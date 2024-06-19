Хесус Медина: «Спартак» будет бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки, новый тренер, который выигрывал титулы»
Хесус Медина заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне.
– Способен ли «Спартак» в новом сезоне бороться за чемпионство?
– Да. Мы будем бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки, новый тренер, который выигрывал титулы.
Будем стараться выиграть каждую игру и выступить лучше, чем в прошлом сезоне. «Спартак» всегда должен бороться за все трофеи, – сказал полузащитник «Спартака».
В мае красно‑белых возглавил сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в «Ференцвароше» и «Црвене Звезде».
Из-за неудовлетворительных результатов, Станковича уволят в ноябре, в перерыве на игры сборной.
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