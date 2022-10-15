Месси, Роналду, Рамос, Бензема, Иньеста, Модрич – среди лучших игроков «Барсы» и «Реала» в 2011-2020-м по версии Marca
Названы 100 лучших футболистов в истории «Реала» и «Барселоны».
В преддверии класико Marca опубликовала список лучших игроков двух испанских топ-клубов, разбив его по десятилетиям.
В прошлое десятилетие (2011-2020) вошли: Лионель Месси, Серджи Бускетс, Жерар Пике, Андрес Иньеста, Жорди Альба и Дани Алвес (все – «Барселона»), Серхио Рамос, Карим Бензема, Криштиану Роналду, Марсело, Лука Модрич, Рафаэль Варан и Пепе (все – «Реал»).
Весь список можно посмотреть здесь.
Матч 9-го тура Ла Лиги «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября, начало – в 17:15 по московскому времени.
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