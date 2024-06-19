Агент форварда «Ференцвароша» Маркиньоса о переходе в «Спартак»: «Посмотрим. Рано об этом говорить» 

Агент Маркиньоса Косты оценил вероятность его перехода в «Спартак».

Сообщалось об интересе красно-белых к форварду « ».

— Посмотрим, может ли оказаться в « ». Рано об этом говорить, так как трансферное окно только открылось.

— Представители «Спартака» связывались с вами?

— Не могу ответить вам на этот вопрос, — сказал Стефано Кастанья.

В 27 матчах прошлого чемпионата Венгрии на счету 24‑летнего бразильца 7 голов и 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.