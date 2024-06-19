Ван Гал о раке простаты: «Я живу с облучением, операциями и мешками для мочи. Но я справляюсь. Можно продолжать жить, если вы сильны ментально. Смерть – часть жизни»

Теги высшая лига Нидерланды Сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал Здоровье Футбол

Луи ван Гал рассказал о жизни с раком простаты.

В апреле 2022 года 72-летний экс-тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» рассказал о борьбе с раком простаты. Лечение прошло успешно, Луи перенес 25 сеансов лучевой терапии, будучи тренером сборной Нидерландов.

– Вы выглядите потрясающе. На какой стадии ваша болезнь?

– Я всегда выглядел очень молодо, в этом причина хорошей внешности (смеется). Я живу с этой болезнью чуть больше трех лет. С облучением, гормональными инъекциями, операциями, катетерами и мешками для мочи.

В это сложно поверить, но я справляюсь. Мне это удалось, и мне удавалось это делать, даже работая на последнем чемпионате мира. Я даже думаю, что на ЧМ я справлялся с этим лучше, потому что у меня была цель. С раком все то же самое, что и с работой тренером, – ищешь цель. Для меня было позитивно заниматься двумя делами.

– Как рак изменил ваше мировосприятие?

– Не особо, честно говоря. Слушайте, я из семьи, где было 9 детей. Я младший из братьев. Отец умер, когда мне было 11 лет. Ему было 53. Моя первая жена умерла в 39. И все мои братья умерли слишком рано.

Я привык к смерти. Вот почему я знаю, что смерть – это часть жизни, и с этим можно справится.

Когда я впервые узнал, что у меня рак, я сказал: «Ок, это не очень хорошие новости, но мне лучше попытаться что-нибудь с этим сделать». Каждый человек может реагировать по-разному. Поэтому я говорю: «Будьте собой».

– Что бы вы сказали людям, которые узнали, что у них рак?

– Могу только сказать, что надо быть самим собой, делать что-то для себя. Смерть – часть жизни. Для меня это был процесс. Неприятный, но я все еще здесь, и сейчас мне лучше, чем пару лет назад.

Поэтому всегда есть надежда. И я могу делать то, что делал всегда. И тренировать.

Вы сможете продолжать [жить], если вы сильны ментально. Возможно, вам не повезет так, как мне, но да, вы всегда должны быть позитивными. Потому что разум напрямую связан с телом.

– Мы еще увидим вас на скамейке?

– Кто знает. Я всегда на позитиве! – сказал ван Гал.

«Можешь пойти в отель, в мою комнату. Сексом займемся». 71-летний ван Гал – жене, пришедшей на тренировку Нидерландов

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33 комментария
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Здоровья Ван Галу и долгих лет жизни. Отличный тренер, сильный человек.
+113
-1
+112
Здоровья великому тренеру. И позор аргентинцам, которые быковали на больного старичка
+98
-18
+80
Ответ Leon Petov
Здоровья великому тренеру. И позор аргентинцам, которые быковали на больного старичка
Согласен. Нашли тоже соперника равного. А Месси так вообще полез отношения выяснять со стариком) позорище.
+59
-17
+42
Здоровья легенде!
+23
0
+23
Когда есть деньги, это проще. Здоровья железному Луи!
+18
-2
+16
Ответ Maricone
у Джоббса было много денег. И?
Джобс лечился подорожником, а к нормальным врачам обратился уже на поздней стадии.
+16
-3
+13
Мужественный дядька! Здоровья ему!
+13
-1
+12
Великий человек и тренер! Достойный пример для подрастающего поколения. Здоровья и долголетия!👏
+11
0
+11
Очень сильные слова. Пс. Фразы про старичка и что с ним как " с равным"-тут не уместны. . Да ребят, с ним и надо как с равным или даже более сильным. Потому что это так и есть. Здоровья!
+9
-1
+8
Крутое и воодушевляющее послание.
+5
0
+5
Молодец! Здоровья крепкого ему,не взирая ни на что! Тренер победитель и в футболе и в жизни!Кто бы как его не критиковал...!Для меня знаменитый голландский тотальный футбол,можно сказать,начался с него!Это Аякс 1995!!!
+4
0
+4
какой же гений этот месси, полез бычить на ракового больного в катаре! золотой мяч вне очереди этому джентельмену
+6
-2
+4
Сильный мужик
+4
0
+4
Легенда тренерского корпуса, здоровья, добра и долгих лет жизни.
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Согласен. Нашли тоже соперника равного. А Месси так вообще полез отношения выяснять со стариком) позорище.
меся просто нашёл себе равного. На других можно только за спиной де поля тявкать.
+8
-5
+3
Здоровья и победы на болезнью
+3
0
+3
Луи - серьезный дядька,классный тренер,надеюсь окончательно победит эту гадкую болезнь!
+2
0
+2
Какой же он классный! Здоровья, Луи!
+2
0
+2
Уважение 🫡
+2
0
+2
Кто не переносил этих процедур (химио- и лучевая терапия), тот просто представить себе не может, насколько это тяжело. Это невозможно представить, пока на своей шкуре не почувствуешь.
Ван Галу терпения, позитива и удачи. В случае онкологии удача имеет огромное значение.
+2
0
+2
Ответ Tun
Когда есть деньги, это проще. Здоровья железному Луи!
у Джоббса было много денег. И?
+6
-5
+1
Ответ Alex Muratov
Джобс лечился подорожником, а к нормальным врачам обратился уже на поздней стадии.
Да. Именно. Но деньги-то были у него.
+2
-1
+1
Удачи, тренер!
0
0
0
Лука Тони рассказывал про Ван Гала: "Он взбешенный зашел в раздевалку и начал орать "Думаете у меня нет яиц? Думаете я не мужик?". И снял штаны. И мы все увидели его обвисшие яйца" (с)
+3
-3
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"Смерть - часть жизни" - это мудро
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Ответ Maricone
Да. Именно. Но деньги-то были у него.
Тс сказал, деньгами проще бороться с этой проблемой, а не то, что это 100% панацея
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Ответ Maricone
у Джоббса было много денег. И?
И рак поджелудочной неизлечим
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смерть-не часть жизни,а конец жизни....
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Мой любимый тренер, получается. С 1995 года за голландцев болею
Всегда приятно такое читать. Дух сильнее плоти.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Согласен. Нашли тоже соперника равного. А Месси так вообще полез отношения выяснять со стариком) позорище.
Если ты больной старик, значит, можно провоцировать? И нельзя получить в ответ?)
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