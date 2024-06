Гордон о книгах: «Хитон рассказывал, что Роналду читал Life Force Тони Роббинса. Я подумал: «Если Криштиану читает это, я тоже почитаю, что-то подмечу для себя, может!»

Энтони Гордон рассказал, что читает во время чемпионата Европы.

Полузащитник « » назвал книгу, которая оказала наибольшее влияние на него, – «Быть победителем» Тима Гровера. Автор – бывший тренер легенд НБА Майкла Джордана и Кобе Брайанта.

«Это невероятная книга о менталитете и о том, через что нужно пройти, чтобы действительно преуспеть. По сути в ней говорится, что вы можете делать все, что считаете возможным, и все равно потерпеть неудачу. Но тогда у вас не будет сожалений.

Он проводит вас через спорт высокого уровня. Чтобы быть на самом верху, каждый день мы переживаем тяжелые и иногда безумные ситуации. Не многие люди знают, что мы переживаем столько разных эмоций. Нужно справляться с ними, быть собранными и продолжать выступать независимо от того, что происходит.

Он дает вам способы справляться с этим, поэтому это мне очень помогло», – сказал Гордон.

Он также рассказал, что с собой в Германию взял три книги – The Art of Winning and Leadership («Искусство побеждать и вести за собой» – Спортс) Дэна Картера, Never Finished («Никогда не останавливайся» – Спортс) Дэвида Гоггинса и Life Force («Жизненная сила» – Спортс) Тони Роббинса.

По поводу Life Force пояснил: «[Вратарь «Манчестер Юнайтед»] говорил за столом о Роналду и сказал, что это та книга, которую он читал, и предложил ее парням из « ». Я подслушал и подумал: «Если Роналду читает это, я тоже немного почитаю и посмотрю, смогу ли что-нибудь подметить для себя!».