Хвича Кварацхелия: «Определюсь с будущим потом. Сейчас сосредоточен только на Евро» 

Хвича Кварацхелия заявил, что определится с будущим после Евро-2024.

Сообщалось, что вингера хочет приобрести « », но « » намерен сохранить футболиста.

«Я чувствую себя хорошо, сосредоточен только на и отдаю всего себя на этом турнире.

Определюсь с будущим потом, а сейчас я думаю исключительно о настоящем – о Евро. Не хочу обращать внимания на все эти разговоры», – сказал игрок сборной после матча с Турцией (1:3).

Хвича – не главная звезда Грузии. Быстрые мысли о ярком поражении от Турции в лучшем матче Евро