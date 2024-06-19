Гордон о книгах: «Хитон рассказывал, что Роналду читал Life Force Тони Роббинса. Я подумал: «Если Криштиану читает это, я тоже почитаю, что-то подмечу для себя, может!»

Теги Манчестер Юнайтед Том Хитон Криштиану Роналду Ньюкасл Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд книги Энтони Гордон Футбол

Энтони Гордон рассказал, что читает во время чемпионата Европы.

Полузащитник «Ньюкасла» назвал книгу, которая оказала наибольшее влияние на него, – «Быть победителем» Тима Гровера. Автор – бывший тренер легенд НБА Майкла Джордана и Кобе Брайанта.

«Это невероятная книга о менталитете и о том, через что нужно пройти, чтобы действительно преуспеть. По сути в ней говорится, что вы можете делать все, что считаете возможным, и все равно потерпеть неудачу. Но тогда у вас не будет сожалений.

Он проводит вас через спорт высокого уровня. Чтобы быть на самом верху, каждый день мы переживаем тяжелые и иногда безумные ситуации. Не многие люди знают, что мы переживаем столько разных эмоций. Нужно справляться с ними, быть собранными и продолжать выступать независимо от того, что происходит.

Он дает вам способы справляться с этим, поэтому это мне очень помогло», – сказал Гордон.

Он также рассказал, что с собой в Германию взял три книги – The Art of Winning and Leadership («Искусство побеждать и вести за собой» – Спортс) Дэна Картера, Never Finished («Никогда не останавливайся» – Спортс) Дэвида Гоггинса и Life Force («Жизненная сила» – Спортс) Тони Роббинса.

По поводу Life Force Гордон пояснил: «[Вратарь «Манчестер Юнайтед»] Том Хитон говорил за столом о Роналду и сказал, что это та книга, которую он читал, и предложил ее парням из «Манчестер Юнайтед». Я подслушал и подумал: «Если Роналду читает это, я тоже немного почитаю и посмотрю, смогу ли что-нибудь подметить для себя!».

13 комментариев
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– Ну вот вы, Гордон. Вы должны были в виде вингера подбежать к Роналду и отвлечь его внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили?
– «Как пройти в библиотеку»…
– На девяностой минуте матча. Идиот!
+16
-1
+15
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Странно, что себя не перечислил и не примкнул к списку этих легенд.
+11
-5
+6
Я читал книгу Тима Гровера / «Манифест великого тренера» в 2019 году. После этого начал бегать, начал с 3 км через день. Примерно каждые 1,5-2 недель увеличивал дистанцию на 1 км, в итоге за полгода дошел до 15 км, но конечно с темпом около 6 минут на км. Вот так книги влияют на людей
+3
-1
+2
Ответ Роман
Sport’s вы хоть уточняйте какой Гордон.
В новости и написано
+2
0
+2
Роман вы действительно такой глупый или вы притворяетесь ? Там же написано Энтони …
+3
-2
+1
Ответ AminO2
– Ну вот вы, Гордон. Вы должны были в виде вингера подбежать к Роналду и отвлечь его внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили? – «Как пройти в библиотеку»… – На девяностой минуте матча. Идиот!
Ахахаххахах 🤣👍🏼
+1
0
+1
Ответ Baikal_f
Я читал книгу Тима Гровера / «Манифест великого тренера» в 2019 году. После этого начал бегать, начал с 3 км через день. Примерно каждые 1,5-2 недель увеличивал дистанцию на 1 км, в итоге за полгода дошел до 15 км, но конечно с темпом около 6 минут на км. Вот так книги влияют на людей
Потрясающая книга у Гровера, «быть победителем», про нее как раз и написали выше. Потом и манифест прочитал. После этих книг стал гораздо больше работать жеще спрашивать со своих сотрудников, команды. Был бы спортсменом, перечитывал бы ее ежедневно, когда хочется отдохнуть, сачкануть и прочее. В работе сильно помогает. Упорством и работой можно обойти очень сильных и одаренных конкурентов. Устаю-перечитываю свои закладки. Всем рекомендую -потрясающая книга для любого достигатора
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Ответ Роман
Sport’s вы хоть уточняйте какой Гордон.
Фримен
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Ответ Rule1
Роман вы действительно такой глупый или вы притворяетесь ? Там же написано Энтони …
Имя Роман всегда негативно влияет на его владельца ))
Ромыч не даст соврать 🤭😂
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