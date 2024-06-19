«Венгрия просто обязана удивить – иначе потеряю веру в человечество». Прогноз Чернявского на матч Германия – Венгрия

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч Германия – Венгрия на Евро-2024.

Автор Спортса предложил поставить на победу Венгрии с форой (1,5) за 2.12.

«Венгрия просто обязана удивить – иначе потеряю веру в человечество. Да и после разгрома Германия явно выйдет побежать в один скромный мяч, не более того.

Его мы перекроем форой, но верить в венгров продолжим. Собослаи, давай!» – заявил Чернявский.

Матч пройдет 19 июня, начало – в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

Германия уверенно победит Венгрию (но венгры удивят), Хорватия и Албания много забьют – прогнозы Дорского, Чернявского и Лукомского на Евро-2024

8 комментариев
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как Венгрия связана с верой в человечество? Может, и удивит, например, в истории Евро еще никто не проигрывал с разницей в 6 и более мячей)
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Ответ Annamengli
Комментарий удален модератором
побеждать Германия
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Комментарий удален модератором
👍🤣🤣🤣👍 особенно актуально после "удивившей" всех сборной бывшей союзной республики.
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Давайте скинемся на словарь синонимов для авторов спортс. А то они похоже кроме слова "удивить" больше не знают глаголов.
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Так он прогноз сделал, или всё же ставку поставил? А вообще-то, я бы хотел, чтобы еще один потерял веру в человечество. Это полезно.
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Спортс уже про своих журналистов стал новости делать. Ещё бы, Чернявский же непревзойдённый гений аналитики и лидер мнений, кого, как не его о матчах спрашивать?
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Шёл 2024 год, у кого-то ещё есть вера в человечество. Наивный
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