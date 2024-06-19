Козлов переходит в «Краснодар» за 120 млн рублей, отказав «Зениту» и «Ростову». У петербуржцев была опция обратного выкупа за 70 млн (Иван Карпов)

Хавбек «Балтики» Данила Козлов переходит в «Краснодар» за 120 млн рублей.

19-летний игрок отказал «Зениту» и «Ростову» и в ближайшие дни подпишет с «быками» контракт на 5 лет, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, этим летом у петербургского клуба была опция обратного выкупа за 70 млн рублей, и ожидалось, что транзитом через « » он окажется в « », но « » увеличил предложение по полузащитнику.

Также на Козлова всерьез претендовали «Локомотив», ЦСКА и «Крылья Советов».

В январе этого года футболист перешел в «Балтику». В Мир он провел 10 матчей, забив 2 гола и сделав 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.