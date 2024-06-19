Корнеев о Луневе: «Андрей на голову сильнее вратарей «Динамо». Прекрасный трансфер»
Игорь Корнеев оценил переход Андрея Лунева в «Динамо».
«По мне, переход Андрея в «Динамо» — прекрасный! На данный момент он на голову сильнее имеющихся вратарей. Но никто не может давать каких‑то гарантий для спокойствия, любой игрок должен доказывать свою состоятельность каждый день.
Что касается европейской карьеры Андрея, он отлично отработал в «Карабахе», молодец», — сказал бывший тренер сборной России.
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