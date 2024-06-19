Козлов переходит в «Краснодар» за 120 млн рублей, отказав «Зениту» и «Ростову». У петербуржцев была опция обратного выкупа за 70 млн (Иван Карпов)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Краснодар Данила Козлов 2005 Футбол

Хавбек «Балтики» Данила Козлов переходит в «Краснодар» за 120 млн рублей.

19-летний игрок отказал «Зениту» и «Ростову» и в ближайшие дни подпишет с «быками» контракт на 5 лет, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, этим летом у петербургского клуба была опция обратного выкупа Козлова за 70 млн рублей, и ожидалось, что транзитом через «Зенит» он окажется в «Ростове», но «Краснодар» увеличил предложение по полузащитнику.

Также на Козлова всерьез претендовали «Локомотив», ЦСКА и «Крылья Советов».

В январе этого года футболист перешел в «Балтику». В Мир РПЛ он провел 10 матчей, забив 2 гола и сделав 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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101 комментарий
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Подождите, но ведь вчера болельщики Зенита под другой веткой про Козлова рассказывали, что в этой ситуации никто ничего не решает, а только петербуржцы принимают решение о будущем Данилы.

А тут Козлов решил отказать Зениту с транзитом в Ростов и все таки перейти в Краснодар, возможно, финансово «благодаря» Балтику за проявленный шанс, которым он воспользовался сполна )
Удачи Данилу в Краснодаре, в Калининграде его очень любили !
+87
-27
+60
Выбрал бабло и футбол, а мог выбрать только бабло и типа титулы с лавки.
+47
-21
+26
Ответ Кирилл
Подождите, но ведь вчера болельщики Зенита под другой веткой про Козлова рассказывали, что в этой ситуации никто ничего не решает, а только петербуржцы принимают решение о будущем Данилы. А тут Козлов решил отказать Зениту с транзитом в Ростов и все таки перейти в Краснодар, возможно, финансово «благодаря» Балтику за проявленный шанс, которым он воспользовался сполна ) Удачи Данилу в Краснодаре, в Калининграде его очень любили !
Личный контракт тоже надо согласовать с игроком, даже при наличии опции
+27
-4
+23
Ответ Яна Рябова
Расскажи это тем, кто писал что Зенит его покупает и точка. Парень выбрал футбол, а не деньги и лавку
По поводу лавки большой вопрос.
На лавку можно присесть и в Краснодаре.
+15
-1
+14
Красавчик
+27
-14
+13
Ответ Яна Рябова
Расскажи это тем, кто писал что Зенит его покупает и точка. Парень выбрал футбол, а не деньги и лавку
В Краснодаре тоже лавка вполне может быть, оба клуба делают ставку на легионеров
+14
-1
+13
Ответ Яна Рябова
Расскажи это тем, кто писал что Зенит его покупает и точка. Парень выбрал футбол, а не деньги и лавку
В результате будет сидеть на лавке под Сперцяном.
+14
-3
+11
Ответ schwein
А это считается убиванием молодого таланта баблом, или ещё нет?
Если не Зенит закидывает баблом, то не считается 😀
+13
-3
+10
Выбрал футбол физрука
+16
-8
+8
А это считается убиванием молодого таланта баблом, или ещё нет?
+15
-8
+7
Ответ Яна Рябова
Расскажи это тем, кто писал что Зенит его покупает и точка. Парень выбрал футбол, а не деньги и лавку
Вырезка из вчерашний новости от РБ "Сейчас «быки» улучшили предложение как«Балтике», так и самому футболисту по личному контракту."
Кто завалил баблом?
+7
-2
+5
Ответ IceDushman
Комментарий скрыт
В защите титула трехтурового чемпиона не сомневаюсь!
+6
-1
+5
Ответ Яна Рябова
Расскажи это тем, кто писал что Зенит его покупает и точка. Парень выбрал футбол, а не деньги и лавку
Посмотри состав Краснодара и найди там место для Козлова)) Будет на лавке, а у Валеры играл бы
+9
-4
+5
Непонятно почему выбрал Мусаева вместо Карпина, думает с ним Краснодар опять будет на победу претендовать?
+9
-5
+4
Ответ Яна Рябова
Расскажи это тем, кто писал что Зенит его покупает и точка. Парень выбрал футбол, а не деньги и лавку
Парень отправился бы в аренду в Ростов, а не на лавку
+5
-1
+4
Ответ IceDushman
Судя по минусам,в Питере сейчас зарево😆
Судя по трансферам, КБ снова будет на 8-9 месте
+11
-7
+4
Ответ schwein
А это считается убиванием молодого таланта баблом, или ещё нет?
Нет конечно, это «правильный выбор» и вообще он красавчик

