Корнеев о Луневе: «Андрей на голову сильнее вратарей «Динамо». Прекрасный трансфер»

Игорь Корнеев оценил переход Андрея Лунева в «Динамо».

«По мне, переход Андрея в « » — прекрасный! На данный момент он на голову сильнее имеющихся вратарей. Но никто не может давать каких‑то гарантий для спокойствия, любой игрок должен доказывать свою состоятельность каждый день.

Что касается европейской карьеры , он отлично отработал в «Карабахе», молодец», — сказал бывший тренер сборной России.