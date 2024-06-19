Григорян или Кузнецов могут возглавить медийную сборную России. Команда сыграет с соперниками из Европы этим летом
Николай Осипов рассказал, кого хотел бы видеть тренером медийной сборной России.
По словам президента Winline Медиалиги, команда проведет две игры в конце июля – начале августа.
Соперников пока держат в секрете, но уже известно, что обе сборные – из Европы. Один матч пройдет в РФ, другой – на выезде.
Осипов отметил, что хотел бы видеть Александра Григоряна главным тренером сборной. Также глава МФЛ готов обсудить приглашение с Дмитрием Кузнецовым, возглавляющим 2Drots.