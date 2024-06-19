Хвича Кварацхелия: «Определюсь с будущим потом. Сейчас сосредоточен только на Евро»
Хвича Кварацхелия заявил, что определится с будущим после Евро-2024.
Сообщалось, что вингера хочет приобрести «ПСЖ», но «Наполи» намерен сохранить футболиста.
«Я чувствую себя хорошо, сосредоточен только на Евро и отдаю всего себя на этом турнире.
Определюсь с будущим потом, а сейчас я думаю исключительно о настоящем – о Евро. Не хочу обращать внимания на все эти разговоры», – сказал игрок сборной Грузии после матча с Турцией (1:3).
Хвича – не главная звезда Грузии. Быстрые мысли о ярком поражении от Турции в лучшем матче Евро
Нечего определяться будет.
Чёт прям в голос
Меньше всех участвовал в отборе мяча
Ни разу нормально не отыграл никого
Грузия моя любимая м ним в меньшинстве