В Ростове что? Всего лишь игровая практика, тренер сборной, новый уровень

А в Краснодаре зато хорошая зарплата, выбор очевиден
+10
-6
+4
Если правда, то молодец. Это лучший выбор. Хотя и Ростов тоже что надо для него.
+7
-4
+3
Ответ deligy
Личный контракт тоже надо согласовать с игроком, даже при наличии опции
Расскажи это тем, кто писал что Зенит его покупает и точка. Парень выбрал футбол, а не деньги и лавку
+28
-26
+2
Ответ Николай Новиков
По поводу лавки большой вопрос. На лавку можно присесть и в Краснодаре.
Вот именно.
Да где угодно можно присесть.
+3
-1
+2
Ответ Кирилл
Подождите, но ведь вчера болельщики Зенита под другой веткой про Козлова рассказывали, что в этой ситуации никто ничего не решает, а только петербуржцы принимают решение о будущем Данилы. А тут Козлов решил отказать Зениту с транзитом в Ростов и все таки перейти в Краснодар, возможно, финансово «благодаря» Балтику за проявленный шанс, которым он воспользовался сполна ) Удачи Данилу в Краснодаре, в Калининграде его очень любили !
возращайтесь обратно в РПЛ, привет Калининграду из Краснодара )
+2
0
+2
Выбрал футбол! Молодец парнишка.
+3
-1
+2
Ответ Кирилл
Подождите, но ведь вчера болельщики Зенита под другой веткой про Козлова рассказывали, что в этой ситуации никто ничего не решает, а только петербуржцы принимают решение о будущем Данилы. А тут Козлов решил отказать Зениту с транзитом в Ростов и все таки перейти в Краснодар, возможно, финансово «благодаря» Балтику за проявленный шанс, которым он воспользовался сполна ) Удачи Данилу в Краснодаре, в Калининграде его очень любили !
Вообще-то это типичный пассаж обиженных москвичей для которых все заранее решено и куплено в пользу Петербурга
+5
-3
+2
Ответ IceDushman
Судя по минусам,в Питере сейчас зарево😆
судя по местам мос команд в таблице, у вас 6 лет полыхает
+4
-2
+2
Пусть покажет себя в Краснодаре, если конечно ему будут давать игровое время, всяко лучше чем играть в лучшей лиге мира.
+3
-1
+2
Ответ cleverman_1
Это как с Латышонком. Игрок должен быть согласен на переход. Видимо решил перейти в Краснодар и отказал Зениту. Все норм.
По факту, Латышонок не особо и нужен был Краснодару - у них есть Агкацев, который уже проявлял себя в РПЛ и помоложе Жени.
Поэтому, как мне кажется, они даже не выходили на Латышонка, а сразу начали искать вратаря на подмену Агкацеву - Дюпин согласился и теперь он в Краснодаре.
+2
-1
+1
Ответ Кирилл
Подождите, но ведь вчера болельщики Зенита под другой веткой про Козлова рассказывали, что в этой ситуации никто ничего не решает, а только петербуржцы принимают решение о будущем Данилы. А тут Козлов решил отказать Зениту с транзитом в Ростов и все таки перейти в Краснодар, возможно, финансово «благодаря» Балтику за проявленный шанс, которым он воспользовался сполна ) Удачи Данилу в Краснодаре, в Калининграде его очень любили !
Болельщики Зенита ничего подобного не рассказывали, всегда решает в конечном итоге игрок. У Зенита было право выкупа, но только при одобрении самого Козлова.

Дане удачи.
+2
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+1
Не очень понимаю, как мог лучший менеджмент в стране упустить 50 млн.? Выкупил за 70, продал за 120. Или Карпов для леммингов свой канал ведет? Тогда ладно.
+1
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Карпову пора перестать с бодуна писать.
+1
0
+1
Ответ Данко Лазович
Краснодарский мешочек с баблом, или это другое?))
120 млн рублей это меньше 1,5 млн долларов. Действительно мешок.
+1
0
+1
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