение – имена собственные, в которых исторически сложилось написание через «Ы». Например, Шымкент – город в Казахстане.
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