Далич перед Албанией: «Еще до Евро знали, что этот матч будет очень важным. Хорватия должна побеждать и сыграет агрессивнее, чем с Испанией» 

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Златко Далич высказался перед матчем сборной Хорватии с Албанией.

Игра 2-го тура Евро-2024 пройдет сегодня.

«Мы знали, что этот матч будет очень важным, еще до начала турнира. Я рад, что мы настроены позитивно и не унываем [после 0:3 от Испании]. Атмосфера отличная. Ребята понимают, что нам надо сыграть лучше, чем в первом матче.

Возможно, Албания не так сильна, как Испания, но она определенно заслуживает уважения. Албанцы мотивированы и хорошо организованы, так что мы должны сохранять спокойствие и быть начеку. 

Знаем, что должны побеждать, и будем играть агрессивнее. Мы хотим прибавить. Даже против Испании мы владели мячом и создавали моменты, а в этом матче мы должны сыграть еще лучше. В стартовом составе будут изменения, но этот вопрос мы решим позже», – сказал главный тренер сборной Хорватии.

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1 комментарий
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Надеюсь обойдется без провокаций со стороны албанцев
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