Полина Лысенко о Луневе: «Он умеет играть большие матчи, чего не хватало «Динамо». Клубу нужен вратарь, вселяющий уверенность в партнеров»

Теги премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Динамо Москва Андрей Лунев Полина Лысенко Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Полина Лысенко назвала преимущества Андрея Лунева перед вратарями «Динамо».

«Вижу много скепсиса, но, на мой взгляд, трансфер удачный. Конечно, судить будем по результатам, но я позитивно оцениваю перспективу. 

Андрею 32 и он далеко не «сбитый летчик», как некоторые писали, – это прекрасный вратарский возраст. Это доказывает и его статистика – похвастаться первой строчкой по сейвам среди вратарей Лиги Европы вряд ли сможет посредственный вратарь.

Прекрасное выступление в еврокубке для меня очень важный показатель: во-первых, это опыт игры с очень разноплановыми и точно не самыми простыми соперниками (в Лиге Европы просто не бывает – вспомните «Локо» Тбилиси), но что самое главное – лидерство по спасениям среди вратарей хороших клубов (например, Лунева не мог догнать вратарь «Ромы» – конечно, вратарские спасения обусловлены и факторами линии защиты, но это не обесценивает сейвы) говорит об умении играть большие матчи – чего, как выяснилось, не хватало в нашей команде.

Нам нужен был такой вратарь, который будет вселять уверенность в партнеров – будь то товарищеский матч или финал Кубка. И я думаю, теперь у нас есть такой вратарь.

Посмотрим, как Андрей проявит себя с нашей командой. Но сейчас мне кажется, что это прекрасный синтез опыта, целеустремленности (не каждый готов выходить из зоны комфорта и ехать куда-то доказывать, чтобы не сидеть на лавке) и хорошей вратарской формы. Будем наблюдать», – написала бывшая ведущая «Динамо ТВ», работающая в медиафутбольной команде Азамата Мусагалиева ФК «10».

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Топовая аналитика от крутительницы волчка.
+37
-3
+34
Ответ Иван Новиков
Топовая аналитика от крутительницы волчка.
Она во вратарях знает толк.
+18
0
+18
Ответ Иван Новиков
Топовая аналитика от крутительницы волчка.
Это видимо пост в честь Лещука
+18
0
+18
в поисках нового папика
+18
-2
+16
А что за история с вратарём Ромы, который бегал за Луневым и не смог его догнать?
+9
0
+9
Ответ NIK7478
С каких это пор какая-то Полина Лысенко является авторитетом в футбольных вопросах?! ))) Прекращайте этот цирк, уважаемые! ))) Нашли, у кого спросить. Вы еще Смородской забыли позвонить! ))
Она эксперт по вратарям.))
+8
0
+8
С каких это пор какая-то Полина Лысенко является авторитетом в футбольных вопросах?! ))) Прекращайте этот цирк, уважаемые! ))) Нашли, у кого спросить. Вы еще Смородской забыли позвонить! ))
+7
0
+7
Ответ NIK7478
С каких это пор какая-то Полина Лысенко является авторитетом в футбольных вопросах?! ))) Прекращайте этот цирк, уважаемые! ))) Нашли, у кого спросить. Вы еще Смородской забыли позвонить! ))
Это же спортсру 😂
+1
0
+1
Кто эта ценитель вратарского искусства?
+1
0
+1
Видимо, я что-то пропустил. Там Лунев реально вернулся на уровень, который он показывал в течение 10 матчей за Уфу и больше никогда?
+1
0
+1
Я бы сказал так: клубу нужен вратарь.)
+1
0
+1
Может сейчас что-то изменилось, но раньше не скажу, чтобы он уверенность вселял. Чаще даже наоборот
0
0
0
Эксперты по вратарям подъехали. Правда область вратарского искусства не та
0
0
0
при том как косячит защита Динамо вратари все время как под расстрелом
0
0
0
Да-а-а-а, вратари - слабость Полины.
+1
-1
0
Ответ dimur
А что за история с вратарём Ромы, который бегал за Луневым и не смог его догнать?
😂😂😂, я так понял в салки играли)))
0
0
0
Полина правильно изложила. Динамо действительно не хватало уверенности на последней позиции.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий