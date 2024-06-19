«Венгрия просто обязана удивить – иначе потеряю веру в человечество». Прогноз Чернявского на матч Германия – Венгрия
Глеб Чернявский сделал прогноз на матч Германия – Венгрия на Евро-2024.
Автор Спортса предложил поставить на победу Венгрии с форой (1,5) за 2.12.
«Венгрия просто обязана удивить – иначе потеряю веру в человечество. Да и после разгрома Германия явно выйдет побежать в один скромный мяч, не более того.
Его мы перекроем форой, но верить в венгров продолжим. Собослаи, давай!» – заявил Чернявский.
Матч пройдет 19 июня, начало – в 19:00 мск.
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