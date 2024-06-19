Григорян или Кузнецов могут возглавить медийную сборную России. Команда сыграет с соперниками из Европы этим летом

Теги Дмитрий Кузнецов Александр Григорян товарищеские матчи (прочее) 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, кого хотел бы видеть тренером медийной сборной России.

По словам президента Winline Медиалиги, команда проведет две игры в конце июля – начале августа.

Соперников пока держат в секрете, но уже известно, что обе сборные – из Европы. Один матч пройдет в РФ, другой – на выезде.

Осипов отметил, что хотел бы видеть Александра Григоряна главным тренером сборной. Также глава МФЛ готов обсудить приглашение с Дмитрием Кузнецовым, возглавляющим 2Drots.

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5 комментариев
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Григоряну там и место
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Казахстан и Азербайджан ждут их. а может и сама Беларусь снизойдет.
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Будет очень странно, если медийную сборную возглавит Григорян, а не Кузнецов
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Ответ Кирилл Голивец
Григоряну там и место
с его петухом
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