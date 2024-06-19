Корнеев о Луневе: «Андрей на голову сильнее вратарей «Динамо». Прекрасный трансфер»

Теги Игорь Корнеев премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Андрей Лунев Игорь Лещук Андрей Кудравец Футбол

Игорь Корнеев оценил переход Андрея Лунева в «Динамо».

«По мне, переход Андрея в «Динамо» — прекрасный! На данный момент он на голову сильнее имеющихся вратарей. Но никто не может давать каких‑то гарантий для спокойствия, любой игрок должен доказывать свою состоятельность каждый день. 

Что касается европейской карьеры Андрея, он отлично отработал в «Карабахе», молодец», — сказал бывший тренер сборной России.

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25 комментариев
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Подписание точно хорошее для Динамо и точно Лунёв лучше, чем Шунин и уж тем более Лещук. Хз чего местные динамовцы носы воротят. Для РПЛ Лунёв уж точно хорош. Не топ, но пользу точно принесёт.
+36
-2
+34
Ответ Валерий Сергеевич
А что-же вы его у себя не удержали? Вы всё по надкусываете и выбрасывает, порода такая.
Может потому что он сам решил уйти, хотя ему предлагали новый контракт?
+16
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+15
Дай Бог , чтобы это было усиление. Поживем - увидим .
+10
-2
+8
Корнеев прав, доказывать кто из вратарей нужно не словами, а хорошей и надежной игрой в воротах. Дай Бог, чтобы Ленев и в правду оказался усилением, вратарской проблемы в Динамо. Ждём усиления, в линии обороны Динамо.
+7
0
+7
Ещё обязательно надо убрать Лещука из команды! Одно его присутствие создаёт нездоровую атмосферу. Толку все равно от него ноль. Вторым номером надо наигрывать Кудравца или нашу молодёжь.
+9
-3
+6
Ответ verhowen
Корнеев прав, доказывать кто из вратарей нужно не словами, а хорошей и надежной игрой в воротах. Дай Бог, чтобы Ленев и в правду оказался усилением, вратарской проблемы в Динамо. Ждём усиления, в линии обороны Динамо.
"Дай Бог, чтобы Ленев и в правду оказался усилением, вратарской проблемы в Динамо"
Как хорошо звучит эта фраза
+6
0
+6
Дифирамбов в адрес Лунёва много посмотрим в деле добро пожаловать в Динамо Москва! Удачи и успехов!
+5
0
+5
Ответ verhowen
Корнеев прав, доказывать кто из вратарей нужно не словами, а хорошей и надежной игрой в воротах. Дай Бог, чтобы Ленев и в правду оказался усилением, вратарской проблемы в Динамо. Ждём усиления, в линии обороны Динамо.
Вроде мароканца берут из Сочи в оборону...? Но, он кажется слева играет, а не в центре...? У нас привозит именно центр.зона защиты ну и вратари. Шуня меньше, а Лещ похоже поймал звезду и контакта с югами у него нет совсем...Ему вставляли в Краснодаре все защитники по очереди, кроме Маричаля.
+5
-1
+4
Ответ ДМ-1чемпион
Ещё обязательно надо убрать Лещука из команды! Одно его присутствие создаёт нездоровую атмосферу. Толку все равно от него ноль. Вторым номером надо наигрывать Кудравца или нашу молодёжь.
Молодёжь подрастает, Расулов обещает вырасти в очень хорошего кипера. Кудравец, не потянет Динамо, он ещё в БАТЭ поймал звезду, а теперь и во 2-й команде Динамо,он похоже не совсем первый..По крайней мере он в 17 лет в БАТЭ выглядел лучше чем сейчас. Сегодня Купцов ничем не уступает Кудравцу.
+3
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Ответ Не уверен!!
Лунёв - это кот в мешке.В какой он сейчас форме никто не понимает и можно понять тех,кто без позитива к этому трансферыу относятся.
Да наберёт форму...Начнётся сезон увидим. Главное, что он создаёт сильную конкуренцию среди вратарей Динамо. А то Лещук решил,что он теперь самый главный и тут же начал привозить. Шунин Антон, должен остаться и закончить карьеру в Динамо.
+3
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+3
Ответ Pilgui 1970
Вроде мароканца берут из Сочи в оборону...? Но, он кажется слева играет, а не в центре...? У нас привозит именно центр.зона защиты ну и вратари. Шуня меньше, а Лещ похоже поймал звезду и контакта с югами у него нет совсем...Ему вставляли в Краснодаре все защитники по очереди, кроме Маричаля.
Ну если и брать в Динамо Ц.З., то уровнем выше тех которые сейчас есть в Динамо. Даже Бальбуэна уже стал хуже играть в прошедшем сезоне.
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+2
Ответ Рашпель793
Подписание точно хорошее для Динамо и точно Лунёв лучше, чем Шунин и уж тем более Лещук. Хз чего местные динамовцы носы воротят. Для РПЛ Лунёв уж точно хорош. Не топ, но пользу точно принесёт.
Ваши слова ему бы в уши. Да не все воротят, мы всего лишь ждëм.
+2
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Ответ Виктор Литвинов
Удивительно, в команде Яшина и Пильгуя нет вратарской школы
А она где-то есть?
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Ответ lovkac
"Дай Бог, чтобы Ленев и в правду оказался усилением, вратарской проблемы в Динамо" Как хорошо звучит эта фраза
Можно и по другому сказать. С приходом в Динамо Лунева, увеличится конкуренция среди вратарей Динамо. Кто останется в Динамо, Шунин вроде бы уже переходит в другой клуб.
+1
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Ответ Не уверен!!
Ну в Байере он не играл ,где была конкуренциия.А где ее не было он играл.
И играл недурно. Конкуренции реальной у него и в Динамо не будет и он явно приходит с условием быть первым номером, а не сидеть под наследников Яшина или под самим Лещуком.
+2
-1
+1
Ответ Не уверен!!
Лунёв - это кот в мешке.В какой он сейчас форме никто не понимает и можно понять тех,кто без позитива к этому трансферыу относятся.
Про его форму так пишут, будто он год не играл и действительно непонятно чего ждать. Я пристально не следил за Карабахом, но он вроде весь сезон там отстоял в том числе и в ЛЕ.
+2
-1
+1
Ответ Рашпель793
Подписание точно хорошее для Динамо и точно Лунёв лучше, чем Шунин и уж тем более Лещук. Хз чего местные динамовцы носы воротят. Для РПЛ Лунёв уж точно хорош. Не топ, но пользу точно принесёт.
Лунёв - это кот в мешке.В какой он сейчас форме никто не понимает и можно понять тех,кто без позитива к этому трансферыу относятся.
+2
-1
+1
предсезонные сборы и покажут ху есть ху.....но мне кажется, так первого номера и не будет, по очереди стоять будут, до первого косяка..
+2
-1
+1
Вот бы Льва Яшина воскресить в ворота Динамо !
+2
-1
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Ответ Рашпель793
Про его форму так пишут, будто он год не играл и действительно непонятно чего ждать. Я пристально не следил за Карабахом, но он вроде весь сезон там отстоял в том числе и в ЛЕ.
Ну в Байере он не играл ,где была конкуренциия.А где ее не было он играл.
0
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Блин, и к Антохе привыкли и к Лещу. Кого-то придётся выгонять. Лещ вроде бы игру стал показывать, но была инфа, что он морально разложился, любовниц себе завёл. врут наверное.
+1
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