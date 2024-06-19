Далич перед Албанией: «Еще до Евро знали, что этот матч будет очень важным. Хорватия должна побеждать и сыграет агрессивнее, чем с Испанией» 

Златко Далич высказался перед матчем сборной Хорватии с Албанией.

Игра 2-го тура пройдет сегодня.

«Мы знали, что этот матч будет очень важным, еще до начала турнира. Я рад, что мы настроены позитивно и не унываем [после 0:3 от Испании]. Атмосфера отличная. Ребята понимают, что нам надо сыграть лучше, чем в первом матче.

Возможно, не так сильна, как , но она определенно заслуживает уважения. Албанцы мотивированы и хорошо организованы, так что мы должны сохранять спокойствие и быть начеку.

Знаем, что должны побеждать, и будем играть агрессивнее. Мы хотим прибавить. Даже против Испании мы владели мячом и создавали моменты, а в этом матче мы должны сыграть еще лучше. В стартовом составе будут изменения, но этот вопрос мы решим позже», – сказал главный тренер сборной .