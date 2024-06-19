Григорян или Кузнецов могут возглавить медийную сборную России. Команда сыграет с соперниками из Европы этим летом

Николай Осипов рассказал, кого хотел бы видеть тренером медийной сборной России.

По словам президента , команда проведет две игры в конце июля – начале августа.

Соперников пока держат в секрете, но уже известно, что обе сборные – из Европы. Один матч пройдет в РФ, другой – на выезде.

отметил, что хотел бы видеть главным тренером сборной. Также глава МФЛ готов обсудить приглашение с , возглавляющим 2Drots.