Радченко о Латышонке в «Зените»: «Не исключаю, что его отдадут в аренду. Это трансфер с прицелом на будущее» 

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Дмитрий Радченко Евгений Латышонок Футбол

Дмитрий Радченко оценил перспективы Евгения Латышонка в «Зените».

Вратарь перешел в петербургский клуб из «Балтики».

«Думаю, руководство все правильно проанализировало перед трансфером. Латышонок – молодой вратарь, неплохо выглядел в прошлом сезоне. Перспективный футболист с российским паспортом.

Наверное, кто-то из голкиперов теперь уйдет из клуба. Но Латышонку еще надо будет выиграть конкуренцию у Кержакова и остальных. Я не исключаю, что его отдадут в аренду. Это трансфер с прицелом на будущее», – сказал бывший нападающий «Зенита».

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17 комментариев
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У нас нормального кипера нет, а он про аренду... тогда надо было Лунева брать, а не этого. Потому что вратарь нужен сейчас, а не на вырост.
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ага, на вырост))) мужику послезавтра уже 26 стукнет, на секундочку)) я, конечно, понимаю, что вратари долго играют, но это надо было умудриться такое выдать: "на вырост")))
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Ну выдал, так выдал. Латышенок нужен прямо сейчас!
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Ответ Piterboll
У нас нормального кипера нет, а он про аренду... тогда надо было Лунева брать, а не этого. Потому что вратарь нужен сейчас, а не на вырост.
А Луня сильнее чем тот же Адамов, Миша или Латышонок?
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С фига ли? Вот тут вообще не согласен. С Адамовым будут конкурировать 😎
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Радченко бывший футболист а пишет полную хрень Латышонка взяли первым номером это очевидная вещь
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Всех смущает фамилия. Вот когда станет Латышом уже, тогда будет опытным кипером, получается
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Не надо забывать, что Кержакову уже 37-38. С возрастом футболистам сложнее восстанавливаться, растёт риск травмы.

Долголетие Кержакова на посту голкипера Зенита объясняется тем, что ему не приходится прыгать по углам и тащить = мало риска травмироваться.

Если бы прыгал-тянулся бы по 10 раз за матч как вратарь Балтики, то регулярно выбывал по травме.

Вывод?

Нужно наигрывать потихоньку вратаря на замену. С учетом нового формата кубка - матчей должно хватать двум вратарям.
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Ещё б обратно в Балтику и отдадут
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через десят лет- мдя будущее пришло а прицел сбился
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хотел написать, что Адамов младше... а Адамову-то 26 лет уже, ё-моё... вот уж действительно вспоминается шутка про подающих до 30 лет надежду российских футболистов
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Ответ lovkac
А Луня сильнее чем тот же Адамов, Миша или Латышонок?
Однозначно Лунь сильнее.
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Ответ Алешка Терминатор
Абсолютно адекватная трансферная политика. Надо купить вообще всех, и отдать в аренду. А в 2030 году, когда разрешат играть в еврокубках - вернуть. В результате чего проиграть Брюгге не 0:2, а 1:2. Всё для развития российского футбола!
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