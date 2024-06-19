Агент форварда «Ференцвароша» Маркиньоса о переходе в «Спартак»: «Посмотрим. Рано об этом говорить» 

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Маркиньос Коста Футбол

Агент Маркиньоса Косты оценил вероятность его перехода в «Спартак».

Сообщалось об интересе красно-белых к форварду «Ференцвароша».

— Посмотрим, может ли оказаться Маркиньос в «Спартаке». Рано об этом говорить, так как трансферное окно только открылось.

— Представители «Спартака» связывались с вами?

— Не могу ответить вам на этот вопрос, — сказал Стефано Кастанья.

В 27 матчах прошлого чемпионата Венгрии на счету 24‑летнего бразильца 7 голов и 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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19 комментариев
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Бред,набивают цену игроку,в позапрошлом сезоне вообще в 29 матчах всего лишь 6 голов и ноль пасов голевых,он не потянет уровень РПЛ
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Чтоб кого-нибудь купить,надо кого-нибудь продать.А Станкович только начнёт реальный просмотр.И вдруг у кого то найдёт скрытый талант и достоинства.Вдобавок,сделки любят тишину.Да и неясен бюджет на трансферы....
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Ответ Леонид Вилькин
Чтоб кого-нибудь купить,надо кого-нибудь продать.А Станкович только начнёт реальный просмотр.И вдруг у кого то найдёт скрытый талант и достоинства.Вдобавок,сделки любят тишину.Да и неясен бюджет на трансферы....
Скрытый талант и достоинство футболиста это звучит как гордость и предубеждение зомби:)))
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бразильцы в Спартак?
чемпионство наше
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Совсем кто то двинулся.Какой чемпионат,такой и уровень игрока.Стукача тренер пожелал,понятно это.
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Ещё один потенциальный гастролёр
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Ответ Spartakus1984
Бред,набивают цену игроку,в позапрошлом сезоне вообще в 29 матчах всего лишь 6 голов и ноль пасов голевых,он не потянет уровень РПЛ
Согласен, такого "мастера" можно и в РПЛ найти.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Согласен, такого "мастера" можно и в РПЛ найти.
А кто сказал,что требуется забивной,да тем более в год юбилея Зенита.
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