Радченко о Латышонке в «Зените»: «Не исключаю, что его отдадут в аренду. Это трансфер с прицелом на будущее» 

Дмитрий Радченко оценил перспективы Евгения Латышонка в «Зените».

Вратарь перешел в петербургский клуб из «Балтики».

«Думаю, руководство все правильно проанализировало перед трансфером. Латышонок – молодой вратарь, неплохо выглядел в прошлом сезоне. Перспективный футболист с российским паспортом.

Наверное, кто-то из голкиперов теперь уйдет из клуба. Но Латышонку еще надо будет выиграть конкуренцию у и остальных. Я не исключаю, что его отдадут в аренду. Это трансфер с прицелом на будущее», – сказал бывший нападающий « ».