Радченко о Латышонке в «Зените»: «Не исключаю, что его отдадут в аренду. Это трансфер с прицелом на будущее»
Дмитрий Радченко оценил перспективы Евгения Латышонка в «Зените».
Вратарь перешел в петербургский клуб из «Балтики».
«Думаю, руководство все правильно проанализировало перед трансфером. Латышонок – молодой вратарь, неплохо выглядел в прошлом сезоне. Перспективный футболист с российским паспортом.
Наверное, кто-то из голкиперов теперь уйдет из клуба. Но Латышонку еще надо будет выиграть конкуренцию у Кержакова и остальных. Я не исключаю, что его отдадут в аренду. Это трансфер с прицелом на будущее», – сказал бывший нападающий «Зенита».
Долголетие Кержакова на посту голкипера Зенита объясняется тем, что ему не приходится прыгать по углам и тащить = мало риска травмироваться.
Если бы прыгал-тянулся бы по 10 раз за матч как вратарь Балтики, то регулярно выбывал по травме.
Вывод?
Нужно наигрывать потихоньку вратаря на замену. С учетом нового формата кубка - матчей должно хватать двум вратарям.