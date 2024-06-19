Хвича Кварацхелия: «Определюсь с будущим потом. Сейчас сосредоточен только на Евро» 

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия заявил, что определится с будущим после Евро-2024.

Сообщалось, что вингера хочет приобрести «ПСЖ», но «Наполи» намерен сохранить футболиста.

«Я чувствую себя хорошо, сосредоточен только на Евро и отдаю всего себя на этом турнире.

Определюсь с будущим потом, а сейчас я думаю исключительно о настоящем – о Евро. Не хочу обращать внимания на все эти разговоры», – сказал игрок сборной Грузии после матча с Турцией (1:3).

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53 комментария
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Ещё парочка таких же невзрачных матчей, как с турками, и будет перед Наполи извиняться за интервью отца и агента
+67
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У него долгосрочный контракт с Наполи, с чем он там собрался определяться?
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+37
Ответ Aslan Aslan
Ещё парочка таких же невзрачных матчей, как с турками, и будет перед Наполи извиняться за интервью отца и агента
да он априори должен извиниться, с чего это агент взял, что он Мамука Райола так финтить
+34
-4
+30
Ответ Slava Vestiaz
У него долгосрочный контракт с Наполи, с чем он там собрался определяться?
ну, может, совесть появилась и попросит пересмотр контракта с понижением зарплаты?
+27
-2
+25
Кто-нибудь ему уже скажет, что он игрок одного сезона?)
+18
-5
+13
С такой игрой, будешь рад и действующей ЗП с клубом.
+13
-3
+10
Ответ Oliver Kromwel
Комментарий скрыт
на какое повышение? за один сезон и тот, который был позапрошлым? Никто это но грузинское не купит в здравом уме.
+9
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+8
С такой игрой, как сейчас у него, новые предложения могут и не появиться.
Нечего определяться будет.
+8
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
У любого бывают неудачные игры, тем более когда возникли проблемы со сменой клуба. Рано хоронить Хвичу.
Никто его не хоронит. Но по факту он никакой был. Ладно не идёт игра, бывает, отрабатывать тебе это не должно мешать
+7
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+6
Ответ rusik krasav4ik
да он априори должен извиниться, с чего это агент взял, что он Мамука Райола так финтить
"Мамука Райола"
Чёт прям в голос
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Ответ Дядя ТУРА
Больше всех терял мяч Меньше всех участвовал в отборе мяча Ни разу нормально не отыграл никого Грузия моя любимая м ним в меньшинстве
В себя приходит просто, после дремучих русских лесов🤣
+6
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Больше всех терял мяч
Меньше всех участвовал в отборе мяча
Ни разу нормально не отыграл никого
Грузия моя любимая м ним в меньшинстве
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Да чего сосредотачиваться. Пару матчей отбегать и ехать извиняться перед де лаурентисом
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Ответ Pavelaznaurov
Откуда такая злость???? Что за существа такие???? Отвратительно радоваться неудачам других —— а сами в …… по самые уши…
В смысле? ты почитай его высказывания недавние
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Хвиче успеху конечно пррадовался бы но как он тупит на поле.берет мяч и втыкается в защиту вместо обостряющего паса он походу думает что он Неймар/Месси в одном лице
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Ответ madrilenos
Вчера реально запорол момента так 2-3 точно. Даже Гюлер в одном моменте его догнал и отобрал мяч поставив корпус.
Гюлер, это очень талантливый футболист.
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После всех его интервью, пропала к нему симпатия
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Надо быстрее думать, его пара матчей и поедет сациви кушать домой
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Если будешь также играть, то и в Локомотив не позовут
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Как один удачный сезон снес ему голову.
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После Евро,в Динамо Тбилиси с руками оторвут😅
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Рубину деньги лучше верни! Бедный страдалец на базе Локо! 🤡
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Обводка Хвича была «шикарна».
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Ответ Oliver Kromwel
Комментарий скрыт
носатые балаболы знатно обос...сь, как перед этим ,"грдыу урки",ОТ ЦЫГАН ПРИЗНАЙ, а хрбчю боженька наказал,за мезоту что он тут выливать родолжает про руку которая его кормила...помалкивай зищитничек всяких рносачей и сал....
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Видим как ты сосредоточен, переоцененный бегунок
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Хвиче желаю удачи, ничего не имею против него. Но, объективно говоря, недолго ему осталось сосредотачиваться.
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Возвращайся в "Рубин". Это твой уровень.
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Оно и видно как ты сосредоточен
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Ответ Заяцволк
Не, намного отвратительнее другое явление. Футболист является дном, просто по факту. Его донность зависит только от него самого, он сам себя таким делает, другие тут вообще не при чём. И вот ты говоришь по фактам "Этот футболист - дно", а тебе в ответ "А ты сам-то кто, сам по уши в ..." - вот это просто лютейший стыд )) Это что-то вроде перевода стрелок. Блин, какая вообще разница, кто я, и где нахожусь ? Мы говорим о конкретном футболисте, он независимо от меня является дном, а ты пытаешься перекинуть внимание на меня - вот это одно из самых стыднейших явлений )
Успокойся—- несварение желудка плохая штука….и как все тут возбудились,,,мне нравится …
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Вчера реально запорол момента так 2-3 точно. Даже Гюлер в одном моменте его догнал и отобрал мяч поставив корпус.
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