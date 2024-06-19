Полина Лысенко о Луневе: «Он умеет играть большие матчи, чего не хватало «Динамо». Клубу нужен вратарь, вселяющий уверенность в партнеров»

Полина Лысенко назвала преимущества Андрея Лунева перед вратарями «Динамо».

«Вижу много скепсиса, но, на мой взгляд, трансфер удачный. Конечно, судить будем по результатам, но я позитивно оцениваю перспективу.

Андрею 32 и он далеко не «сбитый летчик», как некоторые писали, – это прекрасный вратарский возраст. Это доказывает и его статистика – похвастаться первой строчкой по сейвам среди вратарей Лиги Европы вряд ли сможет посредственный вратарь.

Прекрасное выступление в еврокубке для меня очень важный показатель: во-первых, это опыт игры с очень разноплановыми и точно не самыми простыми соперниками (в просто не бывает – вспомните «Локо» Тбилиси), но что самое главное – лидерство по спасениям среди вратарей хороших клубов (например, не мог догнать вратарь «Ромы» – конечно, вратарские спасения обусловлены и факторами линии защиты, но это не обесценивает сейвы) говорит об умении играть большие матчи – чего, как выяснилось, не хватало в нашей команде.

Нам нужен был такой вратарь, который будет вселять уверенность в партнеров – будь то товарищеский матч или финал Кубка. И я думаю, теперь у нас есть такой вратарь.

Посмотрим, как Андрей проявит себя с нашей командой. Но сейчас мне кажется, что это прекрасный синтез опыта, целеустремленности (не каждый готов выходить из зоны комфорта и ехать куда-то доказывать, чтобы не сидеть на лавке) и хорошей вратарской формы. Будем наблюдать», – написала бывшая ведущая «Динамо ТВ», работающая в медиафутбольной команде Азамата Мусагалиева ФК «10».