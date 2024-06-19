Козлов переходит в «Краснодар» за 120 млн рублей, отказав «Зениту» и «Ростову». У петербуржцев была опция обратного выкупа за 70 млн (Иван Карпов)
Хавбек «Балтики» Данила Козлов переходит в «Краснодар» за 120 млн рублей.
19-летний игрок отказал «Зениту» и «Ростову» и в ближайшие дни подпишет с «быками» контракт на 5 лет, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, этим летом у петербургского клуба была опция обратного выкупа Козлова за 70 млн рублей, и ожидалось, что транзитом через «Зенит» он окажется в «Ростове», но «Краснодар» увеличил предложение по полузащитнику.
Также на Козлова всерьез претендовали «Локомотив», ЦСКА и «Крылья Советов».
В январе этого года футболист перешел в «Балтику». В Мир РПЛ он провел 10 матчей, забив 2 гола и сделав 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
А тут Козлов решил отказать Зениту с транзитом в Ростов и все таки перейти в Краснодар, возможно, финансово «благодаря» Балтику за проявленный шанс, которым он воспользовался сполна )
Удачи Данилу в Краснодаре, в Калининграде его очень любили !
На лавку можно присесть и в Краснодаре.
Кто завалил баблом?
В Ростове что? Всего лишь игровая практика, тренер сборной, новый уровень
А в Краснодаре зато хорошая зарплата, выбор очевиден
Да где угодно можно присесть.
Поэтому, как мне кажется, они даже не выходили на Латышонка, а сразу начали искать вратаря на подмену Агкацеву - Дюпин согласился и теперь он в Краснодаре.
Дане удачи.